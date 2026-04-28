Ripple ve KBank, Güney Kore’de blokzincir tabanlı havale testlerine başladı

ABD merkezli blokzincir şirketi Ripple, Güney Kore’nin ilk sadece internet üzerinden hizmet veren bankası KBank ile yeni bir stratejik ortaklığa imza attı. 27 Nisan’da Seul’de KBank merkezinde imzalanan anlaşma ile uluslararası para transferlerinin blokzincir tabanlı olarak test edilmesi hedefleniyor. Gelişme özellikle Güney Kore kripto piyasasında önemli bir oyuncu olan KBank’ın sektördeki konumu nedeniyle dikkat çekiyor.

Uluslararası transferlerde blokzincir denemesi

Ripple ve KBank arasındaki pilot program, Birleşik Arap Emirlikleri ve Tayland gibi belirli ülkelere gerçekleştirilen havale işlemlerine odaklanıyor. İlk aşamada, ayrı bir uygulama üzerinden cüzdan tabanlı havale modeli test edilirken, ikinci aşamada ise doğrudan KBank müşteri hesapları ve bankanın iç sistemlerinin blokzincir ile entegrasyonu üzerinde çalışılıyor.

Testlerde Ripple’ın Palisade adlı SaaS tabanlı dijital cüzdanı kullanılıyor ve para transferlerinde doğrudan XRP yerine bir stabilcoin tercih ediliyor. Böylece KBank, fiyat dalgalanmalarının getirebileceği uyumluluk risklerinden kaçınarak blokzincir ödemelerini düzenleyici gerekliliklere uygun şekilde pilot olarak değerlendirme fırsatı buluyor.

Yeni anlaşma kapsamında KBank, blokzincir tabanlı ödemeleri geleneksel havale yöntemlerine göre daha hızlı, ekonomik ve şeffaf hale getirme olasılığını araştırıyor.

KBank CEO’su Choi Woo-hyung ve Ripple Asya-Pasifik Genel Müdürü Fiona Murray tarafından imzalanan işbirliği, blokzincirle çalışan finansal altyapıların mevcut sistemlere göre avantajlarını ölçmeyi amaçlıyor.

KBank’ın kripto piyasasındaki rolü büyüyor

KBank, Güney Kore’de dijital bankacılığın ve kripto ekosisteminin hızla büyümesinde önemli paya sahip. Banka, ülkedeki en büyük kripto borsası Upbit ile özel bankacılık işbirliği yürütüyor. Güney Kore’deki düzenlemeler gereği büyük kripto borsalarına üye olacak kullanıcılar, hesaplarını mutlaka onaylanmış bir banka ile eşleştirmek zorunda. Bu dinamik KBank’ın kullanıcı sayısını 2020’de 2 milyon seviyesinden 2025 sonunda 15 milyona çıkarmasında etkili oldu.

Bu ortaklık sayesinde Ripple, Güney Kore’nin büyük bir dijital bankası ile ülkedeki kripto para altyapısına daha yakın konumlanıyor. Öte yandan, Güney Kore’nin Dijital Varlıklar Temel Yasası hazırlıkları sürerken, stabilcoin’lerin ülkede bir ödeme aracı olarak yasal statüye kavuşması için düzenlemeler yapılması bekleniyor.

Yasa çalışmaları devam ederken, ülkedeki büyük finans kurumları da blokzincir teknolojili projelere adım atıyor. Ripple, özel saklama hizmeti Palisade ve RLUSD adlı stabilcoin’iyle bu alandaki yatırımlarını artırmayı hedefliyor.

Kore’de banka ve sigorta entegrasyonu hızlanıyor

Ripple’ın bu ay içindeki ikinci Kore ortaklığı da sigorta sektöründe gerçekleşti. Şirket, Kyobo Life Insurance ile devlet tahvili ödemelerinin blokzincir aracılığıyla dijitalleştirilmesine yönelik bir anlaşma yaptı. Böylece Ripple, Kore’de bankacılık dışında sigorta, saklama, tokenizasyon ve ödeme alanlarına da odaklanan çok yönlü bir strateji benimsiyor.

Ripple, uluslararası arenada da yeni iş birlikleri kuruyor. Örneğin, İngiliz fon yönetim şirketi Aviva Investors ile de XRP Ledger üzerinde fonların tokenize edilmesi yönünde proje yürütülüyor. 2025 yılı itibarıyla Aviva Investors’ın yönetimindeki varlık toplamı 345 milyar doları buldu. Şirket ayrıca küresel para transferlerinde Convera gibi kurumlarla birlikte çalışarak blokzincir tabanlı çözümler sunma yolunda ilerliyor.