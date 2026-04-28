Aave ve DeFi ekosisteminde 303 milyon dolarlık kurtarma fonu toplandı

Merkeziyetsiz finans dünyasında sık yaşanan krizlere alışık olan sektör, bu kez Aave üzerinde gerçekleşen Kelp DAO saldırısına karşı kapsamlı bir dayanışmayla dikkat çekiyor. Saldırının ardından çeşitli sektör aktörlerinin katılımıyla bugüne kadar yaklaşık 303 milyon dolarlık taahhüt toplandı. Toplanan fonun büyük kısmı, topluluk onayı için bekliyor.

Aave’nin merkezde olduğu kurtarma harekâtı

Aave, kripto para ekosisteminin en büyük borç verme protokollerinden biri olarak öne çıkıyor. Protokolün yönetişim önerileri arasında, toplamda 250.000 ETH’ye kadar bir fon ayrılması yer alıyor. Aave’nin kurucusu Stani Kulechov da kişisel olarak 5.000 ETH bağışlayacağını açıkladı. Ayrıca Aave ekibinden Emilio Frangella, BGD Labs’tan Ernesto Boado ve Marcelo Ruiz de Orlano gibi isimler de belirli miktarlarda ETH katkısında bulunmaya hazırlanıyor.

Yaşanan saldırı, rsETH piyasalarında da zincirleme bir risk yarattığı için kurtarma planı oldukça kapsamlı tutuldu. Teklif edilen fonun onaylanması halinde, zarar gören kullanıcıların kayıplarının giderilmesi ve piyasaların yeniden istikrara kavuşması hedefleniyor.

Ekosistemden geniş katılım ve farklı destek modelleri

Aave’ye yönelik yapılan destek çağrısı, kısa sürede sektörün sınırlarını aştı. Saldırının ardından Stani Kulechov’un Consensys ve diğer önemli oyuncularla doğrudan iletişime geçtiği aktarıldı. Ethereum altyapı şirketi Consensys ve kurucusu Joseph Lubin, toplamda 30.000 ETH’lik finansal desteğe hazır olduklarını bildirdi. Bu süreçte Sharplink danışman olarak aktif rol aldı.

“Kullanıcıları korumak ve inşa ettiğimiz altyapıyı güçlendirmek için DeFi United tam da olması gereken geniş ve koordineli bir yanıt niteliğinde. Ekosistemdeki diğer sorumlularla omuz omuza katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Topluluğun diğer üyeleri de çeşitli şekillerde katkı sağladı. Lido 2.500 stETH’yi kurtarma getirisine ayırmayı önerirken, EtherFi ise kullanıcıları korumak adına 5.000 ETH’lik bir destek planını tartışıyor. Mantle’ın önerisinde 30.000 ETH’lik bir kredi limiti yer alıyor; Compound ise fona 3.000 ETH tahsis etmeyi teklif etti.

Yalnızca ETH ile değil, USDT ve diğer varlıklarla da katkılar sürüyor. Babylon Foundation, Aave protokolüne 3 milyon dolar değerinde USDT yatırmayı planlarken, Renzo da 10 milyon doları aşkın bir kaynağı hazine hesabından sağladı. Circle Ventures, AAVE token alımıyla sürece dahil olurken; Avalanche ve Solana Foundation, Justin Sun ve çeşitli kripto girişimleri de destekçiler arasında yer aldı.

Teklifler, onay ve çeşitlilik

Katılımcıların verdiği destekler bağış, mevduat ya da kredi limiti şeklinde farklı yöntemlerle organize edildi. Kimi kurumlar doğrudan hibe sunarken, bazıları kredi açmayı veya protokol içine mevduat bırakmayı seçti. Bu çeşitlilik, risk yönetimiyle dayanışmanın dengelenmeye çalışıldığını gösteriyor.

Aave Labs, ayrıca Arbitrum ağındaki Güvenlik Konseyi tarafından kontrol edilen yaklaşık 30.765,67 ETH’nin, zarar gören rsETH sahiplerinin kayıplarını karşılaması için serbest bırakılması yönünde bir öneri sundu. Ancak şimdiye kadar toplanan fonun önemli bir kısmı hâlâ yönetişim onayı aşamasında bekliyor.

Birçok yeni paydaşın da sürece dahil olmasıyla, olayın merkeziyetsiz finans ekosistemi üzerindeki çaplı etkileri öne çıkıyor. Süreç halen devam ediyor ve her yeni gün, daha fazla oyuncunun desteğiyle kurtarma fonu büyümeye devam ediyor.