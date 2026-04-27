Xrp 1,41 dolarda kritik destek hattında yükseliş sinyali veriyor

XRP, son dönemde teknik olarak oldukça yoğun bir hareket alanına girmiş durumda. Analist GainMuse’un aktardığına göre, fiyat son haftalarda yüksek gerilimin biriktiği dar bir yapının içinde sıkışırken, bu tür bir baskı genellikle belirgin yönlü hamlelerin habercisi olarak yorumlanıyor. Fiyatın $1,38 ile $1,40 arasında oluşturduğu sıkı destek, hem yerel üçgen formasyonu hem de daha geniş çaplı eğik destek çizgisinin kesişim noktasıyla öne çıkıyor. Teknik açıdan önemli olan bu bölge, büyük yatırımcıların konum almayı tercih ettiği bir alan olarak dikkat çekiyor.

Kilit destek bölgesinde sıkışma sürüyor

CoinCodex’in verilerine göre XRP şu anda 1,41 dolar seviyesinden işlem görüyor ve bu değer kritik destek hattının hemen üzerinde yer alıyor. Yüzeyde fiyat dalgalanmaları sakin kalırken, arka planda sıkışmakta olan yapının hareket potansiyelini artırdığı vurgulanıyor. Son haftalarda XRP’nin fiyat hareketi, üst üste binen üçgenler ve daralan formasyonlar aracılığıyla giderek daha kompakt bir yapıya dönüşmüş durumda. Alt bantlara her geri çekilme ise hareket potansiyelini daha da yukarı taşıyan dinamikleri oluşturuyor ve uzmanlar volatilitenin azalmadığını, sadece yakın dönemde keskin bir harekete zemin hazırladığını belirtiyor.

Yukarı yönlü kırılım beklentisi

Analist GainMuse, bu sıkışık yapının klasik bir teknik değişim sürecinde olduğunu, uzun süren kompresyonun sıklıkla ani fiyat genişlemeleriyle sonuçlandığını aktardı. Kısa vadede XRP yukarı yönlü hareket eğilimi gösteriyor; ancak 1,50 doların üzerindeki direnç alanının net şekilde aşılması gerekiyor. Bu seviye, yukarı yönlü hareketin ilk gerçek kontrol noktası konumunda. Daha geniş zaman diliminde bakıldığında ise grafiklerde belirleyici bir kavşak oluşmakta. Eğer fiyat yukarı doğru temiz bir kırılım sağlarsa, azalan kanalın üst sınırına erişme ihtimali yüksek ve likiditenin düşük olduğu alanlarda yükselişin ivme kazanabileceği öngörülüyor.

Bu süreçte ticaret hacmindeki davranışlar da dikkat çekici. XRP’de fiyat hareketleri sakin kalsa da, altta istikrarlı bir işlem hacmi oluştuğu görülüyor. Bu da büyük oyuncuların sessizce birikim yaptığı, hareketliliğin aniden hızlanabileceği anlamına gelebilir. Fiyat şu anda rastgele bir aralıkta hareket etmek yerine, çoklu göstergelerin bir araya geldiği net bir teknik alanda konsolide olmuş durumda.

Sonraki hamle için kritik eşiğe dikkat

XRP’nin $1,38–$1,40 bandında oluşturduğu bu “zemin”, piyasadaki bir sonraki büyük dalgalanmanın anahtar noktası kabul ediliyor. Buradan gelecek alımlar, mevcut birikimin devamında güçlü bir çıkışı tetikleyebilir. Analistlere göre, asıl belirleyici faktör bu bölgedeki fiyat tepkisinin gücüyle şekillenecek.

GainMuse, “Uzun süredir sıkışan yapıdan güçlü bir fiyat hamlesinin çıkması şaşırtıcı olmayacak; kritik destek kırılmadığı sürece yukarı yönlü potansiyel varlığını koruyor” değerlendirmesini yaptı.

Dolayısıyla XRP’de teknik göstergeler önemli bir sıkışma ve birikim aşamasını işaret ederken, fiyatın $1,38–$1,40 aralığındaki davranışı önümüzdeki günlerde yönü netleştirecek ana unsur olacak. CryptoAppsy verilerine göre XRP şu an 1,41 dolardan işlem görüyor ve bu seviye kritik destek hattının hemen üstü olarak öne çıkıyor.