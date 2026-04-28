Ethereum (ETH)

Ethereum 2.300 dolar direncinde sıkışma yaşıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 $ETH fiyatı 2.300 dolar kritik dirençte sıkıştı.
  • Yükselen trend çizgisi 2.100–2.200 dolar civarında güçlü destek sağlıyor.
  • Ethereum Foundation’ın 48,9 milyon dolarlık unstaking işlemi kısa vadeli satış baskısı yaratabilir.
  • ⚡ Ama asıl kritik seviye; fiyat 2.350 doların üstüne çıkarsa yükseliş hızlanabilir, aksi halde 2.200 dolara iniş riski devam ediyor.
Ethereum son günlerde önemli fiyat seviyelerinde dalgalanıyor. Mevcut piyasa görünümünde Ethereum’un fiyatı 2.300 dolar civarında seyrediyor ve hem teknik hem temel göstergeler kısa vadede yön arayışının sürdüğüne işaret ediyor. Bu seviye aynı zamanda güçlü bir direnç noktasına denk geliyor.

İçindekiler
1 Teknik görünüm: Yükselen trend ve sıkışma bölgesi
2 Fiyat aralığında yatay hareket ve volatilite
3 Temel risk: Ethereum Foundation’ın unstaking işlemi
4 Kritik seviyeler ve olası yönler

Teknik görünüm: Yükselen trend ve sıkışma bölgesi

Ethereum grafikleri, özellikle 2.100–2.200 dolar aralığında uzun vadeli bir yükselen trend çizgisinin korunduğunu gösteriyor. Yatırımcılar bu trend çizgisini birçok kez test etti ve her seferinde yükseliş yönlü tepki aldı.

Analist CryptoJack’in paylaştığı teknik değerlendirmede, fiyatın son dönemde yaptığı dipler sürekli olarak daha yüksek seviyelerde oluştu. Bu da piyasanın alıcı tarafında halen ilginin devam ettiğini gösteriyor. 2.100 dolara doğru ani düşüşlerde de alımlar hızlandı ve fiyatın daha sert aşağıya sarkması önlendi.

Ancak teknik tarafta dikkat çekici bir diğer nokta Ethereum’un 2.350 dolar seviyesinde ciddi dirençle karşılaşması. Kısa vadeli grafikte ise fiyatın 2.250 dolar destek ile 2.350 dolar direnç arasında sıkıştığı bir üçgen formasyonu dikkat çekiyor. Trader Symba’nın analizlerine göre, ani ve güçlü bir hareketin kapıda olabileceği düşünülüyor.

“Ethereum kısa vadede dar bir fiyat aralığında sıkıştı. 2.350 doların üzerinde kapanış olursa 2.400 dolara ve daha yükseğe hızlı bir hareket mümkün. Aksi durumda fiyatın tekrar 2.200 dolara çekilmesi beklenebilir.”

Fiyat aralığında yatay hareket ve volatilite

Son 24 saatte Ethereum’da sert bir düşüşün ardından fiyatlar duruldu ve 2.260-2.320 dolar aralığında dalgalanmaya başladı. Brave New Coin verilerine göre, bu hareket piyasanın kısa vadede yön bulmakta zorlandığını ve alıcı-satıcı dengesinin geçici olarak oluştuğunu gösteriyor.

Grafiklerde satış baskısının ardından yatay bir konsolidasyon süreci görülüyor. Bu tarz yapılar genellikle yeni bir yön arayışı başlamadan önce piyasanın güç topladığını gösteriyor. 2.320 doların aşılması hızlı bir yükselişi tetikleyebilecekken, 2.260 doların altına inilirse 2.200 dolara doğru bir gerileme ihtimali oluşuyor.

Temel risk: Ethereum Foundation’ın unstaking işlemi

Piyasanın diğer önemli gündem maddesi ise arz tarafındaki değişim. Ethereum Foundation, kısa süre önce Lido protokolü üzerinden yaklaşık 48,9 milyon dolar değerinde ETH’nin kilidini açıyor. Bu işlemle birlikte söz konusu Ethereum’lar kısa sürede yeniden piyasada işlem görebilecek hale gelecek.

Blokzincir analiz platformu Arkham’ın sağladığı verilere göre, bu büyüklükteki bir coin hareketi özellikle fiyat direnç noktalarına yakınken satış baskısı yaratma riski taşıyor. Hemen bir satış öngörülmese de bu arz artışı önümüzdeki günlerde volatiliteyi artırabilir.

“Ethereum Foundation’ın yaptığı unstaking işlemiyle 48,9 milyon dolarlık ETH’nin dolaşıma girmesi piyasalarda kısa vadeli baskı oluşturabilir. Satış olup olmayacağı net olmasa da direnç seviyesine yaklaşılması bu riski artırıyor.”

Kritik seviyeler ve olası yönler

Ethereum şu anda teknik olarak sıkışma bölgesinde hareket ediyor. 2.100–2.200 dolar aralığı alıcıların ağırlıkta olduğu ana destek bölgesi olurken, 2.300–2.400 dolar bandı ise güçlü direnç konumunda kalmayı sürdürüyor. Bu formasyon, fiyatın belirgin şekilde sıkıştığı ve yön tayini için kritik bir eşiğe geldiği anlamına geliyor.

Teknik verilere göre, 2.350 veya 2.400 dolar üzerindeki kapanışlar kısa vadede yönün yukarı dönebileceğine işaret edecek. Yükselişin devamı halinde bu kez 2.500 ile 2.700 dolar bandı yeni hedef olarak gündeme gelebilir. Ancak güçlü bir red gelirse, 2.200 dolara ve oradan da 2.000 dolara kadar bir düzeltme riski gündemde kalıyor.

CryptoAppsy verilerine göre, Ethereum fiyatı şu anda 2.300 dolar civarında işlem görüyor ve bu da kritik bir karar bölgesinde olunduğunu teyit ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
