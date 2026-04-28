Tron DAO, New York’ta düzenlenen konferansta yapay zeka ve blokzincir entegrasyonuna dikkat çekti

Tron DAO, internetin merkeziyetsizleşmesini hızlandırmak için çalışan, topluluk tarafından yönetilen bir blokzincir organizasyonu olarak biliniyor. Şirketin bu amacı doğrultusunda, 24 Nisan’da New York’ta Cornell Tech’te düzenlenen The Programmable Economy: AI & Blockchain Redefining Markets Konferansı’nda yer aldı. Etkinlikte yapay zeka ve blokzincir teknolojilerinin küresel piyasalardaki etkileri tartışıldı.

Konferansta öne çıkan başlıklar

Konferans, Cornell Blockchain ve bir dizi teknoloji topluluğunun desteğiyle gerçekleşti. Yüzlerce öğrencinin yanı sıra finans, kamu ve teknoloji sektörlerinden bini aşkın katılımcı, gün boyunca düzenlenen oturumlarda bir araya geldi. Bu ortamda hem sektördeki lider isimler hem de akademisyenler, gelişen teknolojilerin finans piyasalarına olan etkilerini değerlendirdi.

Tron DAO’nun topluluk sözcüsü Sam Elfarra, Cornell Tech sahnesinde “Merkezi ve Merkeziyetsiz Finans Piyasaları” başlıklı panelde yer aldı. Oturumda, finansal piyasaların geleceğiyle ilgili farklı bakış açıları paylaşıldı ve merkezi kurumlarla merkeziyetsiz platformlar arasında köprü kuran yeni altyapıların, likidite ve sermaye oluşumunda nasıl değişikliklere yol açacağı tartışıldı.

“DeFi artık ayrı bir sistem değil; finansal yapının bir parçası haline geliyor. Tron üzerinde, düşük maliyetli ve yüksek performanslı altyapının hem geleneksel hem de merkeziyetsiz piyasalar için ne kadar anlamlı olabileceğini doğrudan deneyimliyoruz. İki dünya arasındaki mesafe azaldıkça, her ikisini de destekleyebilen ağlar, sektörün geleceğini şekillendirecek” şeklinde görüş bildirildi.

Tron DAO’nun üniversite işbirlikleri

Tron DAO’nun konferansa katılımı, organizasyonun akademik dünyayla olan bağlarını güçlendirme hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Şirket, dünya genelindeki üniversitelerle işbirliği yapan Tron Academy programını sürdürüyor. Cornell, Columbia, Harvard, Imperial College London, Yale, MIT ve Berkeley gibi seçkin kurumlarla yürütülen bu çalışmalar sayesinde, blokzincir eğitimi ile sektör uygulamaları arasındaki bağlantı güçlendiriliyor.

Bu girişimler sayesinde, blokzincir ve yapay zeka alanında yenilikçi uygulamalar geliştirmek isteyen öğrenci ve araştırmacı sayısı artıyor. Tron DAO, yeni nesil teknoloji liderlerini teşvik etmeyi sürdürüyor.

Tron DAO ekosistemi ve güncel veriler

Tron DAO, Eylül 2017’de Justin Sun tarafından kuruldu ve 2018’den bu yana yüksek oranda büyüme kaydetti. Şirket, dünya çapında sabit kripto para işlemleri ve günlük harcamalar için en yaygın kullanılan blokzincir ağlarından birine dönüştü. Tron blokzincirinde hesap sayısı 378 milyonun üzerinde; toplam işlem adedi 13 milyarı aştı. Ayrıca, Tron üzerinde kilitlenen toplam varlık (TVL) 27 milyar doları geçmiş durumda.

Bir dönem üzerinde en fazla dolaşımdaki Tether (USDT) sabit kripto parayı barındıran Tron ağı, istikrarlı şekilde büyümeye devam ediyor. Ağın ölçeklenebilir ve düzenli altyapısı, hem klasik hem de yenilikçi finansal işlemler için güvenli bir zemin sunuyor.

Etkinlikte ayrıca, sektör ve üniversite işbirliğinin önemi ön plana çıkarıldı. Hem teknoloji şirketleri hem de eğitim kurumları, merkeziyetsiz yapının yaygınlaşması için birlikte çalışmanın gerekliliğini vurguluyor.

Tron DAO’nun bu konferanstaki yolu, dijital varlık dünyasının açıklık, hız ve verimlilik ilkelerine daha fazla yaklaşmasına katkı sağlıyor.