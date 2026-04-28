Block’un Bitcoin rezervi için onchain doğrulama başladı

Jack Dorsey’nin liderliğini yaptığı çevrimiçi ödeme şirketi Block, hem kendi Bitcoin hazinesi hem de ürünleri Cash App ve Square için rezerv kanıtı (proof-of-reserves) sistemini hayata geçirdi. Şirketin yönetiminde tuttuğu 8.883 adet Bitcoin’in zincir üzerinde dijital imza yoluyla şeffaf şekilde doğrulanmasına imkân tanıyan bu adım, kripto piyasasında bazı firmaların şeffaflık adına attığı önemli bağlayıcı adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Şirketlerin şeffaflık hamlesi ve FTX etkisi

2022 yılında FTX borsasının çöküşünün ardından, birçok kripto şirketi sahip oldukları varlıkların gerçekten kasalarında olduğunu kanıtlamak adına onchain rezerv kanıtı uygulamalarına yönelmeye başlamıştı. Block da bu akıma katılarak, kullanıcılarına hem kendi hazinesinin hem de Cash App ve Square’de tutulan Bitcoinlerin istenildiği anda bağımsız şekilde teyit edilebileceğini belirtiyor. Açıklamalarında, “İnsanlar Bitcoin’lerinin orada olduğuna güvenmek zorunda kalmamalı, bizzat doğrulayabilmeliler” ifadelerine yer veren şirket yönetimi, bu rezervlerin anlık olarak kontrol edildiğini vurguluyor.

Block’un yaşama geçirdiği bu sistemle birlikte, firmanın bilançosunda yer alan 8.883 Bitcoin yani 681,4 milyon dolar tutarındaki varlık, zincir üzerinde herkesin görebileceği şekilde doğrulanabiliyor. Bu miktar, kurumsal hazineler arasında en yüksek 14. Bitcoin bakiyesi olma özelliğini taşıyor.

Büyük oyuncular ve farklı yaklaşımlar

Dünyanın en fazla Bitcoin tutan şirketlerinden Strategy, rezerv kanıtı uygulamasıyla ilgili olarak farklı bir yaklaşım benimsemeye devam ediyor. Şirketin yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, Mayıs 2025’teki bir etkinlikte, bu tür uygulamaların kurum güvenliğini ve ilgili paydaşları riske atabileceğini dile getirerek, “Bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum, tam tersi, kötü bir adım olur” görüşünü aktarmıştı.

Michael Saylor, rezerv kanıtı paylaşımının ihraççının yanı sıra saklayıcı, borsa ve yatırımcılar açısından güvenlik zafiyeti oluşturabileceğini öne sürdü; bu nedenle kendi şirketlerinin böyle bir uygulama yapmadığını belirtiyor.

Strategy’nin bu tercihi, sektörde güvenlikle şeffaflık arasında süren tartışmanın güncel bir örneği olarak dikkat çekiyor. Block ise, daha açık ve denetlenebilir bir sistem yaklaşımıyla hareket ediyor.

Yeni ürünler ve uygulamalar

Block, rezerv kanıtı sistemiyle birlikte, kullanıcılara yönelik birkaç yeni özellik daha açıkladı. Şirket, dokunmatik ekranı ile işlemlerin doğrulanabildiği Bitkey adlı donanım cüzdanını tanıttı. Ayrıca, belirli kullanıcıların ödemelerini otomatik şekilde Bitcoin’e çevirebilecekleri bir Cash App özelliğinin de devreye alındığı bildirildi.

Square üzerinden yapılan alışverişlerde yüzde 5 Bitcoin geri ödeme imkanı kullanıcılara sunulurken, müşteri çekim limitleri ise günde 10 bin dolara ve haftada 25 bin dolara çıkarıldı. Jack Dorsey, uzun süredir Bitcoin’in günlük ödemelerde kullanılabilmesini savunuyor. Dorsey’ye göre, dijital paranın geniş kitlelerce ödeme aracı olarak benimsenmesi, Bitcoin’in ilk ortaya koyulan vizyonunun gerçekleşmesinde kilit öneme sahip.

Dijital para sektöründe önemli bir konuma sahip olan Block, yenilikçi uygulamalarıyla kripto piyasasının şeffaflık ve kullanım kolaylığı konularında ilerlemesine katkı sağlamayı sürdürüyor.