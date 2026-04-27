Bitcoin 79.400 dolardan döndü, kısa vadede risk arttı

Bitcoin’in pazar gecesi yaşadığı yükseliş 79.400 dolar civarında ivme kaybetti. Fiyat bugün 77.000 dolar seviyesinden işlem görüyor. Kripto para piyasasında kısa vadede zayıflık sinyalleri gelmeye başladı. Son gelişmeler, Bitcoin’in yakın dönemde önemli dirençle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Coinbase primi negatife döndü

Amerika merkezli kurumsal yatırımcıların ağırlıkta olduğu Coinbase borsasında, Bitcoin fiyatı ile yurtdışındaki borsalar arasında yaşanan fiyat farkını ölçen Coinbase prim endeksi, 8 Nisan’dan bu yana ilk kez negatif bölgeye geçti. Coinglass verilerine göre, endeks yüzde -0,04 olarak kayıtlara geçti.

Son iki haftada endeks sürekli pozitif seyretmişti. Bu da özellikle ABD’li yatırımcıların güçlü şekilde Bitcoin aldığına ve fiyatların 66.000 dolardan 79.000 dolara kadar tırmandığına işaret ediyordu. Ancak primin tekrar negatife dönmesiyle birlikte, ABD kaynaklı alım iştahı azalmış görünüyor. Artık piyasanın yönü, yurtdışı borsalardan gelen talebe daha bağımlı hale geldi.

Coinbase priminin negatife dönmesi, genellikle kısa vadede fiyat düzeltmesi veya yatay hareketle birlikte gözleniyor.

Bitfinex balinasında durum değişmedi

Yüklü Bitcoin pozisyonlarıyla bilinen ve fiyat hareketleri yakından izlenen Bitfinex balinası, şu anda 79.342 BTC ile döngü zirvesi sayılabilecek bir seviyede bekliyor. Daha önce bu yatırımcı, genellikle yerel dipler netleştikten veya yukarı yönlü güçlü hareket başladığında elindeki varlıkları azaltıyordu.

Pozisyonundaki değişikliğin olmaması, Bitcoin’in 79.000 doların üzerine çıkmasına rağmen yukarı yönlü potansiyelin sınırlı olabileceğine işaret ediyor. Bu durum, kısa vadede fiyat gerilemesi riskini artırıyor.

Kısa vadeli yatırımcıların maliyeti ve piyasaya baskı

Bitcoin, kısa vadeli sahiplerin ortalama alım maliyeti olan 79.200 dolar seviyesini yeniden yukarıda tutmayı başaramadı. Bu gösterge, 155 gün ve daha kısa süredir varlıklarını elinde tutan yatırımcıların alış fiyatını temsil ediyor. Piyasa fiyatı bu seviyenin altında oldukça, son dönemde alım yapanların satışlarını sürdürmesi ve bunun da fiyat üzerinde baskı oluşturmaya devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan yılın en önemli kripto para etkinliklerinden biri olan Bitcoin konferansı da başladı. Ancak geçmişte bu tür konferanslarda yaşanan fiyat hareketleri incelendiğinde, genellikle yükselişlerin ardından belirgin bir geri çekilme yaşandığı görülüyor.