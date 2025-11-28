Kripto-Yapay Zeka

Fitch Ratings Yapay Zeka Balonu Raporu ve Kripto Paralar

Özet

  • Fitch Ratings: Artan balon riski kredilere baskı yapabilir.
  • Fitch Ratings gibi devlerin ai balonu tartışmalarına katıldığı için risk artıyor.
  • Yüksek Mahkeme kararının risk iştahını baltaladığı ortamda AI balonu tartışmalarının devam etmesi 2026 ilk çeyrekte kripto paraları aşağı çekebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar


İçeriği yapay zeka ile özetle

Bitcoin $90,846.46 fiyatı 93 bin dolar testinin ardından 90.180 dolara kadar geriledi. ABD piyasaları bugün yarım gün açık ancak BTC birkaç saat içinde günlük zirve ve dibini oluşturdu. Direnç kalıcı olarak aşılabilseydi hafta sonu daha iyi grafiklerimiz olabilirdi. Halen günlük kapanışa vakit var umutlar tükenmiş değil. Fitch Ratings biraz önce AI balonu riski ve bu konudaki tartışmalara dikkat çekti.

İçindekiler
1 Fitch Ratings Yapay Zeka Balonu
2 2026 ve Kripto Paralar

Fitch Ratings Yapay Zeka Balonu

28 Kasım raporunda kredi derecelendirme kuruluşu risk iştahındaki artış ve yapay zeka ile ilgili sektördeki yatırım harcamalarının yükselmesi nedeniyle balon oluşumu riskini teyit ediyor. Bu durum zayıf makroekonomik görünüm ile ikilem oluşturuyor ve neticesinde varlık balonu riskleri daha da artıyor.

“Fitch’in ekonomik ve kredi temel senaryosu, fonlama ve likidite koşullarının ani bir şekilde sıkılaşmasına yol açacak bir resesyon veya sermaye piyasası şokundan kaynaklanan ani ve önemli bir gerilemeyi içermiyor. Ancak, çeşitli sektörlerde balon benzeri özelliklerin ortaya çıkması, küresel kredi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilecek yeni risk senaryolarının olasılığını artırıyor. Sonuç olarak, belirli balon riski temaları ve sistemik gerilimler ile ilgili bir dizi rapor yayınlayarak, kredi ve maruz kalan sektörlere potansiyel bulaşma risklerini değerlendirdik.”

Artık Fitch Ratings gibi üst sınıf kredi derecelendirme şirketlerinin bile yoğun biçimde AI ve varlık balonu tartışmalarına katılması kripto paraları da içine alan risklerin belirginleştiğini ortaya koyuyor. Şimdilik bunun erken aşamasında olabilir ancak önümüzdeki yıl itibariyle Trump’ın biraz zorlamasıyla hızlanan yatırımların hızını kaybetmesi balonun büyümesini yavaşlatırken patlama riskini ortaya çıkarabilir.

2026 ve Kripto Paralar

Yapay zeka balonu tartışmaları muhtemelen yeni yılda da gündemimizde olacak. Şubat ve Mart ayı gibi Yüksek Mahkeme tarife kararının da çıkmasının muhtemel olduğunu düşünürsek önümüzde enteresan bir tablo oluşuyor. Fed zaten peş peşe faiz indirimleri yaptı ve bunu yaparken nötr faiz oranına o kadar yaklaşmak istemediklerini vurguladılar.

Şimdi yeni yılda faiz indirimlerinin Mayıs ayındaki Fed başkanı değişimine kadar yavaşlaması en muhtemel senaryo. Zaten tüm yıl için 3 faiz indirimi bekleniyor. Yüksek Mahkeme kararının risk iştahını baltaladığı ortamda AI balonu tartışmalarının devam etmesi risk piyasalarındaki kırılganlığın şiddetlenmesi anlamına gelir.

En özet haliyle önümüzdeki yılın en azından ilk çeyreğinde çok daha boğalar lehine olmayan volatilite görmemiz muhtemelen şaşırtıcı olmayacak. Bu durum bugünlerde devam eden kripto para satış dalgalarının da temelini oluşturuyor olabilir.

BTC 91 bin doları geri almaya çalışıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Sıcak Gelişme: Trump Yine Yaptı Yapacağını BTC Düşüşe Geçti

15,4 Milyar Dolarlık Pozisyon Bugün Kapandı, Kripto Paralarda Aralık Beklentileri

Quinten: Döngü Henüz Başlamadı Bile Kripto Paralar 2026’yı Bekliyor

Küresel Piyasalar Karıştı, CME Veri Merkezindeki Sorun ve Gümüş Spekülasyonları

Hack Saldırısının Hedefi Olan Upbit’ten Tam Tazmin Açıklaması: Zarar Yok

Web3 Devi Animoca 2026’da Bu Altcoin’lerde Atağa Geçeceğini Açıkladı: Miras Korunacak

Bitcoin İle Wall Street Arasında Yeni Yıl Senkronu: Ralli Sinyali mi?

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Neredeyse 1 Ay Sonra ABD Kripto Para Yatırımcıları Canlanıyor
Bir Sonraki Yazı ETF Başvuruları İptal: SOL, XRP ve LTC
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ethereum, Bitcoin Karşısında Güç Topluyor: ETH/BTC Grafiğinde Kritik Kırılım
Ethereum (ETH)
Herkesin Takip Ettiği Altcoin’de Kritik Bekleyiş: Uzun Vadeli Umut Var Mı?
RIPPLE (XRP)
Bitcoin 92 Bin Doları Aşarken Piyasada FOMO Ateşi Yeniden Mi Yandı?
BITCOIN (BTC)
Trump Sahnede: Biden’ın İmzaladığı Tüm Belgelerin Yüzde 92’si Tek Kalemde Feshedildi
Kripto Para Hukuku

Lost your password?