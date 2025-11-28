BITCOIN (BTC)

Sıcak Gelişme: Trump Yine Yaptı Yapacağını BTC Düşüşe Geçti

Özet

  • Trump, ABD'nin Güney Afrika'ya yaptığı tüm ödemeleri ve sübvansiyonları durduracağını açıkladı.
  • Trump beyazların Güney Afrika'da insan hakları ihlallerine uğradığını söylüyor.
  • BTC 91 bin dolara düştü.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar


İçeriği yapay zeka ile özetle

Direnç bölgesini test eden BTC 93 bin dolar etrafında oyalanıyordu ancak henüz kalıcı kırılma görmemişti. Borsadaki yükseliş destekleyiciydi ve Pazartesi gününe kadar olumlu hissiyatı besleyebilecek türdendi. Ancak Trump başka bir gerilimle gündeme geldiği için kral kripto para birimi büyük bir düşüş mumu oluşturdu.

Bitcoin Düşüyor

91 bin dolar kaybedilmese de direnç seviyesinde mücadele eden boğalar son satışla darbe aldı. 93 bin doların aşılması 100 bin dolara giden yol için önemli olsa da Trump’ın son yaptığı paylaşımla birlikte düşüş tetiklendi. Başkan Trump, ABD’nin Güney Afrika’ya yaptığı tüm ödemeleri ve sübvansiyonları durduracağını ve 2026 yılında onları G20’ye davet etmeyeceğini açıkladı.

Resmi sosyal medya hesabından şunları yazdı;

“Amerika Birleşik Devletleri, Güney Afrika’daki G20 toplantısına katılmadı, çünkü Güney Afrika hükümeti Afrikanerler ve diğer Hollandalı, Fransız ve Alman yerleşimcilerin torunlarının maruz kaldığı korkunç insan hakları ihlallerini kabul etmeyi veya ele almayı reddediyor. Daha açık bir ifadeyle, beyazları öldürüyorlar ve çiftliklerinin rastgele ellerinden alınmasına izin veriyorlar. Belki de en kötüsü, yakında iflas edecek olan New York Times ve sahte haber medyası bu soykırıma karşı tek kelime bile etmiyor.

İşte bu yüzden radikal sol medyanın tüm yalancıları ve sahtekarları iflas ediyor! G20 zirvesinin sonunda Güney Afrika, kapanış törenine katılan ABD Büyükelçiliğimizin kıdemli temsilcisine G20 başkanlığını devretmeyi reddetti. Bu nedenle, benim talimatımla, Güney Afrika, gelecek yıl Florida’nın Miami şehrinde düzenlenecek olan 2026 G20 zirvesine davet edilmeyecek. Güney Afrika, dünyaya hiçbir yerde üyeliğe layık bir ülke olmadığını göstermiştir ve biz de onlara yapılan tüm ödemeleri ve sübvansiyonları derhal durduracağız. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz!”

Venezuela’ya askeri harekat, Afrika’da yeni bir cephe ve Trump yine sahnede. Çin ve Rusya konusu çözülüyor derken şimdi dünyanın başka sorunları doğacak gibi görünüyor.

