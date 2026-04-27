RLUSD arzı kurumsal talep ve zincirler arası genişlemeyle 1,6 milyar dolara yaklaştı

Ripple’ın yeni stabilcoini RLUSD, piyasalarda hızlı bir şekilde öne çıkıyor. Toplam arz miktarı şu sıralarda 1,6 milyar dolara yaklaşırken, dijital dolara olan ilginin güçlü bir biçimde sürdüğü gözlemleniyor. XRP Ledger üzerindeki doğrulayıcı Vet’in değerlendirmelerine göre bu artış ani bir sıçramadan ziyade düzenli talep ve güçlü piyasa hareketlerine dayanıyor. Son aylarda devam eden basım ve kullanım işlemleri, RLUSD’nin borsalarda giderek daha fazla tercih edildiğini gösteriyor.

Kurumsal odaklı stablecoin vizyonu

Ripple, RLUSD ile perakende kullanıcılardan çok bankalar ve ödeme hizmetleri sağlayıcılarını ön plana çıkarıyor. Şirket, ABD doları destekli ve düzenleyici kurumlarca denetlenen bir ürünle finans dünyasında güven sağlayan bir yapı kurmaya odaklanıyor. RLUSD, ticari bankalar, finansal kuruluşlar ve büyük ölçekli ödeme sistemleri tarafından kullanılmak üzere tasarlandığından, geleneksel kripto paralardan farklı olarak daha istikrarlı bir büyüme gösteriyor.

Sektörde düzenlemelere uygun dijital ödeme araçlarına olan ihtiyaç artarken, RLUSD’nin arzı da bu talebe paralel olarak yukarı yönlü bir tablo çiziyor. Bu durum, istikrarlı talebin RLUSD’nin piyasadaki büyümesini desteklediğini ortaya koyuyor.

Kapsamlı ekosistem stratejisi ve yeni entegrasyonlar

RLUSD’nin yükselişi Ripple’ın genel ekosistem stratejisiyle yakından bağlantılı. Şirket, yeni stablecoini ödeme akışlarına ve likidite sağlayan altyapılara entegre etmeye öncelik veriyor. Böylece RLUSD yalnızca piyasada dolaşan bir varlık olmanın ötesine geçip, hızlı ve uyumlu işlemler için temel finansal altyapının parçası haline geliyor.

Gündemde olan önemli gelişmelerden biri de Mastercard’ın ödeme ağıyla doğrudan entegrasyon olasılığı. Henüz planlama aşamasında bulunan bu adımla, RLUSD’nin gerçek dünyadaki kullanım alanlarının genişletilebileceği, geleneksel kart ödemelerinin blockchain tabanlı sistemlerle bir araya getirilebileceği düşünülüyor. Mastercard, finans sektöründe çeşitli dijital projelerle yer alırken, Ripple’ın da bu kapsamda görüşmeler yürüttüğü aktarılıyor.

Öte yandan RLUSD, blok zincirler arası transferleri mümkün kılan Wanchain köprüsü ile XRPL, Ethereum ve Cardano gibi büyük ağlarda kullanılabiliyor. Bu zincirler arası yapı, likiditenin farklı blok zincirler arasında rahatça taşınmasını sağlayarak ekosistem içindeki kullanım alanlarını artırıyor.

Piyasa büyüklüğü ve sürdürülebilirlik vurgusu

Şu anda RLUSD’nin piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu tutar, dolaşımdaki arza büyük oranda karşılık geliyor ve organik bir büyümenin işareti olarak değerlendiriliyor. Özellikle kısa vadeli spekülatif işlemler yerine, kurumsal kullanım ve likidite yönetimi RLUSD’nin istikrarlı yükselişinde temel etken olarak öne çıkıyor.

Piyasalarda RLUSD’nin yıl sonuna kadar 2 milyar dolar sınırını aşma ihtimali yoğun olarak konuşuluyor. Ancak bu hedefe ulaşılması büyük ölçüde yeni kurumsal entegrasyonların hızına bağlı olacak.

“RLUSD’nin toplam arzı yeniden 1,6 milyar dolara doğru tırmanıyor. Mevcut ivme sürerse, yıl sonundan önce dolaşımdaki miktarı 2 milyar doları geçebilir” ifadeleriyle XRP Ledger doğrulayıcısı Vet, stabilcoinin güçlü büyümesini vurguladı.

Genel olarak bakıldığında, RLUSD tek bir blok zincirine bağlı kalmadan farklı ağlarda kullanılabilen, regülasyonlara uygun ve büyük finans kuruluşları tarafından tercih edilen bir varlık olma yolunda ilerliyor.