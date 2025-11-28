Quinten: Döngü Henüz Başlamadı Bile Kripto Paralar 2026’yı Bekliyor



ABD piyasaları bugün yarım gün açık olacak ve BTC 91 bin dolar üzerinde kapanışlara devam ediyor. En azından düşüşün şimdilik sona ermiş olması olumlu. Altcoinlerde hafif bir toparlanma olsa da dipten güçlü bir dönüş görmüyoruz. Fakat Quinten odağın 2026 yılında olması gerektiğini düşünüyor.

2026 Kripto Para Tahminleri

Quinten boğa piyasalarının 4 yıllık döngü hikayesine göre sona erdiğini söyleyenlerin haksız olduğunu düşünüyor. Kasım ayında satışların hızlanmasının bir sebebi de 2021 yılının tam 4 yıl sonrasında yükseliş yılı olarak 2025’i yaşadığımız gerçeğiydi. Eğer 4 yıllık döngü hikayesi tam olarak yaşanmaya devam edecekse bu Kasım itibariyle geri dönülmez kayıp serileri görmemiz gerekir. Fakat Quinten farklı düşünüyor.

“İnsanlar Bitcoin $90,846.46‘in halving döngüleriyle çalıştığını düşünüyor. Bu yanlış. Bitcoin likidite, politika ve ABD iş döngüsüyle çalışır. Bu döngü henüz başlamadı bile. 2026’da havai fişekler patlamaya başlayacak: – QT sona erecek – ABD ara seçimleri – Yeniden seçilme motivasyonuyla patlayan ekonomi ve borsa – Mayıs 2026’da Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine Trump ve QE yanlısı bir başkan geçecek – SLR değişiklikleri”

Aralık faiz kararında Fed eğer toplantıdan toplantıya karar ve faiz indirimlerinin durması gerektiği gibi şeyler söylemezse bu haklı olabilir. Ancak Powell’ın ne yapacağı belirsiz ve nötr faiz oranına yaklaştık diyerek Aralık itibariyle indirimleri durdurabilirler. Mayıs ayında görevinin bitmesine ise uzun bir zaman var.

Kripto Para Tahminleri

Kyle o kadar umutlu değil ve kısa vadeli negatifliklere odaklanmaktan kendini alıkoyamıyor. BTC bir aydır STH maliyet tabanının altında seyrediyor ve talep de buna ayak uydurmadı. Yükselişin şimdilik büyük satış dalgalarını tetiklememesi güzel ancak bu daha ne kadar devam edecek ki?

“Fiyat, 81.000-89.000 dolar aralığına sıkıştı; bu, 2022 zirvesinden sonra gördüğümüz aralıkla aynı. Düşük girişler, zayıf likidite, aynı baskı.”

ETHBTC paritesine bakan DaanCrypto ise yakında büyük bir hareket bekliyor. 200MA yaklaşan fiyat sıkışmış durumda.

“BTC yükselmeye devam ederse, ETH’nin de yükselişte iyi bir performans göstereceğini düşünüyorum. ETH/BTC için geçersizlik seviyesi 0,032’nin altında.”