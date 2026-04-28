Western Union USDPT stablecoin gelecek ay Solana’da kullanıma açılıyor

Küresel para transferi ve ödeme hizmetleriyle bilinen Western Union, dolar destekli stablecoin USDPT’yi gelecek ay Solana blokzincirinde piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket ilk etapta bu token’ı, bireysel kullanıcılar için değil; ajans ve iş ortağı ağındaki uluslararası para transferlerinin mutabakatında alternatif çözüm olarak devreye alacak. Böylece, geleneksel SWIFT ağına kıyasla daha hızlı ve kesintisiz işlem yeteneği hedefleniyor.

SWIFT’in alternatifi olarak USDPT

Western Union uzun süredir kendi stablecoin alt yapısını geliştirmeyi planlıyordu. 2025’in ikinci yarısında detayları duyurulan ve Anchorage Digital Bank tarafından ihraç edilecek USDPT, şirketin küresel ödeme mimarisini dijital varlıklar ekseninde dönüştürme hedefinin bir parçası olarak görülüyor. Türkçede Western Union’un CEO’su olarak görev yapan Devin McGranahan, yakın zamanda gerçekleştirilen kazanç toplantısında, şirketin dijital varlık ekosisteminde aktif rol alma sürecinin “artık zamanlama değil, ölçekle ilgili bir meseleye” dönüştüğünü vurguladı.

McGranahan, stratejilerinin temelinde USDPT’nin yer aldığını belirterek, Western Union’un dijital varlıklarda aktif olmasının zaman meselesi olmaktan çıktığını, artık hedeflerinin bu teknolojiyi ne kadar hızlı ölçekleyebileceklerine odaklandığını ifade etti.

USDPT ilk aşamada doğrudan tüketicilere sunulmayacak. Şirket, bu token’ı aracı kurumlar ve ajanslar arası işlemlerde SWIFT’in yerine geçebilecek hızlı ve kesintili kullanılabilen bir çözüm olarak konumlandırıyor. Solana altyapısı sayesinde, geleneksel bankaların kapalı olduğu hafta sonu ve resmi tatillerde bile 7/24 transfer imkânı sağlanacak.

Stablecoin’in ihraççısı, ABD lisanslı Anchorage Digital Bank olacak. Bu iş birliği ile Western Union, stablecoin gelirlerinden üçüncü taraflara giden kârı kendi sistemine çekmeyi; ihraç, takas farkı, işlem ücreti ve rezerv getirilerinden doğrudan fayda elde etmeyi amaçlıyor. Şirket bu doğrultuda “WUUSD” markası için de resmi başvuru yaptı.

İki yeni ürün: Dijital Varlık Ağı ve USD Stable Card

Western Union yalnızca USDPT ile değil, ekosisteme entegre iki yeni ürünüyle de dijital dönüşümünü hızlandırmayı tasarlıyor. Bu ürünlerden ilki Dijital Varlık Ağı (DAN), tek API üzerinden kripto cüzdanlarını Western Union’un yaygın temsilci noktalarına bağlayacak. İlk DAN iş ortağının Nisan’ın sonunda sisteme dahil edilmesi planlanıyor; yıl sonuna kadar yedi civarında yeni ortakla ağın genişletilmesi öngörülüyor.

DAN ile cüzdan kullanıcıları, dijital varlıklarını kolayca yerel para birimine çevirerek Western Union’un global perakende ağı üzerinden kullanabilecek. Şirket, 200’ün üzerinde ülkede yüz binlerce temsilciyle faaliyette bulunduğu için, bu iş modeliyle rakip kripto projelerine kıyasla ölçek avantajı elde etmek istiyor.

İkinci ürün olan USD Stable Card ise tüketicilerin stablecoin’leri tutup dünya çapında harcamasını sağlayan ödeme kartı olarak tasarlandı. Lansmanın 2026 sonunda birçok pazarı kapsaması planlanıyor. Şirket, bu kartın özellikle enflasyona duyarlı piyasalarda kullanıcılar için pratik bir araca dönüşebileceğini öngörüyor; fakat şu an için hangi ülkelerde veya iş birliği yapılan kart ağına dair detaylar paylaşılmış değil.

Rekabet hızlanıyor, Solana ağı öne çıkıyor

Dolar endeksli stablecoin’lerin toplam piyasa değeri 300 milyar doları aşarken, 2025’te yürürlüğe giren GENIUS Act sayesinde ABD tabanlı token’lar mevzuat açısından daha net bir zemine kavuştu. Western Union ise sadece bu alanda değil; Solana üzerinde stablecoin geliştiren büyük finans ve teknoloji şirketleri arasında da yer alıyor.

PayPal’ın Paxos aracılığıyla çıkardığı PYUSD, milyar dolar seviyesinde kullanıma ulaşırken; Fiserv de kendi Solana-tabanlı stablecoini FIUSD üzerinde çalışıyor. Ayrıca MoneyGram, Stellar ağı üzerinden USDC entegrasyonunu tamamladı; Visa ise Solana ile stablecoin uyumluluğunda ilerleme kaydetti. Bu arada, Solana blokzinciri yılın başında yalnızca bir ayda stablecoin işlemlerinde 650 milyar dolarlık işleme ulaştı ki, bu da ağı sektörün en hızlı büyüyen ödeme platformlarından birine dönüştürdü.

USDPT’nin pilot dönemde seçili ülkelerde test edilmesi, Western Union için hem işlem maliyetlerini hem de işlem sürelerini aşağıya çekerek pazar dinamiklerinde avantaj yaratıp yaratmayacağını gösterecek. Ancak, ilk iş ortaklarının ve Stable Card’ın açılacağı pazarın detayları şimdilik gizliliğini koruyor.

Sonuç olarak bu yeni stablecoin stratejisinin, Western Union’un dijital varlıklardaki rolünü artırıp artırmayacağı; yaygınlaşan kullanımla birlikte önümüzdeki dönemlerde daha net şekillenecek.