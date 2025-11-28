Kripto Para

15,4 Milyar Dolarlık Pozisyon Bugün Kapandı, Kripto Paralarda Aralık Beklentileri

Özet

  • BTC için beklenen 15,4 milyar dolarlık opsiyonların vadesi doldu.
  • Kyle: Bu süre dolduğuna göre, yeni katalizörler ortaya çıkmadıkça Aralık ayı başı daha sakin geçecek gibi görünüyor.
  • Bugün ABD piyasaları yarım gün açık olacak 93 bin dolar eşiği kırılabilir. Ardından hedef 100 bin dolar.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar


İçeriği yapay zeka ile özetle

Kripto para yatırımcıları için bugün diğer Cuma günleri gibi önemliydi ciddi miktarda opsiyon kapandı. 15 milyar doların üzerinde opsiyonun erken saatlerde kapanmasıyla kripto paralar üzerinde açık pozisyonların motivasyonuyla beklenen fiyat hareketine dair umutlar da söndü. 100 bin dolar bölgesine hareket için umutlu olan yatırımcılar ilgisiz spot piyasa nedeniyle istediğini alamadı.

İçindekiler
1 Opsiyon Kapanışı BTC
2 BTC Grafikleri

Opsiyon Kapanışı BTC

Bugün CME sorunlar yaşamaya başladı ve 16:30 gibi tam olarak faaliyete dönmeyi amaçlıyor. Ancak BTC için beklenen 15,4 milyar dolarlık opsiyonların vadesi doldu. Kyle aşağıdaki grafiği paylaşarak güncel durumu özetledi.

“15,4 milyar dolarlık opsiyonlar az önce vadesi doldu.

BTC: P/C 0,58, maksimum acı 100.000 dolar – call ağırlıklı yapı ve vade sonrası pozisyonlama çok daha net görünüyor. Bu süre dolduğuna göre, yeni katalizörler ortaya çıkmadıkça Aralık ayı başı daha sakin geçecek gibi görünüyor.”

Yıl sonu için opsiyon pazarında daha büyük zirvelere ilgi zayıf olduğundan artık haber akışına ve spekülatif alıcılara veya satıcılara bağlı hareketler izleyeceğiz. 10 Aralık Fed’in faiz kararını açıklayacağı gün olacak ve 19 Aralık tarihinde de Japonya faiz kararını verecek. Muhtemelen Aralık kararı yaklaştıkça Fed’in Japonya tarafından yapılacak olası faiz artırımına karşı ne adımlar açıklayacağı gibi şeyleri konuşacağız. 10 Aralık tarihinde Fed’in Japonya için harekete geçme potansiyelinin fiyatlanması yükseliş için yardımcı olabilir. Beklenti altı pozisyon alması halinde Fed faiz kararıyla kripto daha negatif hareket edebilir. Aralık için kripto paralarda genel beklenti bu yönde.

BTC Grafikleri

BTC hedeflenen 93 bin dolar eşiğini halen aşabilmiş değil. 92 bin doları test etse de devamı gelmedi. Poppe aşağıda işaretlediği kilit bölgenin aşılmasıyla altı haneli fiyatlara dönmemizi bekliyor. BTC yazı hazırlandığı sırada 91.500 dolarda.

Jelle ise şunları yazdı;

Bitcoin $90,846.46, 91-93 bin dolarlık direnç seviyesinin altında konsolide oluyor ve iyi bir performans sergiliyor. Kısa vadeli trend yükselişini sürdürüyor, bugünün getireceklerini görmek ilginç olacak. ABD piyasaları bugün sadece birkaç saatliğine (9:30-13:00 EST) yeniden açılacak. Bu zaman aralığında direnci aşabilirsek harika olur.”

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Fitch Ratings Yapay Zeka Balonu Raporu ve Kripto Paralar

Neredeyse 1 Ay Sonra ABD Kripto Para Yatırımcıları Canlanıyor

Sıcak Gelişme: Trump Yine Yaptı Yapacağını BTC Düşüşe Geçti

XRP Coin Detaylı Grafik Yorum ve Bitcoin Short Likidasyon Kümesinin Söyledikleri

Dr Andre Dragosch Cevapladı, Kripto Paralar İçin Zamanı Geldi Mi?

Sıcak Gelişme: Bitcoin 92.000 Doları Aştı ve Gümüş Rekor Kırdı

Quinten: Döngü Henüz Başlamadı Bile Kripto Paralar 2026’yı Bekliyor

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Quinten: Döngü Henüz Başlamadı Bile Kripto Paralar 2026’yı Bekliyor
Bir Sonraki Yazı Sıcak Gelişme: Bitcoin 92.000 Doları Aştı ve Gümüş Rekor Kırdı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ethereum, Bitcoin Karşısında Güç Topluyor: ETH/BTC Grafiğinde Kritik Kırılım
Ethereum (ETH)
Herkesin Takip Ettiği Altcoin’de Kritik Bekleyiş: Uzun Vadeli Umut Var Mı?
RIPPLE (XRP)
Bitcoin 92 Bin Doları Aşarken Piyasada FOMO Ateşi Yeniden Mi Yandı?
BITCOIN (BTC)
Trump Sahnede: Biden’ın İmzaladığı Tüm Belgelerin Yüzde 92’si Tek Kalemde Feshedildi
Kripto Para Hukuku

Lost your password?