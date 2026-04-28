Japonya Merkez Bankası faiz kararında bölündü, faiz artışı ihtimali arttı

  • 🚨 Japonya Merkez Bankası’nda faiz artışı için görüş ayrılığı çıktı.
  • Üç üye doğrudan artış isterken faiz yüzde 0,75'te sabit tutuldu.
  • 📊 Yen değer kazandı, $BTC/JPY ise yüzde 0,6 geriledi.
  • 💡 Ama asıl kritik olan, Japon yatırımcıların hâlâ carry trade pozisyonlarını sürdürmesi.
Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) salı günü gerçekleştirdiği para politikası toplantısında, gösterge faiz oranını yüzde 0,75 seviyesinde sabit tutma kararı alındı. Ancak kurul içindeki görüş ayrılığı belirginleşti; dokuz üyeden üçü aynı gün faiz artışının uygun olacağını savundu. Bu ayrışma, Kazuo Ueda’nın başkanlığı dönemindeki en büyük oy farkı olarak kayda geçti.

İçindekiler
1 Enflasyon tahmini yükseldi, büyüme beklentisi düştü
2 Yen değer kazanırken bitcoinde baskı devam ediyor
3 Carry trade ve piyasadaki son eğilimler

Enflasyon tahmini yükseldi, büyüme beklentisi düştü

Banka, Japonya’da çekirdek enflasyonun bu mali yıl için yüzde 2,8 seviyesine ulaşmasını öngördüğünü açıkladı. Daha önceki projeksiyonda büyüme beklentisi yüzde 1 iken, yeni tahminle bu oran yüzde 0,5’e indirildi. Bu değişiklikte, Hürmüz Boğazı’ndaki savaş kaynaklı enerji akışında yaşanan aksaklıklar ve küresel enerji fiyatlarındaki artışın, ithalata dayalı Japon ekonomisinde yarattığı baskı etkili oldu.

Piyasalar, bu gelişmeler doğrultusunda 16 Haziran’daki para politikası toplantısında faiz artışı ihtimalini yüzde 74 olarak değerlendirmeye başladı. Bu oran, Bloomberg News’in analizlerinde öne çıkan beklentiyle paralellik gösterdi.

Yen değer kazanırken bitcoinde baskı devam ediyor

Faiz artışı olasılığının yükselmesiyle birlikte Japon yeni dolar karşısında değer kazandı; USD/JPY paritesi yaklaşık yüzde 0,5 düşerek 158,95 düzeyine indi. Yüksek faiz beklentileri, genellikle ilgili ülkenin para birimini desteklerken, bu durumda yen öne çıktı. Diğer yandan, bitcoin-japon yeni (BTC/JPY) paritesi, bitFlyer borsasında yüzde 0,6 gerileyerek 12,28 milyon yene indi. TradingView verilerine göre, bitcoin dolar bazında da değer kaybı sergiledi.

Faiz artışı mesajlarını değerlendiren piyasa oyuncuları, Japon yeniyle uzun süredir devam eden “carry trade” stratejilerinin akıbetine dair endişelerini dile getirdi. Zira geçen yıl ağustos ayında benzeri bir eğilim sırasında bitcoin bir haftada 65.000 dolardan 50.000 dolara kadar sert düşüş göstermişti.

Carry trade ve piyasadaki son eğilimler

Japon yeni, geleneksel olarak düşük faiz oranları nedeniyle küresel finans piyasalarında sıklıkla borçlanma amaçlı kullanılıyor. Bu uygulama, yatırımcıların yeniyle düşük faizle borçlanıp yurtdışında daha yüksek getiri aramasına olanak tanıyor. Ancak, yende güçlenme başladığında bu pozisyonlar hızla kapatılarak, riskli varlıklarda satış baskısı oluşabiliyor.

Son veriler ise, carry trade pozisyonlarının halen devam ettiğine işaret ediyor. Şubat ayına ait piyasa akışları, Japon kurumlarının ABD hazine tahvillerindeki alımını sürdürdüğünü gösterdi. Bu dönemde Japonya’nın ABD tahvili stokunun toplamı 1,24 trilyon dolara yükseldi ve bu rakam Şubat 2022’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Haber bülteni servisi LondonCryptoClub’ın kurucuları bu duruma şu sözlerle dikkat çekti:

“Japonya, ABD Hazine tahvillerinin en büyük yabancı sahibi olmayı sürdürüyor ve son 14 ayın 13’ünde alım yaptı. Bu da, Japon yatırımcıların hâlen yüksek getiri fırsatlarını değerlendirmeye devam ettiğini ortaya koyuyor. Piyasalarda iddia edilen carry trade kapanışına dair söylentiler gerçeği yansıtmıyor, Japon yatırımcıların nasıl hareket ettiğini anlamadan yorum yapmak yanıltıcı olur.”

Özetle, Japonya Merkez Bankası’nın düşük oran politikasından olası bir sapma işaretleri, hem döviz hem de kripto para piyasalarında yakından izleniyor. Ancak güncel verilere göre, Japon yatırımcılar risk iştahlarını sürdürerek uluslararası varlıklardaki pozisyonlarını koruyor.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
