Western Union’dan dolara endeksli stablecoin için lansman tarihi açıklandı

Küresel para transfer şirketi Western Union, 175 yılı aşkın tarihiyle bilinirken, yeni nesil ödeme çözümlerine adım atmak amacıyla kendi ABD doları destekli stablecoin’ini platformuna entegre etmeye hazırlanıyor. Şirket, stablecoin stratejisiyle uluslararası para aktarımında dijitalleşme yolunda önemli bir dönemece girmeyi hedefliyor.

Stablecoin lansmanı ve teknik altyapı

Western Union CEO’su Devin McGranahan’ın ilk çeyrek finansal toplantısında açıkladığına göre, şirketin USDPT adını verdiği ABD dolarına endeksli stablecoin’i hazırlık aşamasında sona yaklaştı ve önümüzdeki ay kullanıcılarla buluşturulacak. Ekim ayında duyurulan bu kripto para birimi, Solana blokzinciri üzerinde çalışacak ve ABD yasal düzenleyiciye tabi Anchorage Digital tarafından ihraç edilecek.

USDPT ilk aşamada doğrudan bireysel kullanıcıların değil, Western Union’ın kendi para transfer ağının bir parçası olarak kullanılacak. Şirket, mevcutta bankalar arası SWIFT ağı ile yürütülen mutabakat süreçlerine alternatif olarak stablecoin tabanlı bir altyapı sunmayı planlıyor. McGranahan, bu adımın özellikle işlem günleriyle sınırlı olan mevcut sistemlere oranla, hafta sonları ve tatiller dahil çok daha hızlı mutabakat olanağı sağladığını belirtiyor. Ayrıca, stablecoin kullanımı sistem içindeki sermaye ihtiyacını azaltabilecek potansiyele sahip.

“Biz USDPT’yi başlangıçta son kullanıcıya sunmuyoruz. Amacımız mevcut SWIFT ağına bir alternatif yaratmak,” diyen McGranahan, bu güncellemenin şirketin gerçek zamanlı ödeme yetkinliğini güçlendireceğini aktardı.

Dijital varlık ekosistemi ve ortaklıklar

Western Union’ın ikinci büyük hamlesi ise Digital Asset Network (DAN) adını taşıyan dijital varlık platformu. Bu sistem aracılığıyla, kripto cüzdan sağlayıcıları Western Union’ın nakite çevirme seçeneğini müşterilerine sunabilecek. Böylece dijital cüzdan kullanıcıları, sahip oldukları kripto parayı Western Union’ın fiziksel lokasyonlarında anında yerel para birimine dönüştürebilecek.

Şirketin açıklamasına göre, yeni platformun iş ortağı ağı halihazırda dünya genelinde on milyonlarca kripto cüzdanı içeriyor. Bu da Western Union için dijital varlık transferlerinde geniş çaplı yeni bir müşteri tabanına erişim anlamına geliyor.

Stablecoin kartı ve rekabet ortamı

Western Union yıl sonuna doğru Stable Card adını verdiği, stablecoin tabanlı yeni bir kart ürünü de sunmayı planlıyor. Müşteriler bu kart ile dolara endeksli kripto bakiyelerini saklayıp harcayabilecek. Kartın en çok yüksek enflasyonun hakim olduğu ülkelerde, ABD dolarına endeksli değer saklama ve günlük harcamalar için avantaj sağlaması öngörülüyor.

Stable Card’ın ilk aşamada onlarca ülkede hizmete açılması ve 2024 sonuna doğru daha fazla bölgede yaygınlaştırılması hedefleniyor. Devin McGranahan’ın aktardığına göre, şirket bunu özellikle gelişmekte olan piyasalara değer önerisi sunan bir çözüm olarak konumlamayı planlıyor.

Western Union’ın stablecoin ve dijital varlık alanına girme kararı, geleneksel havale işinde artan rekabet ile bağlantılı. Rakip finansal teknoloji şirketleri ve kripto tabanlı ödeme platformları, küresel para gönderimlerinde blokzincir teknolojilerini giderek daha fazla kullanmaya başladı. MoneyGram gibi rakipler Circle’ın USDC stablecoin’ine yönelirken, Stripe ise kendi stablecoin altyapısını ortaya koydu.