BITCOIN (BTC)Kripto Para

Dr Andre Dragosch Cevapladı, Kripto Paralar İçin Zamanı Geldi Mi?

Özet

  • Rekt Capital 93.500 dolar direncine işaret ediyor ancak ilk direnç testi şimdilik başarısızlıkla sonuçlandı. Önümüzdeki saatlerde kilit bölge belli.
  • Dr Andre Dragosch bugün Bitwise ile hazırladığı çalışmayla ilgili özet bilgi verdi. Bitcoin ve makro ilişkisi hakkında. Özetle kripto paralar yükselecek diyor.
  • Andre: Önceki parasal teşviklerin miktarına dayanarak, küresel büyüme beklentilerinin buradan itibaren hızlanacağını düşünüyorum - bu da 2026'ya kadar yeniden hızlanmaya işaret ediyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar


İçeriği yapay zeka ile özetle

ABD borsa vadelilerinin pozitif olması nedeniyle BTC direnç bölgesini test etti. Ancak henüz kırabilmiş değil. Uzun 15 dakikalık yükseliş mumu şimdilik tersine dönüyor. BTC 92.400 dolardan alıcı bulurken Andre Dragosch doğru zamanın tespiti için kafa yoruyor. İşte kripto paralarda beklentiler.

İçindekiler
1 Bitcoin Direnç Seviyesinde
2 Kripto Paralar İçin Zamanı Geldi Mi?

Bitcoin Direnç Seviyesinde

100 bin doların altında BTC sanılandan hızlı bir düşüş yaşadı. Dönüş o kadar hızlı olacak mı göreceğiz ancak şimdilik ilk ana hedef olan 93 bin dolar direnci geri kazanılabilmiş değil. ABD piyasaları 21’e kadar açık olacak ve ardından yarım kalan tatil devam edecek. Pazartesi gününe kadar kripto paraların pozitif seyretmesi için direncin aşılması iyi olurdu.

Rekt Capital uzun aranın ardından tekrar sahneye çıktı ve direnç seviyesindeki teste dikkat çekti.

Bitcoin $90,846.46, yeni Range Low seviyesinden %7’nin üzerinde bir toparlanma göstererek ~93500 $ Range High direncini yeniden test etti.”

Tabi yazı hazırlanırken grafikteki yeşil mumun ucu fitile dönmeye başlamıştı çünkü BTC bin dolara yakın düşüşle 92 bin dolara geriledi. Kısa vadeli yatırımcıların her yükselişi satış fırsatına çevirdiğini unutmamak gerek. Bu direnç de onlar için satıp daha düşükten alım yapabilecekleri iyi bir fırsat ancak kırıldıktan sonra kısa vadecilerin coşkuyla oyuna geri dönmek için daha yüksek seviyelerden alım yapmaya istekli olduklarını görebiliriz.

Kripto Paralar İçin Zamanı Geldi Mi?

Andre Dragosch bugün Bitwise ile geliştirdiği yeni çalışmasından bahsetti. Makro ve Bitcoin ilişkisine kafa yoran Andre fiyatlama konusunu ele alıyor. Derinlemesine bir çalışma olsa da onun öngördüğü şey önümüzdeki yıl itibariyle şartların daha da iyileşmesiyle Bitcoin’in iyi kazanç getirebileceği.

“Şahsen, ben makro açıdan tersine hareket etme eğilimindeyim çünkü Bitcoin, hakim makro görünümü hem aşağı hem de yukarı yönde aşabilir. Herhangi bir varlığın fiyatlandırması, esasen makro duyarlılıktır. Bence alfa’nın çoğu da buradan geliyor. Ve bence yine o anlardan birini yaşıyoruz.

Daha da iyisi: Önceki parasal teşviklerin miktarına dayanarak, küresel büyüme beklentilerinin buradan itibaren hızlanacağını düşünüyorum – bu da 2026’ya kadar yeniden hızlanmaya işaret ediyor.

Yani, büyüme zaten yükselmiş olmasına rağmen, Bitcoin’de resesyon seviyesinde büyüme beklentileri fiyatlanıyor! En son böyle asimetrik bir risk-ödül oranı gördüğümde Covid dönemiydi. O zamanlar, Bitcoin 2020 Mart şokunun ardından hızla toparlandı… ve 2020 yıl sonuna kadar 6 katına çıktı… Buna sarmal yay, su altındaki top… ne derseniz deyin. Şu anda benzer bir makro yapı ile karşı karşıya olduğumuzu gerçekten düşünüyorum.”

Haksız çıkma ihtimalini elbette tekrar hatırlatmalıyım ama o “zamanı geldi” diyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin 92 Bin Doları Aşarken Piyasada FOMO Ateşi Yeniden Mi Yandı?

Trump Sahnede: Biden’ın İmzaladığı Tüm Belgelerin Yüzde 92’si Tek Kalemde Feshedildi

Neredeyse 1 Ay Sonra ABD Kripto Para Yatırımcıları Canlanıyor

Sıcak Gelişme: Trump Yine Yaptı Yapacağını BTC Düşüşe Geçti

XRP Coin Detaylı Grafik Yorum ve Bitcoin Short Likidasyon Kümesinin Söyledikleri

Sıcak Gelişme: Bitcoin 92.000 Doları Aştı ve Gümüş Rekor Kırdı

15,4 Milyar Dolarlık Pozisyon Bugün Kapandı, Kripto Paralarda Aralık Beklentileri

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Sıcak Gelişme: Bitcoin 92.000 Doları Aştı ve Gümüş Rekor Kırdı
Bir Sonraki Yazı XRP Coin Detaylı Grafik Yorum ve Bitcoin Short Likidasyon Kümesinin Söyledikleri
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ethereum, Bitcoin Karşısında Güç Topluyor: ETH/BTC Grafiğinde Kritik Kırılım
Ethereum (ETH)
Herkesin Takip Ettiği Altcoin’de Kritik Bekleyiş: Uzun Vadeli Umut Var Mı?
RIPPLE (XRP)
Bitcoin 92 Bin Doları Aşarken Piyasada FOMO Ateşi Yeniden Mi Yandı?
BITCOIN (BTC)
Trump Sahnede: Biden’ın İmzaladığı Tüm Belgelerin Yüzde 92’si Tek Kalemde Feshedildi
Kripto Para Hukuku

Lost your password?