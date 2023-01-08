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AVAX Fiyatı Nereye Gidiyor? Bir Sonraki Hamlesi Bu Olacak!

AVAX yatırımcıları büyük harekete hazırlıklı olmalı. Önümüzdeki saatlerde yatırımcıları neler bekliyor?
14:00
8 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük Ethereum rakiplerinden biri olan Avalanche (AVAX) son piyasa çöküşünden fazlasıyla etkilendi. Grayscale tarafından terkedilmenin getirdiği negatif hava da bir miktar düşüşe neden oldu. Peki AVAX fiyatı bundan sonra nereye gidecek? Açığa satış yapan yatırımcılar kazanç elde edebilecek mi? Genel kripto para piyasalarında beklenti ne?

Avalanche (AVAX)

Avalanche bu yıla diğer birçok altcoin gibi hızlı bir başlangıç yaptı. 10,71 dolardan 12,30 dolara kadar yükselen fiyatı %14’ün üzerinde değer kazandı. Daha sonra düşüşe geçti ve fiyat düzeltmesi 11,45 dolarda duruldu. Yazı hazırlandığı sırada AVAX yaklaşık 11,77 dolardan alıcı buluyor ve Bitcoin’in 17.000 doları zorladığı şu dakikalarda yönünü tayin etmeye çalışıyor. Eğer Bitcoin yeniden 16.800 doların altına düşerse AVAX bu sefer 11,45 doların da altına sarkabilir.

10,71 dolar seviyesi yeniden toparlanma için bir ikili dip oluşturdu. Ancak 12,1 dolar seviyesindeki satış bloğu ve BTC’nin kararsız duruşu fiyatı erken geri dönmeye itti. Para Akışı Endeksi (MFI) aşırı alım bölgesine ulaştığı için ilerleyen saatlerde güçlü bir toparlanma zor görünüyor. Bu, birikimin zirveye ulaştığını ve dağıtımın devam edebileceğini ve bunun da fiyatın tersine dönmesini tetikleyebileceğini gösteriyor.

AVAX Alınır Mı?

MFI bize beklememiz gerektiğini söylüyor. RSI ise nötr bölgeden bir ret yedi ve hafifçe yukarı ve yana doğru hareket etti. OBV de hafifçe geriledi. Bu, sert bir düşüşün ardından alım baskısının kademeli olarak arttığını, ancak boğaları 12,10 dolar seviyesini hedefleyecek güce henüz sahip olmadığını gösteriyor. Tüm bu nedenlerden AVAX fiyatı gün sonuna kadar 11,59 ya da 11,45 dolar seviyelerine gerileyebilir. Açığa satış yapanlar için bu hareket kolay bir kazanç fırsatı gibi görünüyor.

Fakat kripto paraların artık daha büyük bir kırılım yaşaması gerekiyor. Önümüzdeki hafta açıklanacak olan enflasyon (Perşembe) verisi bir beklenti fiyatlamasını beraberinde getirebilir. Son 2 enflasyon verisi düşük geldiği için Bitcoin ve altcoinler anlık yükselişler yaşamıştı. Eğer yukarı yönlü bir kırılma olursa ve AVAX fiyatı da 12,1 doları aşarsa bu düşüş beklentisini geçersiz kılacaktır.

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