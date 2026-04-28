Bitcoin kanalında RSI zayıfladı, kritik destekler gündemde

Bitcoin’in nisan ayındaki yükseliş trendi devam ederken, son grafikler fiyatın üstünde baskı oluşmaya başladığını gösteriyor. Lider kripto para, Binance’in 4 saatlik grafiğinde yükselen bir kanal içinde yoluna devam etse de, teknik göstergeler hareketin gücünü kaybettiğine işaret ediyor. Bu gelişmeler, kripto piyasasında fiyat hareketlerini yakından takip edenler ve traderlar için kısa vadeli risklere sahne olabilir.

Destekte risk oluştu, RSI uyarı veriyor

BTC/USDT paritesi, nisan başından beri hem yeni zirvelere hem de daha yüksek dip seviyelerine ulaşarak yükselen bir kanal içerisinde ilerledi. Bitcoin, ayın başındaki 68.000 dolar seviyesinden güç toplayarak ilerleyen günlerde 78.000–79.000 dolar bandına kadar yükseldi.

Grafikleri paylaşan Ted Pillows’un analizine göre, fiyat yukarı yönlü hareket ederken RSI göstergesindeki zayıflama dikkat çekiyor. RSI’nın yaptığı daha düşük zirveler, alıcıların bir miktar güç kaybettiğini ve fiyatın yükselmesine rağmen yükseliş momentumu zayıfladığını ortaya koyuyor. Teknik analizde bu duruma ayı uyumsuzluğu deniliyor ve genellikle kısa vadeli bir düzeltme gelme olasılığına işaret ediyor.

Şu anda yükselen kanalın alt çizgisi ana destek konumunda bulunuyor. Bitcoin bu seviyenin üzerinde tutundukça, kısa vadeli pozitif yapı bozulmuş sayılmıyor. Ancak, destek çizgisi olan 77.000–78.000 dolar bandının aşağı kırılması halinde, mevcut düzeltme derinleşip fiyatı önce 76.000, ardından da 74.000 dolar seviyelerine taşıyabilir.

Tersi bir durumda, fiyatın son yerel zirve olan 79.000 doların üzerine çıkması ise yükselişin ivme kazanmasını sağlayabilir. Böyle bir hareketle birlikte kanalın üst bölgesine yönelim beklenirken, 80.000–81.000 dolar bandı ilk büyük direnç alanı olarak öne çıkıyor.

“Bitcoin’in yapısı hâlâ yukarıyı işaret ediyor olsa da, RSI’daki uyumsuzluk son rallinin arkasındaki itiş gücünün zayıfladığını gösteriyor. Bu nedenle, Nisan ayı yükselişinin devamı için fiyatın ya güçlü bir atak yapması ya da ana destekten net bir tepki alması gerekiyor.”

Likidite haritası 85.000 doları öne çıkarıyor

Piyasanın bir diğer önemli işareti de Bitcoin’in likidite haritasında ortaya çıkıyor. Daan Crypto Trades’in CoinGlass verilerine dayanan analizlerine göre, mevcut fiyatın hemen üstünde, yaklaşık 85.000 dolar seviyesine kadar kayda değer bir likidite duvarı bulunmuyor.

CoinGlass verilerine göre, Bitcoin yıl başından nisan sonuna kadar olan süreçte 60.000–65.000 dolar bandından toparlanarak 78.000–80.000 dolar seviyesine kadar tırmandı. Fiyatın hemen üstündeki bölgede ise en büyük likidite kümesi net şekilde 85.000 dolarda bulunuyor. Bu alan, kaldıraçlı pozisyonlar nedeniyle oluşan ve fiyatın yükselmesi durumunda çekim alanı yaratan bir direnç olarak öne çıkıyor.

Şu anki fiyat aralığının hemen altında ise, Bitcoin’in yükselişiyle birlikte oluşmuş daha küçük likidite bölgeleri var. Ancak aşağıda, yeni büyük bir likidite cebi 65.000 dolar civarında görülüyor. Bu yapı, yukarı doğru hareket halinde fiyatın 85.000 dolara kadar dirençle karşılaşmayabileceği, aşağıda ise önemli desteklerin 65.000 dolar bandında yoğunlaştığı anlamına geliyor.

Bahsi geçen likidite haritaları, Bitcoin’in yakın vadede hangi fiyat seviyelerinde daha fazla oynaklık ve hacim görebileceğine dair önemli ipuçları sunuyor. Fakat bu tablo tek başına yönü kesin olarak belirlemiyor; piyasadaki kaldıraçlı pozisyonların yoğunluğu arttıkça, ani hareketler hızlanabilir.