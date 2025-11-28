Sıcak Gelişme: Bitcoin 92.000 Doları Aştı ve Gümüş Rekor Kırdı



Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada günlük zirvesini belirledi ve 92.500 dolara yakın seviyede oyalanıyor. Bu olurken Gümüş yeni rekora ulaştı. Bugün ABD piyasaları yarım gün açık olacak. Gümüş fiyatındaki artış ise bugün detaylarından bahsettiğimiz CME faaliyet duraklamasıyla ilgili.

Bitcoin ve Gümüş

BTC fiyatı borsanın vadeli işlemlerde yarım günlük seansa yaklaşık %1 artışla başlamasının ardından yönünü yukarı çevirdi. Günlük dibini aşan BTC 93 bin dolardaki kilit dirence ilerliyor. Birçok analist eğer bu direnç seviyesi aşılırsa altı haneli seviyelere dönülebileceğinden bahsetmişti. ABD piyasaları bugün 21:00’a kadar açık olacak. Bunun dışında önümüzdeki saatlerde gelecek önemli bir veri yok.

Gündemin sakin olması ve borsanın yükselişine kaldığı yerden devam etmesi kripto paralara ihtiyaç duyduğu şeyi şimdilik verdi. Günlük kapanışa ilerlerken neler olduğunu zaman gösterecek. Eğer BTC direnci aşarsa Pazartesi günü Şükran Günü tatili bitene kadar kripto paraların daha büyük zirvelere ulaştığını bazı altcoinlerin pozitif ayrıştığını görebiliriz.

Ekim ayındaki zirvesini aşan Gümüş yeni tüm zamanların rekor seviyesine ulaştı. 54,6 doların üzerinde alıcı buluyor ve CME işlemlerinin sunucu kaynaklı duraklatılmasının gerekçesi olarak buradaki short posiyonlar gösteriliyordu. Bunun piyasa açılışı sonrasında tepki yükselişine neden olabileceğinden bahsetmiştik. ATH seviyesi geçildiği için yükselişin nerede duracağını kestirmek zor. Fiyat 4 günde yaklaşık %12,5 arttı.