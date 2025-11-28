15,4 Milyar Dolarlık Pozisyon Bugün Kapandı, Kripto Paralarda Aralık Beklentileri



Kripto para yatırımcıları için bugün diğer Cuma günleri gibi önemliydi ciddi miktarda opsiyon kapandı. 15 milyar doların üzerinde opsiyonun erken saatlerde kapanmasıyla kripto paralar üzerinde açık pozisyonların motivasyonuyla beklenen fiyat hareketine dair umutlar da söndü. 100 bin dolar bölgesine hareket için umutlu olan yatırımcılar ilgisiz spot piyasa nedeniyle istediğini alamadı.

Opsiyon Kapanışı BTC

Bugün CME sorunlar yaşamaya başladı ve 16:30 gibi tam olarak faaliyete dönmeyi amaçlıyor. Ancak BTC için beklenen 15,4 milyar dolarlık opsiyonların vadesi doldu. Kyle aşağıdaki grafiği paylaşarak güncel durumu özetledi.

“15,4 milyar dolarlık opsiyonlar az önce vadesi doldu. BTC: P/C 0,58, maksimum acı 100.000 dolar – call ağırlıklı yapı ve vade sonrası pozisyonlama çok daha net görünüyor. Bu süre dolduğuna göre, yeni katalizörler ortaya çıkmadıkça Aralık ayı başı daha sakin geçecek gibi görünüyor.”

Yıl sonu için opsiyon pazarında daha büyük zirvelere ilgi zayıf olduğundan artık haber akışına ve spekülatif alıcılara veya satıcılara bağlı hareketler izleyeceğiz. 10 Aralık Fed’in faiz kararını açıklayacağı gün olacak ve 19 Aralık tarihinde de Japonya faiz kararını verecek. Muhtemelen Aralık kararı yaklaştıkça Fed’in Japonya tarafından yapılacak olası faiz artırımına karşı ne adımlar açıklayacağı gibi şeyleri konuşacağız. 10 Aralık tarihinde Fed’in Japonya için harekete geçme potansiyelinin fiyatlanması yükseliş için yardımcı olabilir. Beklenti altı pozisyon alması halinde Fed faiz kararıyla kripto daha negatif hareket edebilir. Aralık için kripto paralarda genel beklenti bu yönde.

BTC Grafikleri

BTC hedeflenen 93 bin dolar eşiğini halen aşabilmiş değil. 92 bin doları test etse de devamı gelmedi. Poppe aşağıda işaretlediği kilit bölgenin aşılmasıyla altı haneli fiyatlara dönmemizi bekliyor. BTC yazı hazırlandığı sırada 91.500 dolarda.

Jelle ise şunları yazdı;

“Bitcoin $90,846.46, 91-93 bin dolarlık direnç seviyesinin altında konsolide oluyor ve iyi bir performans sergiliyor. Kısa vadeli trend yükselişini sürdürüyor, bugünün getireceklerini görmek ilginç olacak. ABD piyasaları bugün sadece birkaç saatliğine (9:30-13:00 EST) yeniden açılacak. Bu zaman aralığında direnci aşabilirsek harika olur.”