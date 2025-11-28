BITCOIN (BTC)

BlackRock’tan Bitcoin’e Güçlü Destek: Çarpıcı 400 Milyon Detayı

Özet

  • BlackRock'ın kendi fonu IBIT hisselerini yüzde 14 artırarak Bitcoin’e olan kurumsal güveni pekiştirdi.
  • Fintel verilerine göre toplam kurumsal IBIT yatırımcısının kontrolündeki hisse sayısı 400 milyon adedi aşarak rekor kırdı.
  • Yaşananlar Bitcoin’in finansal sistemde kalıcı bir yatırım aracı olarak yerini sağlamlaştırdığını ortaya koyuyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


İçeriği yapay zeka ile özetle

BlackRock‘ın kendi bünyesinde yönettiği “Strategic Income Opportunities Portfolio”, Bitcoin $90,846.46’e yönelik yatırımlarını genişleterek iShares Bitcoin Trust (IBIT) hisselerini yüzde 14 oranında artırdı. SEC’e sunulan son dosyada fonun 30 Eylül itibarıyla 2.39 milyon adet IBIT hissesine sahip olduğu, bu miktarın Haziran sonundaki 2.09 milyon adetten yükseldiği belirtildi. Bitcoin’in 91.000 dolar seviyesini aşmasıyla birlikte IBIT hisseleri de işlem öncesi piyasalarda yaklaşık yüzde 2 değer kazandı.

İçindekiler
1 BlackRock’ın Esnek Stratejisi Kripto Paralara Kapı Aralıyor
2 Kurumsal Talep Rekor Seviyeye Çıktı

BlackRock’ın Esnek Stratejisi Kripto Paralara Kapı Aralıyor

BlackRock’un “Strategic Income Opportunities Portfolio” fonu geleneksel tahvil portföylerinin ötesine geçerek farklı varlık sınıflarını bir araya getiren esnek bir yapı sunuyor. Fon devlet tahvillerinden şirket kredilerine, ipotekli menkul kıymetlerden gelişen piyasa araçlarına kadar geniş bir yelpazede yatırım yapıyor.

Yönetim stratejisi toplam getiri ve çeşitlendirme hedeflerini destekleyecek alternatif yatırım araçlarına da yer vermesine olanak tanıyor. Bu yaklaşım fonun IBIT gibi geleneksel olmayan varlıkları da portföyüne dahil etmesini mümkün kılıyor.

IBIT’in portföye eklenmesi kripto paraların giderek daha fazla kurumsal yatırım stratejilerine entegre edildiğini gösteriyor. BlackRock’ın kendi fonunun bile Bitcoin ETF’ini tercih etmesi kripto paraların artık finansal sistemin kenarında değil, merkezinde yer almaya başladığının güçlü bir işareti olarak görülüyor.

Kurumsal Talep Rekor Seviyeye Çıktı

Veri sağlayıcısı Fintel’in raporuna göre IBIT’in kurumsal sahiplik oranı tarihinin en yüksek düzeyine çıktı. Toplam 400 milyon adedi aşan IBIT hissesi kurumsal yatırımcıların kripto paraya yönelik güveninin giderek arttığını ortaya koyuyor. Bu artış hem uzun vadeli portföy yöneticilerinin hem de kısa vadeli getiri arayışındaki fonların Bitcoin’i stratejik bir varlık olarak değerlendirmeye başladığını işaret ediyor.

Fintel – IBIT

Ayrıca Nasdaq ISE’nin IBIT opsiyonlarının pozisyon limitini bir milyon sözleşmeye çıkarma yönündeki başvurusu ürünün likiditesini artırma potansiyeli taşıyor. Bitcoin’in fiyatındaki yükselişle paralel olarak IBIT’e yönelik işlem hacminin artması ETF’nin piyasa olgunluğuna hızla yaklaştığını gösteriyor. BlackRock’ın öncülüğünde kurumsal katılımın artması kripto paraların geleneksel sermaye piyasalarındaki konumunu daha da güçlendiriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Ömer Ergin
Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
