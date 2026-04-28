bitcoin 80 bin doları aşamadı, stratejik rezerv ve kurumsal alım öne çıktı

Bitcoin‘de hafta başında 80.000 dolar sınırı test edilse de yükseliş hareketi ivme kaybederek fiyatın 77.000 doların altına gerilemesine yol açtı. Bu geri çekilmeye petrol fiyatlarındaki artış ve İran kaynaklı jeopolitik risklerdeki yükselişin neden olduğu belirtiliyor. ABD-İran görüşmelerinin çıkmaza girmesi ve Hürmüz Boğazı’nda süregelen sorunlar ile Brent petrolün 108,23 dolara kadar çıkması, genel olarak riskli varlıklar üzerinde baskı yarattı.

Kurumsal talep devam ediyor

Bitcoin fiyatındaki bu tür dalgalanmalara rağmen, kurumsal yatırımcıların ilgisinde bir azalma olmadığı görülüyor. Son dört hafta boyunca kripto yatırım ürünlerine toplam 1,2 milyar dolar girişi gerçekleşti; bunun 933 milyon doları doğrudan Bitcoin fonlarına yöneldi. Kümülatif olarak bakıldığında, tüm kripto fonlarının toplam yönetilen varlıkları 155 milyar dolara ulaşarak son birkaç ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Yatırımcıların risk iştahında değişim yaşansa da Bitcoin ETF’lerine yönelik ilgi devam ediyor. Fiyat yükselişi ivme kaybetse de önemli satış baskısı oluşmadı; piyasa uzmanları, mevcut durumda hem boğa hem ayı senaryolarının tam anlamıyla gerçekleşemediğine dikkat çekiyor. Önceki yıllara kıyasla, ETF’ler sayesinde piyasadaki kurumsal talep daha belirleyici hale geliyor.

ABD’nin stratejik Bitcoin rezervi ve politika tartışmaları

Beyaz Saray’ın kripto danışmanı Patrick Witt, ABD’de Stratejik Bitcoin Rezervi konusunda önümüzdeki haftalarda veya birkaç ay içinde yeni bir güncelleme yapılabileceğini duyurdu. Söz konusu rezerv, ABD Hazine Bakanlığı’nın elindeki hükümete ait Bitcoin’lerin elde tutulmasını, satışa çıkarılmamasını öngörüyor. 2025 yılının mart ayında yayımlanan başkanlık kararıyla temeli atılan bu politikaya göre, ABD, Bitcoin’i “dijital altın” olarak tanımlıyor ve sınırlı 21 milyon toplam arzına vurgu yapıyor.

ABD yönetiminin yayımladığı bilgi notunda Bitcoin’in “dijital altın” olarak konumlandığı ve stratejik bir avantaj elde etmenin önemli olduğu vurgulandı; özellikle de diğer ülkelerden önce bu tür bir rezerv oluşturanlar için.

Politik açıdan hassas olan bu adım, ABD’nin Bitcoin’i sadece el konulan bir varlık olup satılacak bir araç olmaktan çıkarıp, rezerv niteliği taşıyan bir stratejik unsur olarak değerlendirmeye başladığını gösteriyor. Ayrıca bakanlıklara, ek bir mali yük getirmeden daha fazla Bitcoin edinme yollarının araştırılması yetkisi verildi.

Kurumsal Bitcoin alımları hız kesmiyor

Kurumsal Bitcoin yatırımları arasında öne çıkan şirketlerden biri olan MicroStrategy, nisan ayının sonunda portföyüne 3.273 adet daha Bitcoin ekledi. Şirket böylece toplamda 818.334 Bitcoin’e ulaşmış oldu. Bu tutarın bugünkü değeri yaklaşık 63 milyar doları buluyor. Fiyatlar dalgalansa da MicroStrategy sürekli alım stratejisini sürdürüyor ve şirketin piyasa üzerindeki etkisi artıyor.

Bunun yanında, ETF sağlayıcıları, madenciler ve saklama hizmeti sunan kuruluşlar Bitcoin ekosisteminde merkezi yapıları güçlendirmeye başlarken, sahiplik dağılımı ve yönetişim gibi tartışmalar da gündemde. Bitcoin’in protokol düzeyinde merkeziyetsiz kalmasına rağmen, büyük oyuncuların ağırlığı artıyor.

Bitcoin’in güvenliği ve uzun vadeli riskler gündemde

Önde gelen Bitcoin madencisi MARA Holdings, Las Vegas’ta düzenlenen Bitcoin 2026 etkinliğinde yeni bir vakıf duyurusu yaptı. MARA Foundation, Bitcoin protokolünün ve güvenliğinin sürdürülebilirliğine yönelik araştırmaların yanı sıra “kuantum dirençli” çözümler geliştirilmesini hedefliyor. Şirketin CEO’su Fred Thiel, bu adımla Bitcoin ekosistemine uzun vadeli katkı sağlamayı amaçladıklarını aktardı.

Kuantum bilgisayar teknolojilerinin gelişimi, Bitcoin’e yönelik uzun vadeli güvenlik kaygılarını artırırken; sektör paydaşlarının sadece finansal çıkar odaklı değil, aynı zamanda ağın teknik ve sosyal sürdürülebilirliğine yatırım yapması gerektiği vurgulanıyor.

Güncel tartışmalar arasında deneyimli geliştirici Paul Sztorc’un önerdiği eCash adlı bir hard fork planı da yer alıyor. Sztorc, Bitcoin’in kurucusu Satoshi Nakamoto’ya ait olduğu iddia edilen 1,1 milyon BTC’nin bir kısmının erken katkıcılara ve yatırımcılara devredilmesini öne sürdü; ancak bu öneri toplulukta yoğun tepkiyle karşılaştı. Sonrasında Sztorc, teklife Satoshi’nin coinlerini dahil etmeyen yeni bir versiyon önerdi fakat önemli borsa ve madencilerden destek görmedi.

Bitcoin topluluğu, Satoshi’nin coinlerine yönelik herhangi bir müdahale veya yeniden dağıtım girişimine karşı net bir tutum sergiliyor; varlık güvenliği ve öngörülebilirlik, ağın en büyük öncelikleri arasında yer alıyor.

Son olarak, hem kurumsal taleple fiyat hareketleri hem de teknik ve sosyal riskler, Bitcoin pazarında yeni bir döneme geçildiğini gösteriyor. Uzun vadede, idari ve teknik sürdürülebilirlik konuları, fiyatın ötesinde belirliyor olacak.