Ethereum (ETH)

Ethereum için uzun vadeli hedef 60.000 dolar: kritik dirençler öne çıktı

  • 🚀 Ethereum fiyatı 60.000 dolar uzun vadeli hedefine odaklandı.
  • Fiyat 2.300 dolarda destek bulurken, 3.500–4.900 dolar bandı kilit direnç olarak izleniyor.
  • 📈 Grafikte, güçlü yükselişin başlaması için önce kritik bölgelerin aşılması gerektiği belirtiliyor.
  • 🧩 Ama asıl takip edilen nokta $ETH ’de güçlü bir dönüşün eski zirveye tepki verip vermeyeceği.
COINTURK
COINTURK

Ethereum son dönemdeki düzeltmenin ardından uzun vadeli bir destek bölgesini koruyor. Analistler, özellikle iki farklı grafik üzerinden yaptıkları incelemelerde, Ethereum’un olası bir toparlanma sürecine girebileceğine dikkat çekiyor. Ancak yeni bir yükselişin netleşmesi için fiyatın bazı önemli direnç seviyelerini aşması gerektiği vurgulanıyor.

1 Uzun Vadeli Destek ve Hedefler
2 Ralliye Hazırlık Sinyalleri ve Tarihsel Kalıplar

Uzun Vadeli Destek ve Hedefler

Ethereum, uzun süredir yukarı yönlü bir yapı içerisinde hareket ediyor. Kripto analisti Crypto Patel’in paylaştığı grafikte, Ethereum’un yıllar içerisinde çok daha yüksek hedeflere yönelebileceği değerlendiriliyor. Binance borsasında ETH/USDT paritesinin iki haftalık grafiği, fiyatın 2.300 dolar civarına kadar gerilediğini gösteriyor. Ethereum daha önce 3.500–4.800 dolar aralığında dirençle karşılaşırken, şu anda 1.700–2.250 dolar aralığında likidite çekildiği ve birikim yapıldığı görülüyor.

2022’den bu yana Ethereum bu alt bölgelerde birkaç kez test yaptı. Söz konusu alan, aynı zamanda ayı piyasası sürecinde önemli destek bölgesi olarak izleniyor. İlk ciddi direnç 2.480 dolar seviyesinde, daha geniş direnç aralığı ise 3.500–4.900 dolar bandında. Bu üst bant, fiyatın geçmişte zirve yaptığı 4.876 dolar bölgesini de içeriyor. Ethereum, bu seviyeyi birkaç kez denemiş olmasına rağmen aşamadı.

Grafiğe göre, uzun vadeli yükselen bir kanal 2018 dibinden başlayıp 2030’a kadar uzanıyor. Bu yapıya göre ilk büyük hedef 15.385 dolar, bir sonraki ana hedef ise 60.000 dolar. Bu hedefler önemli bir getiri potansiyeline işaret etse de, yükselişin teyit edilmesi için fiyatın önce birikim bölgesini koruması, ardından 2.480 dolar civarını geri alması ve son olarak 3.500–4.900 dolar bandını aşması gerekiyor.

Grafikte Ethereum’un henüz uzun vadeli destek bölgesinden net biçimde kopmadığı ve çıkışın kesinleşmesi için fiyatın eski zirve bölgesini desteğe çevirmesinin gerektiği vurgulanıyor.

Ralliye Hazırlık Sinyalleri ve Tarihsel Kalıplar

Ethereum’un üç günlük grafiği, derin düşüşlerin ardından uzun toparlanma dönemlerinin geldiği ve bunları güçlü yükselişlerin takip ettiği bir piyasa kalıbı gösteriyor. James Easton’ın paylaştığı bu grafikte, her uzun vadeli dip noktası beyaz noktalarla işaretlenmiş. Bu noktalar, genel olarak sert fiyat çekilmeleri sonrası gelen toparlanma dönemlerinden sonra belirgin yükselişlerin yaşandığı periyotlara karşılık geliyor.

En son beyaz nokta, grafikte 2026 yılı civarında yer alıyor ve bunun yeni bir dip oluşturma çabası olabileceği öne sürülüyor. Maviyle gösterilen bölümler ise fiyatın büyük düşüşten dengelendikten sonra daha güçlü yükselişler kaydettiği dönemleri simgeliyor. Önceki ralli aşamaları hep fiyatın toparlanıp daha yüksek seviyelere ulaşmasıyla başlamış, ancak bu dönemler sonrasında ivme yavaşlamıştı.

Buna karşın, mevcut durumda grafikte yeni bir ralli için henüz kesin bir sinyal bulunmuyor. Ethereum’un, mavi yükseliş evresinin netleşmesi için daha yüksek dipler oluşturması ve yakın direnç bölgelerini aşması gerektiği ifade ediliyor.

Şu anda, Ethereum’un olası bir toparlanma sürecine geçtiği görülüyor. Eğer geçmiş desenler devam eder ve dirençler geride bırakılırsa, son düşüşün ardından yeni bir büyük ralli evresinin başlayabileceği belirtiliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

COINTURK
