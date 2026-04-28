XRP 1,40 doları hacimli kırdı, destek direnç oldu

XRP fiyatı, uzun süredir alıcıların tutunmaya çalıştığı 1,40 dolar seviyesinin altına hızlı ve yüksek hacimli bir satışla geriledi. Son birkaç haftadır fiyat üzerinde baskı yaratan üçgen formasyonu aşağı yönlü tamamlandı. Bu hareket, alıcıların savunduğu destek seviyesinin yıkılmasıyla birlikte XRP’de kısa vadeli görünümü temelden değiştirdi.

Güçlü Satış Baskısı

Kırılma sıradan bir düşüş hareketinden ziyade, hacmin ciddi biçimde arttığı ve satış baskısının yükseldiği bir ortamda gerçekleşti. Son işlemlerde XRP, 1,44 dolardan 1,39 dolara hızlıca geriledi. Alıcıların haftalar boyunca savunduğu 1,40 dolar desteği bu kez korunamadı ve fiyat aşağıya kaydı. İşlem hacmindeki artış, bu düşüşün geçici bir sarkma olmadığı, gerçek bir satış dalgası olduğu şeklinde yorumlandı.

Fiyat şu anda 1,39–1,40 dolar aralığında dar bir bantta yatay hareketine devam ediyor. Kırılmanın ardından bazı tepki alımları gözlense de, bu yükselişler henüz güçlü bir toparlanmaya dönüşmedi.

Bitcoin Hakimiyetinde Artış

Başka bir önemli gelişme ise, Bitcoin’in piyasa hakimiyetinin yüzde 60 seviyesine yaklaşması oldu. Yatırımcıların altcoinlerden Bitcoin’e yönelmesi, XRP dahil birçok altcoin tarafında talep artışını sınırladı. Dominanstaki bu yükseliş, piyasa genelinde risk iştahının azaldığına ve güvenli liman arayışının güçlendiğine işaret ediyor.

Teknik Seviyelerde Değişiklik

Üçgen formasyonundan çıkan hareketin aşağı yönlü olması, fiyatın sıkışma sürecini sonlandırırken, 1,40 dolar seviyesinin artık bir direnç noktası olarak işlev göreceğini gösteriyor. Eğer fiyat bu seviyenin altında kalmaya devam ederse, satıcıların ağırlığı artabilir ve yeni satış baskıları gündeme gelebilir.

Fiyatta 1,40 doların hızlı bir şekilde tekrar yukarı kırılması, son yaşanan düşüşün yanıltıcı bir hareket olduğuna işaret edebilir. Ancak bu gerçekleşmediği sürece, 1,37 dolar seviyesi bir sonraki önemli destek noktası olarak öne çıkıyor. Şayet burası da kırılırsa, 1,31 dolar seviyelerine kadar yeni bir geri çekilme potansiyeli oluşabilir.

CryptoAppsy verilerine göre, XRP şu anda 1,39–1,40 dolar bandında denge arıyor ve yakın vadede bu bant, piyasadaki belirsizliğin ne yöne evrileceğini belirleyecek önemli bir referans olarak görülüyor.

Yatırımcılar kısa vadeli tepkilere rağmen, destek-direnç dönüşümüne yakından bakıyor. Eğer fiyat tekrar 1,40 dolar üzerine çıkamazsa, yükseliş denemelerinin satış fırsatına dönüşmesi olası görülüyor.

Destek seviyesinin altında başlayan yükselen hacim, satışların kalıcı olabileceğini ve kısa vadede yukarı yönlü hareketlerin baskı altında kalacağını gösteriyor.