Bitcoin 79.000 dolar direncini aşamadı fiyatlar geriledi

Dijital varlıklarda hafta açılışı hareketli geçti. Bitcoin son sekiz seansta üç kez 79.000 doların üzerine çıksa da bu seviyede tutunmayı başaramadı. Salı sabahı itibarıyla 76.923 dolardan işlem gören Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2,4 değer kaybetti. Kullanıcılar, 79.399 dolardan gelen hızlı bir geri çekilmenin ardından piyasanın kısa sürede yön değiştirdiğine şahit oldu.

Piyasa genelinde satış dalgası

Ethereum yüzde 3,7’lik düşüşle 2.290 dolara gerilerken XRP yüzde 3,2 kayıpla 1,39 dolardan el değiştirdi. Solana fiyatı yüzde 3,9 azalırken 84,10 dolara düştü. Binance Coin de yüzde 1,8 değer kaybederek 625 dolara çekildi. İlk 10 kripto para biriminin neredeyse tümü son 24 saatte kırmızıya dönerken, yalnızca TRON kısıtlı bir şekilde yükseliş gösterdi.

Kripto piyasasındaki bu gerileme küresel finans piyasalarında görülen çeşitli gelişmelerin gölgesinde yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1 yükselerek 109 doları aşarken, MSCI Asia Pacific endeksi yatay seyretti. Japon yeninde ise Bank of Japan’ın faiz kararının ardından yüzde 0,3’lük sınırlı bir güçlenme öne çıktı.

Fiyat hareketine yönelik iki farklı bakış

Piyasa analizlerinde Bitcoin’in son çıkışı konusunda iki farklı görüş öne çıktı. Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz, yayımladığı notta ABD’de bireysel yatırımcıların piyasaya geri döndüğünü belirtti. Novogratz’e göre, perakende talebi, kurumsal sermaye ve arzın sınırlı olması Bitcoin için yukarı yönlü potansiyel oluşturuyor.

Santiment verilerine göre, son iki haftada balinalar 40.000’den fazla Bitcoin biriktirdi; firma, duygu durumunun çok kısa sürede korkudan fırsat kaçırma korkusuna (FOMO) dönüştüğünü vurguladı.

Buna karşın CryptoQuant’tan farklı bir yorum geldi. Şirketin kurucusu Ki Young-Ju, X’te yaptığı paylaşımda, Bitcoin’in 79.000 dolar üzerine çıkışını, spot piyasadan ziyade vadeli işlemler tarafındaki kısa pozisyonların kapatılmasıyla (short squeeze) açıklıyor. Young-Ju, bu tür bir yükselişte yeterli taleple desteklenmemesi halinde piyasada sert bir düzeltmenin görülebileceğine işaret etti.

Vadeli piyasalardaki finansman oranları yedi günlük periyotta hâlâ negatif seyrediyor. Coinglass verilerine göre yüzde -0,13 seviyesinde olan bu oran, kısa pozisyonların uzun pozisyonlara ödeme yaptığı anlamına geliyor. Tarihsel olarak bu tablo, hem yükseliş hem de hızlı fiyat dönüşleri öncesinde görülüyor.

Kurumlar yeni alımlara yöneldi

Kurumsal yatırımcılarda Bitcoin alımları hız kesmeden sürüyor. Bloomberg’in aktardığı rakamlara göre, Strategy isimli şirket nisan ayında 3,9 milyar dolarlık Bitcoin topladı ve bu miktar firmanın son bir yıl içindeki en yüksek aylık alımı oldu.

Japonya merkezli teknoloji şirketi Metaplanet, salı günü yeni Bitcoin yatırımı için 50 milyon dolarlık tahvil ihracı yaptığını duyurdu. Son dönemde yen cinsinden borçlanma yoluyla Bitcoin rezervini büyütmeye devam eden Metaplanet, böylece ABD dışında en büyük kurumsal Bitcoin portföylerinden birine sahip olma yolunda ilerliyor. Şirket, fintech ve dijital varlık alanında faaliyet gösteriyor ve son dönemde Bitcoin biriktirme stratejisiyle dikkat çekiyor.

Hafta boyunca kripto piyasasında etkili olabilecek iki önemli gelişme bekleniyor. ABD Merkez Bankası kendi faiz kararını çarşamba günü açıklayacak. Ayrıca, Alphabet, Microsoft, Amazon ve Meta gibi teknoloji devlerinin çarşamba günü, Apple’ın ise perşembe günü açıklayacağı bilançolar S&P 500’de toplam piyasa değerinin yaklaşık dörtte birini temsil ediyor.

Uzmanlar, faiz indirimi ya da büyük teknoloji hisselerinden beklenenin üzerinde gelecek güçlü finansal sonuçların Bitcoin’i 80.000 doların üzerine taşıyabileceğini belirtiyor. Böyle bir gelişmenin yaşanmaması durumunda ise, 79.000 dolardaki reddin aralığın üst bandını belirlemesi ve kısa vadede yukarı yönlü kırılım yerine yatay bir seyrin devam etmesi olası görünüyor.