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  •   Sıcak Gelişme: ABD’den 4 Trilyonluk Şirkete Büyük Uyarı! Durumu Kötüleştirmeyin!

Sıcak Gelişme: ABD’den 4 Trilyonluk Şirkete Büyük Uyarı! Durumu Kötüleştirmeyin!

FTX olayları sonrasında ABD'ye bağlı yetkili kuruluşlar tek tek büyük şirketlerle iletişime geçerek dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
00:11
22 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Amerika’da kripto paralarla ilgili bir konuda, devlet adamları dünyaca ünlü yatırım şirketlerinden birisi olan Fidelity’e bir mektup göndererek kripto paralar ve şirketin gelecekteki olası hareketlerine yönelik fikirlerini ve temennilerini ilettiler.

Mektupta Neler Yazıyordu?

Fidelity CEO’su Abigail Johnson’a gelen mektup şu şekilde oldu:

Sayın Bayan Johnson

Dijital varlık piyasasındaki son çarpıcı olayların ışığında, bugün daha önce 26 Temmuz 2022 tarihinde gönderdiğimiz mektubun devamı niteliğinde yeni bir mektup gönderiyoruz. Fidelity’yi bir kez daha şiddetle uyarıyoruz.

Yatırımlar, 401(k) plan sponsorlarının plan katılımcılarını ifşa etmesine izin verme kararını yeniden gözden geçirilecek. Bir önceki mektubumuzdan bu yana, kripto varlık endüstrisi daha da değişken hale geldi. Çalkantılı ve kaotik, hiçbir plan sponsorunun veya tasarruf yapan kişinin sahip olmadığı bir varlık sınıfının tüm özellikleri emeklilik yakın bir yerde olmalı.

Dünyanın en büyük 401(k) sağlayıcılarından biri olan Fidelity Investments, küresel bir geleneksel finans ve emeklilik güvenliğinde lider. 32 milyondan fazla Amerikalı ve 22.000 işveren, işyeri emeklilik hesapları konusunda Fidelity Investments’a güveniyoruz. Ancak son yıllarda Fidelity Investments, işverenlere yönelik planların ötesine geçmeyi tercih etti. Geleneksel finans, son derece istikrarsız ve giderek daha riskli hale gelen kripto varlık piyasasına girmek bunun göstergesi.

Yakın zamanda bir kripto para borsası olan FTX’in çöküşü bunu çok açık bir şekilde ortaya koydu. Kripto varlık sektörünün ci̇ddi̇ sorunları var. Sektör karizmatik dâhilerle dolu,
fırsatçı dolandırıcılar ve finansal ürünleri tanıtan kendini yatırım danışmanı olarak tanıtan kişiler hem de çok az şeffaflıkla ya da hiç şeffaflık olmadan bunu yapıyorlar. Sonuç olarak, kötü tavsiye edilen, aldatıcı ve potansiyel olarak yasadışı birkaç kişinin eylemleri Bitcoin ve diğer kripto varlıkların değerlemesi üzerinde doğrudan bir etkiye sahip.

FTX’in dijital varlık piyasasında büyük bir hasara yol açan çöküşü görmezden gelindi. Temmuz ayından bu yana, sizi derinden kaygılandıran endişelerimizi en son dile getirdiğimiz
işyeri emeklilik planlarını Bitcoin’e maruz bırakma ihtimali, değerinin düşmesine neden oldu. Temmuz ayınd bir Bitcoin 21.239 dolar değerindeydi. Bugün Bitcoin’in değeri 16,884 dolar ile son iki yılın en düşük seviyesinde. FTX’in neden olduğu hasarın tam kapsamı ortaya çıkmaya devam ederken, etkileri daha geniş kripto varlık piyasasında hissedildi. Bitcoin de bir istisna değil.

Bu riskler ve sürekli uyarı işaretleri ışığında, Fidelity’yi bir kez daha şiddetle teşvik ediyoruz. Yatırımlar, plan sponsorları ve plan katılımcıları için en iyi olanı yapmak konusunda plan sponsorlarının plan katılımcılarına Bitcoin maruziyeti sunmasına izin verme kararı doğrultusunda olmalı. Birçok kişi tarafından önlemlerle, zaten bir emeklilik güvenliği krizi içindeyiz ve bu durum daha da kötüleştirilmemeli.

Emeklilik birikimlerini gereksiz riske maruz bırakmak gerekiyor.  Bu güncel ve önemli konuyu dikkate aldığınız için tekrar teşekkür ederiz. Biz bakıyoruz ve cevabınızı dört gözle bekliyoruz.

Kripto Paralarda Genel Durum

Geçtiğimiz haftalarda Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasıyla başlayan yükseliş dalgası FTX olaylarıyla birlikte yerini keskin bir düşüşe bıraktı. Geldiğimiz noktaya bakıldığında ise kripto paraların hızla değer kaybettiğini görebiliyoruz. Geçtiğimiz saatlerde Bitcoin keskin bir düşüş yaşayarak 15.500 dolar seviyelerine kadar geriledi.

Yaşanan bu düşüşlerin yatırımcıyı ne zamana kadar etkisi altında bırakacağını da zamanla görecekmişiz gibi görünüyor.

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