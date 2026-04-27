Solana şirketi 8 milyon dolarlık yeni sermaye ile SOL alımını hızlandırıyor

Solana bağlantılı hisselere yönelik ilgi yeniden artışa geçti. Solana şirketi, Nasdaq’ta işlem gören HSDT hisseleri aracılığıyla 8 milyon dolarlık yeni bir kaynak topladı. Bu adımın, şirketin token hazinesini büyütme hedefiyle atıldığı belirtildi. Son dönemde SOL fiyatında hafif bir gerileme yaşansa da, kurumsal yatırımcıların kripto varlıklara olan ilgisinin ivme kazanması, piyasada uzun vadeli stratejilere dair tartışmaları da beraberinde getirdi. Birçok büyük şirket, bilançolarında dijital varlıklara daha fazla yer açmanın yollarını arıyor.

Sermaye artışı ve yeni yatırımcılar

Solana şirketi, doğrudan halka arz yöntemiyle 3 milyon adet A sınıfı hisseyi tanesi 2,60 dolardan fiyatlayarak satışa sundu. Bu işlemden, toplamda yaklaşık 7,9 milyon dolar net gelir elde edilmesi bekleniyor. Sürece Mirae Asset ve HashKey Capital gibi önemli kurumsal yatırımcıların dahil olması, kripto varlıklara yönelik iştahın sürdüğünü gösteriyor.

Toplanan fonlar yalnızca iş geliştirme ve operasyonlar için değil, ek SOL alımı için de kullanılacak. Şirketin portföyünde halihazırda 2,3 milyon adet SOL bulunuyor. Bu durum, Solana şirketinin hazinesini kripto varlıklarla güçlendirme konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.

Öte yandan, anlaşmanın yapısında yıllık yüzde 7 getiri hedefi içeren bir opsiyon hakkı da yer aldı. Böylece yatırımcılara belirli bir getiri eşiğinde aşağı yönlü riskten koruma sağlanırken, uzun vadeli çıkarlar da dengelenmiş oldu. Yani klasik finansman yöntemleriyle dijital varlık stratejileri bir arada kullanılmış oldu.

SOL fiyatında baskı sürüyor

Kurumsal alımlar ve sermaye artışı haberlerine rağmen, SOL fiyatı son 24 saatte yaklaşık yüzde 3 düşüşle 84,80 dolara gerilemiş durumda. CryptoAppsy verilerine göre SOL’un güncel fiyatı bu seviyelerde seyrediyor. Hafta genelinde yer yer dalgalanma görülse de, haftalık bazda yüzde 1,55 civarında mütevazı bir yükseliş yaşandı.

Piyasa analistleri, Solana’nın önceki döngüsünde 8 dolardan başlayıp 295 dolara kadar yükseldiğine dikkat çekiyor. Benzer bir fiyat döngüsünün mevcut 70 dolarlık dip seviyesinden hareketle, potansiyel olarak 1.800 dolara kadar bir zirve getirebileceği konuşuluyor. Daha ölçülü bir bakış ise, SOL’da 13 katlık bir çıkışın yine de fiyatın 900 dolara ulaşmasını sağlayabileceğini öne sürüyor.

Uzun vadeli beklentiler ve analistlerin uyarıları

Bu tahminler, 900 ila 1.000 dolar arası olası bir döngü hedefini öne çıkarırken, uzmanlar bunun gerçekleşebilmesi için ağda sürdürülebilir büyüme, zincir üstü işlem hacminde artış ve sürekli sermaye girişleri gerektiğini vurguluyor.

“Solana’nın geçmiş döngüsünde 26 katlık bir yükseliş kaydettiği ifade ediliyor. Bugünkü dip seviyeler esas alındığında, yeni döngüde 1.800 dolara kadar hareket ihtimali gündeme geldi. Ancak bu seviyelere ulaşmak için ekosistem büyümesi ve güçlü sermaye akışı şart.”

Sonuç olarak, Solana şirketinin kurumsal alıcılara yönelik stratejik hamleleri ve topladığı yeni sermaye; piyasada uzun vadeli iyimserliği canlı tutuyor. Ancak mevcut fiyat baskısının devamı, yatırımcıları kısa vadeli dalgalanmalara karşı temkinli hareket etmeye zorluyor.