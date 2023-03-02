Kripto analitik firması Santiment tarafından paylaşılan güncel verilere göre Ethereum balinaları sene başından bu yana yeniden birikim aşamasına geçti.

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Kripto analitik firması Santiment, kripto para piyasasında son haftalardaki belirsizlik sürerken, Ethereum balinalarının son dönemlerde gerçekleştirdiği büyük ölçekli kripto alım-satım işlemlerini ilişkin verileri paylaştı. Santiment’in verilerine göre en büyük Ethereum balinaları, 2023 yılının başından bu yana yeniden birikim aşamasına geçti.

Santiment, Güncel Verileri Açıkladı

Elde edilen güncel verilere göre portföyünde bulundurdukları kripto varlık miktarına göre borsa dışı en büyük Ethereum balinaları olarak nitelendirilen adresler, 2023 yılının başından bu yana yeniden birikim aşamasına geçti ve büyük ölçekli yeni kripto varlık alımları gerçekleştirdi. Santiment verilerine göre borsa dışı en büyük Ethereum balinalarının cüzdanında tuttuğu ETH miktarı, 2016’dan bu yana ilk kez 25 milyon ETH’yi aştı ve son 7 yılın rekorunu kırdı. Öte yandan Santiment, 2019’da sayısı 176ya ulaşan cüzdanında en az 100.000 ETH tutan adreslerin sayısının da mevcut haliyle 124’e gerilediğini belirtti. Kripto para piyasasındaki mevcut belirsizlik devam etse de Santiment, güncel piyasa verilerinin ve kritik metriklerin ayı piyasasının sonuna işaret ediyor olabileceğini öne sürdü.

Kripto Para Piyasasında Yön Belirsizliği

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son haftalarda birden fazla 25.000 dolar direncini test etmesine karşın hafta boyu kaydettiği değer kayıplarının ardından 23.400 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, BTC’deki düşüşün de etkisiyle değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1640 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise CoinMarketCap verilerine göre 1,06 trilyon dolar seviyelerine kadar geriledi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.