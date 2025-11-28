Ekonomi

Küresel Piyasalar Karıştı, CME Veri Merkezindeki Sorun ve Gümüş Spekülasyonları

Özet

  • CyrusOne tarafından işletilen veri merkezindeki sorunu gerekçe gösteren Chicago Mercantile Exchange vadeli işlem ve opsiyon trade’i durdurmak zorunda kaldı.
  • AT Global Markets'ın baş analisti Nick Twidale işlemlerin yeniden başlamasıyla volatilitenin artmasını bekliyor. BTC ve ETH'yi de bu durum etkileyebilir.
  • Globaldeki iddia ise Gümüş fiyatındaki yükselişin açığa satış yapanları zor duruma soktuğu ve CME'nin kasıtlı olarak işlemleri dondurduğu yönünde.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Kripto para opsiyon piyasalarının da merkezi olan CME bugün enteresan bir şey yaşadı. İşlem saatinde global borsaların offline olduğunu hayal edin dünyanın en büyük opsiyon borsası tam olarak bunu yaşıyor. Ne Bitcoin $90,846.46 ne gümüş ne başka varlıklar için işlemler gerçekleştirilemiyor. Gümüş hakkındaki spekülasyonlar bunun basit bir kesinti olmayabileceğini düşündürüyor.

İçindekiler
1 CME Kapandı
2 Gümüş ve CME

CME Kapandı

CyrusOne tarafından işletilen veri merkezindeki sorunu gerekçe gösteren Chicago Mercantile Exchange vadeli işlem ve opsiyon trade’i durdurmak zorunda kaldı. Hisse senetleri, hazine bonoları, enerji, Bitcoin, Ethereum $3,036.85, tarım aklınıza gelebilecek hemen hemen her ürün için opsiyon işlemleri sunan dünyanın en büyük borsasının faaliyetini duraklatması küresel pazarı sarstı.

CME ilk duyurusunda soğutma sorunundan bahsetti;

“CyrusOne veri merkezlerinde yaşanan soğutma sorunu nedeniyle piyasalarımız şu anda durdurulmuştur. Destek ekibi sorunu kısa sürede çözmek için çalışmaktadır ve müşterilere açılış öncesi detayları hazır olur olmaz bilgi verecektir.”

Saatler sonra bazı piyasaların açıldığı açıklandı;

“BrokerTec AB piyasaları açık ve işlem görmektedir. CyrusOne’daki veri merkezi soğutma sorunu nedeniyle diğer tüm CME Group piyasaları durdurulmuş durumda. Güncellemeler hazır olur olmaz sizlere bilgi vereceğiz.”

CBOT, NYMEX, COMEX ve hatta Gulf Mercantile Exchange dahil olmak üzere CME’den beslenen borsalar kesintiler yaşasa da henüz CME net bir açılış saati vermedi.

Sidney’deki AT Global Markets’ın baş analisti Nick Twidale işlemlerin yeniden başlaması halinde opsiyon ve vadeli piyasalarında büyük dengesizlikler olabileceğini açıkladı. Birçok şirket pozisyon sahiplerinin kesintiden dolayı son derece öfkeli olduğunu söylese de sonuç değişmiyor.

Gümüş ve CME

Tansel Kaya ise globalde özellikle gümüş fiyatındaki rekor nedeniyle CME’nin buna mecbur kaldığını söylüyor. İddia marjin kıyametinin önüne geçmek için CME’nin bu yolla piyasaları soğutmaya çalıştığı yönünde ancak bu daha büyük volatilitenin habercisi olabilir BTC ve ETH opsiyon, vadeli işlemleri için de ilerleyen saatlerde dalgalanma güçlenebilir. BTC kısa süre önce 92 bin doları aşsa da şimdi 91.400 dolarda alıcı buluyor.

“Chicago Mercantile Exchange (CME), dünyanın en büyük vadeli işlem borsası. Aklınıza gelebilecek her şeyin vadelisi burada: Faiz oranları (Eurodollar, SOFR, Hazine vadeli), Hisse senetleri (S&P 500, Nasdaq-100 vadeli), Emtia (ham petrol, altın, buğday), Forex, Kripto (2017’den beri BTC ve 2021 den beri ETH). Velhasıl bir şeyin vadeli piyasası varsa o CME’de vardır. CME bugün çöktü. Veri merkezinde soğutma sistemi arızası dediler. Yersen. İddia şu: Gümüş vadelide rekor $53.67 görünce hop bir aç kapa yaptılar. Külçe bankaları ve hedge fonlar, fiziki karşılığı olmayan “kâğıt gümüş” üzerinde devasa short bataklığında boğuluyor. Yıllık 200 milyon ons açık, Çin’in “68 Numaralı Belge” ile uyguladığı ihracat yasakları yüzünden stok yapması ve güneş paneli/çip talebinin fırlaması derken, fiziki teslim talepleri tam bir marjin kıyameti yaratmak üzereydi. İddiaya göre CME, işlerin kontrolden çıkıp patlamasını önlemek için kısa pozisyon sahiplerine nefes aldırıp pozisyon kapatabilsin diye piyasayı durdurarak “soğuttu”.” – Tansel Kaya

