Fitch Ratings Yapay Zeka Balonu Raporu ve Kripto Paralar

Bitcoin $90,846.46 fiyatı 93 bin dolar testinin ardından 90.180 dolara kadar geriledi. ABD piyasaları bugün yarım gün açık ancak BTC birkaç saat içinde günlük zirve ve dibini oluşturdu. Direnç kalıcı olarak aşılabilseydi hafta sonu daha iyi grafiklerimiz olabilirdi. Halen günlük kapanışa vakit var umutlar tükenmiş değil. Fitch Ratings biraz önce AI balonu riski ve bu konudaki tartışmalara dikkat çekti.

Fitch Ratings Yapay Zeka Balonu

28 Kasım raporunda kredi derecelendirme kuruluşu risk iştahındaki artış ve yapay zeka ile ilgili sektördeki yatırım harcamalarının yükselmesi nedeniyle balon oluşumu riskini teyit ediyor. Bu durum zayıf makroekonomik görünüm ile ikilem oluşturuyor ve neticesinde varlık balonu riskleri daha da artıyor.

“Fitch’in ekonomik ve kredi temel senaryosu, fonlama ve likidite koşullarının ani bir şekilde sıkılaşmasına yol açacak bir resesyon veya sermaye piyasası şokundan kaynaklanan ani ve önemli bir gerilemeyi içermiyor. Ancak, çeşitli sektörlerde balon benzeri özelliklerin ortaya çıkması, küresel kredi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilecek yeni risk senaryolarının olasılığını artırıyor. Sonuç olarak, belirli balon riski temaları ve sistemik gerilimler ile ilgili bir dizi rapor yayınlayarak, kredi ve maruz kalan sektörlere potansiyel bulaşma risklerini değerlendirdik.”

Artık Fitch Ratings gibi üst sınıf kredi derecelendirme şirketlerinin bile yoğun biçimde AI ve varlık balonu tartışmalarına katılması kripto paraları da içine alan risklerin belirginleştiğini ortaya koyuyor. Şimdilik bunun erken aşamasında olabilir ancak önümüzdeki yıl itibariyle Trump’ın biraz zorlamasıyla hızlanan yatırımların hızını kaybetmesi balonun büyümesini yavaşlatırken patlama riskini ortaya çıkarabilir.

2026 ve Kripto Paralar

Yapay zeka balonu tartışmaları muhtemelen yeni yılda da gündemimizde olacak. Şubat ve Mart ayı gibi Yüksek Mahkeme tarife kararının da çıkmasının muhtemel olduğunu düşünürsek önümüzde enteresan bir tablo oluşuyor. Fed zaten peş peşe faiz indirimleri yaptı ve bunu yaparken nötr faiz oranına o kadar yaklaşmak istemediklerini vurguladılar.

Şimdi yeni yılda faiz indirimlerinin Mayıs ayındaki Fed başkanı değişimine kadar yavaşlaması en muhtemel senaryo. Zaten tüm yıl için 3 faiz indirimi bekleniyor. Yüksek Mahkeme kararının risk iştahını baltaladığı ortamda AI balonu tartışmalarının devam etmesi risk piyasalarındaki kırılganlığın şiddetlenmesi anlamına gelir.

En özet haliyle önümüzdeki yılın en azından ilk çeyreğinde çok daha boğalar lehine olmayan volatilite görmemiz muhtemelen şaşırtıcı olmayacak. Bu durum bugünlerde devam eden kripto para satış dalgalarının da temelini oluşturuyor olabilir.

BTC 91 bin doları geri almaya çalışıyor.