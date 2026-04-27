Solana (SOL)

Solana 84 dolar direncinde sıkıştı, yeni yön merakla bekleniyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana 84 dolarda direncin eteğinde sıkıştı, kırılım bekleniyor.
  • Fiyat 82–88 dolar aralığında dalgalanıyor, yükseliş ilk etapta ivme kazanamıyor.
  • Piyasada 82 dolara olası bir gerileme yüksek likidasyon riski taşıyor ve volatilite artabilir.
  • ⚡ Kritik olan, $SOL için 90 dolar üzeri kapanışın yeni hedeflere yol açacak olması.
COINTURK
COINTURK

Solana son günlerde fiyatında dar bir aralığa sıkışarak yatırımcıların dikkatini üzerine çekti. Özellikle 84 dolar civarındaki hareketlilik, hem alıcıların hem de satıcıların dikkatle izlediği bir tablo oluşturdu. Geniş ölçekteki toparlanmaya rağmen, fiyatların kısa vadede zayıf seyretmesi, piyasada temkinli bir bekleyişin öne çıkmasına yol açtı.

İçindekiler
1 84–88 dolar bandında dalgalanma devam ediyor
2 Baskı kritik seviyelerde sürüyor
3 Uzun vadeli görünüm ve olası senaryolar

84–88 dolar bandında dalgalanma devam ediyor

Analizlere göre Solana, 84 ile 88 dolar arasındaki bölgede dalgalanmasını sürdürüyor. 88 dolar sınırında sık sık karşılaşılan satış baskısı, yükselişin önündeki en önemli engel olarak görülüyor. Son verilerde, 82 ile 84 dolar arasındaki likidite yoğunluğu, fiyat hareketlerinin bu bölgeye çekilme olasılığını artırıyor. Özellikle kaldıraçlı pozisyonlarda 82 dolara doğru bir gerilemenin yüksek miktarda likidasyon getirebileceği belirtiliyor.

CryptoAppsy verilerine göre, Solana’nın güncel fiyatı 84 dolar civarında seyrediyor. Toplamda 190 milyon dolarlık potansiyel likidasyon miktarı, piyasadaki dalgalanmanın erken safhada kaldığını gösteriyor. Ancak uzmanlara göre bu durum, fiyatlarda düşüş riskinin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor.

Baskı kritik seviyelerde sürüyor

Piyasada gözlemlenen yüksek-düşük hareketlerine rağmen, 90 ile 92 dolar arasındaki direnç bandı aşılamıyor. Analistlere göre fiyatın bu sıkışık aralıkta kalması, daha çok piyasalardaki kararsızlıktan kaynaklanıyor. Art arda gelen redlerin ardından, yükseliş eğilimi şimdilik zayıf kaldı ve 90 doların tekrar aşılmaması halinde, yeniden aşağı yönlü hareket olasılığı öne çıkıyor.

Bu süreçte 83–84 dolar bölgesindeki destek hâlen güçlü, ancak fiyatın bu seviyelerde sıkışması, volatilitenin artabileceğinin işareti sayılıyor. Son dönemdeki yatay hareketin ardından yatırımcılar artık yukarı ya da aşağı yönlü sert bir kırılım bekleyebilir.

Uzun vadeli görünüm ve olası senaryolar

Geçmişte 200 ila 250 dolar bölgesinde tarihi zirve gören Solana, ardından uzun süren bir düşüş yaşamıştı. Son zamanlarda ise fiyatın 80 ile 90 dolar arasında dengelenmesi, olası bir birikim süreci olarak yorumlanıyor. Yine de uzmanlar, bu seviyelerin ideal bir alım noktası olduğunu düşünmenin gerçekçi olmadığını, piyasa algısının hâlen temkinli tarafına yakın durduğunu vurguluyor.

83–84 dolar arasındaki destek alanı korunuyor, ancak 90 dolar üstü aşılamadıkça yukarı yönlü beklentiler sınırlı kalıyor. Uzman isimler, yakın vadede 100 doların üzerinde bir kapanışın yeni hedefleri beraberinde getirebileceğini, aksi halde 75 doların altına inilmesinin ise satış baskısını artırabileceğini öne sürüyor.

Orta ve uzun vadede yükselişin devamı, makro ekonomik şartlar ve piyasadaki iştahlı talebin sürmesine bağlı görülüyor. Yatırımcılar, mevcut sıkışık fiyat hareketinin sonlanacağı yönü yakından izliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

COINTURK
