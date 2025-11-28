Dr Andre Dragosch Cevapladı, Kripto Paralar İçin Zamanı Geldi Mi?



ABD borsa vadelilerinin pozitif olması nedeniyle BTC direnç bölgesini test etti. Ancak henüz kırabilmiş değil. Uzun 15 dakikalık yükseliş mumu şimdilik tersine dönüyor. BTC 92.400 dolardan alıcı bulurken Andre Dragosch doğru zamanın tespiti için kafa yoruyor. İşte kripto paralarda beklentiler.

Bitcoin Direnç Seviyesinde

100 bin doların altında BTC sanılandan hızlı bir düşüş yaşadı. Dönüş o kadar hızlı olacak mı göreceğiz ancak şimdilik ilk ana hedef olan 93 bin dolar direnci geri kazanılabilmiş değil. ABD piyasaları 21’e kadar açık olacak ve ardından yarım kalan tatil devam edecek. Pazartesi gününe kadar kripto paraların pozitif seyretmesi için direncin aşılması iyi olurdu.

Rekt Capital uzun aranın ardından tekrar sahneye çıktı ve direnç seviyesindeki teste dikkat çekti.

“Bitcoin $90,846.46, yeni Range Low seviyesinden %7’nin üzerinde bir toparlanma göstererek ~93500 $ Range High direncini yeniden test etti.”

Tabi yazı hazırlanırken grafikteki yeşil mumun ucu fitile dönmeye başlamıştı çünkü BTC bin dolara yakın düşüşle 92 bin dolara geriledi. Kısa vadeli yatırımcıların her yükselişi satış fırsatına çevirdiğini unutmamak gerek. Bu direnç de onlar için satıp daha düşükten alım yapabilecekleri iyi bir fırsat ancak kırıldıktan sonra kısa vadecilerin coşkuyla oyuna geri dönmek için daha yüksek seviyelerden alım yapmaya istekli olduklarını görebiliriz.

Kripto Paralar İçin Zamanı Geldi Mi?

Andre Dragosch bugün Bitwise ile geliştirdiği yeni çalışmasından bahsetti. Makro ve Bitcoin ilişkisine kafa yoran Andre fiyatlama konusunu ele alıyor. Derinlemesine bir çalışma olsa da onun öngördüğü şey önümüzdeki yıl itibariyle şartların daha da iyileşmesiyle Bitcoin’in iyi kazanç getirebileceği.

“Şahsen, ben makro açıdan tersine hareket etme eğilimindeyim çünkü Bitcoin, hakim makro görünümü hem aşağı hem de yukarı yönde aşabilir. Herhangi bir varlığın fiyatlandırması, esasen makro duyarlılıktır. Bence alfa’nın çoğu da buradan geliyor. Ve bence yine o anlardan birini yaşıyoruz. Daha da iyisi: Önceki parasal teşviklerin miktarına dayanarak, küresel büyüme beklentilerinin buradan itibaren hızlanacağını düşünüyorum – bu da 2026’ya kadar yeniden hızlanmaya işaret ediyor. Yani, büyüme zaten yükselmiş olmasına rağmen, Bitcoin’de resesyon seviyesinde büyüme beklentileri fiyatlanıyor! En son böyle asimetrik bir risk-ödül oranı gördüğümde Covid dönemiydi. O zamanlar, Bitcoin 2020 Mart şokunun ardından hızla toparlandı… ve 2020 yıl sonuna kadar 6 katına çıktı… Buna sarmal yay, su altındaki top… ne derseniz deyin. Şu anda benzer bir makro yapı ile karşı karşıya olduğumuzu gerçekten düşünüyorum.”

Haksız çıkma ihtimalini elbette tekrar hatırlatmalıyım ama o “zamanı geldi” diyor.