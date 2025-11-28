RIPPLE (XRP)

XRP Coin Detaylı Grafik Yorum ve Bitcoin Short Likidasyon Kümesinin Söyledikleri

Özet

  • XRP Coin için kısa vadeli hedefler 2,4 ve 2,08 dolar. Bunlardan birinin kırılmasıyla 1,95 veya 2,75 dolar test edilebilir.
  • Biriken short likiditesi nedeniyle BTC 93 bin dolar direnci üzerinde hızla 100 bin dolara dönebilir.
  • Sherpa BTC'nin yakında direnci kırmasını bekliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar


Yatırımcılar için bu yıl bazı altcoinlerde iyi kazanç fırsatları sundu XRP Coin de bunlardan biriydi. Yıllarca ATH seviyesinin aşılmasını bekleyen XRP Coin yatırımcıları davanın sona ermesiyle birlikte artık kabustan uyandı. Ripple $2.18 3 büyük şirket satın alımı gerçekleştirdi ve ETF ihraçları gördük. Peki grafik ne söylüyor? BTC neden hızla 100 bin dolar olabilir?

İçindekiler
1 XRP Coin Grafik Yorum
2 Bitcoin Short Likidasyonu

XRP Coin Grafik Yorum

ETF lansmanıyla BTC ve ETH’nin aksine Kasım ayında net girişler gören XRP Coin kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. BTC 93 bin dolar direncini test ederken XRP Coin 2,2 dolar desteğini üzerinde. Efloud bugünkü değerlendirmesinde aşağıdaki grafiği paylaşarak önemli fiyat seviyelerine işaret etti.

Konsolidasyonun devam ettiğinden bahseden analist kısa vadeli direnç olarak 2,4 dolara işaret ediyor. Destek seviyesi 2,08 dolarda ve kaybedildiği durumda 1,95 dolar desteği gündeme gelebilir.

“Üstteki Daily Imb ($2.56) kazanımı ise bir sonraki direnç seviyeleri olan $2.75, arından $2.95’i gündeme alabilir.

$1.95 bölgesinin günlük grafikteki kaybı sonrası, yeşil kutulu bölgenin dipleri ($1.54) gündeme alınabilir.

Not: Market trendi maalesef hâlâ bullish değil. Bu sebeple trend tersi işlemler alırken düşük zaman dilimlerinde (1 saat, 15 dakika, vb) confirmation yapıları kovalayarak işlem almanızda fayda olacaktır.”

Bitcoin Short Likidasyonu

Analistlerin gözü bugün direnç seviyesinde çünkü buranın kırıldığı ortamda hızla 100 bin doların test edilebileceğini düşünüyorlar. Bu motivasyon nereden geliyor? Elbette aşırı short likiditesinin tasfiyesiyle zincirleme yükseliş bekliyorlar. Dragosch da aynı gerekçeyle direnç alanına işaret ediyor.

“97k – 99k seviyelerinde daha büyük potansiyel short likidasyonları var.

BTC bu seviyelere ulaşırsa hızla 100k’ya sıçramalıdır. Grafik Hyperliquid’deki $BTC uzun ve short likidasyon seviyelerini göstermektedir.”

Sherpa yukarıdaki grafiği paylaşarak direncin o kadar zorlayıcı olmayacağını ve yakında BTC fiyatının 96 bin dolara ulaşacağını yazdı. Roman Trading dahil birçok analist 104 bin dolara yakın tepki yükselişini öngörmüştü ancak döngünün bittiğine inananlar bu tepenin ardından 70 bin dolar altının test edileceğine inanıyor.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Son Haberler

Ethereum, Bitcoin Karşısında Güç Topluyor: ETH/BTC Grafiğinde Kritik Kırılım
Ethereum (ETH)
Herkesin Takip Ettiği Altcoin’de Kritik Bekleyiş: Uzun Vadeli Umut Var Mı?
RIPPLE (XRP)
Bitcoin 92 Bin Doları Aşarken Piyasada FOMO Ateşi Yeniden Mi Yandı?
BITCOIN (BTC)
Trump Sahnede: Biden’ın İmzaladığı Tüm Belgelerin Yüzde 92’si Tek Kalemde Feshedildi
Kripto Para Hukuku

