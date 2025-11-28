Neredeyse 1 Ay Sonra ABD Kripto Para Yatırımcıları Canlanıyor



Bitcoin (BTC) $90,846.46 fiyatı direnç seviyesini test ettikten sonra 91 bin dolara geriledi. Trump’ın G20 konusunda son yaptığı açıklamayla düşüş eş zamanlı gerçekleşti. ABD piyasaları bugün birazdan erken kapanacak ve hafta sonu havasına girmiş olacağız. Ancak ABD yatırımcılarında önemli bir değişim var.

ABD Kripto Para Yatırımcıları

Güney Kore yatırımcıları AI ve teknoloji hisselerine kaydı. ABD yatırımcıları ise hem hisse senetlerine daha fazla ilgi gösteriyor hem de bir süredir kriptoda iştah kaybı yaşıyorlar. Neredeyse 1 aydır Coinbase Premium negatif bölgede kaldığı için her yükselişin hızla tersine döndüğünü gördük. Bugün anlcnc1 nihayet burada hissiyatın toparlandığını ve uzun aranın ardından yeniden artıya döndüğünü yazdı.

ABD yatırımcılarının yeniden iştah kazanması Bitcoin yükselişinin kalıcı olmadı ve direnç seviyelerinin aşılabilmesi için önemli. 21:00 sonrasında ABD hisse senedi piyasalarının kapanmasıyla Bitcoin’i yakından izleyeceğiz eğer pozitif hava devam ederse 93 bin dolar direncinin aşılmasıyla altcoinlerde dişe dokunur kazançlar görülebilir.

Bitcoin Grafiğindeki Risk

Lark Davis inandırıcı bir dönüş için yükseliş trendinin 110 bin dolar üzerinde kırılmayla mümkün olabileceğini yazdı. Analist önceki döngü zirvelerini birbirine bağlayan trend çizgisini izliyor. Burada döngünün devamı açısından 110 bin dolar ciddi öneme sahip. Eğer boğalar başarılı olmazsa düşüş eğilimli OBO oluşacak ve Davis’e göre BTC 60 bin dolara gerileyecek.

Olumlu senaryoda omuz kırılır ve tepe aşıldıktan sonra BTC 160 bin dolara önümüzdeki yıl içinde ilerler. Ancak Davis’in endişeleri haklı çıkarsa Roman Trading gibi analistlerin dikkat çektiği 60 bin dolar altı döngü dibini görebiliriz. Roman Trading 50 bin dolarda DCA’ya başlayacağını ve BTC’nin olası ara yükselişine rağmen şiddetli düşüş ihtimalinin halen masada olduğunu yazdı.

DaanCrypto ise 91.800 dolar eşiğine işaret ediyor. Aksine BTC şu dakikalarda yönünü aşağı çevirdi ve 90.800 dolardan alıcı buluyor.

“BTC, bu nispeten dar aralıkta konsolide olmuştu. Bugün vadeli işlemler yeniden açıldıktan sonra, en yüksek seviyeleri aştı ve 93.000 dolar seviyesine ulaştı, ancak şu anda ~91.000 aralığına geri düştü. Bu seviyenin altında bir kırılma olursa, 88.000-89.000 dolar aralığının daha yüksek bir dip seviyesi için izlenmesi iyi olacaktır. Alternatif olarak, 91.800 doların üzerinde kabul ve tutunma, 93.000 doların üzerindeki seviyeye bir kez daha ulaşılmasını sağlayabilir. Şükran Günü öncesinde ve sonrasında kısa vadede dalgalı bir ortam bekleniyor, bu dönemde hacim ve likidite genellikle oldukça düşük olur. Özellikle hafta sonu yaklaşırken.”