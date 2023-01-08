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Bitcoin (BTC) ve kripto para piyasası 2022’de bekleneni veremezken, önde gelen 2 yönetici 2023’e dair tahminlerini paylaştı.

‘Bitcoin, Kanıtladı’

Bitcoin, 2022 boyunca inişli çıkışlı bir yolculuk yaşadı. Bitcoin, 2022’ye 46.700 dolar seviyesinde başladı ve 2022 yılını, %64,57’lik bir düşüşle 16.547,50 dolardan kapattı. Bitcoin’in piyasa değeri 1 Ocak 2022’de yaklaşık 900 milyar iken, yılı 320 milyar dolarla bitirdi. Altcoin’ler de gerek makroekonomik şartlar gerekse de sektördeki krizler nedeniyle büyük darbe aldı. Kripto para piyasanın değeri, 2022 yılına 2,2 trilyon dolar iken yılı 795 milyar dolarla tamamladı. Fed‘in para politikası belirsizliğini korurken, sektördeki domino etkisi devam ediyor. Merkezi borsalara yönelik FUD haberleri ve iflas söylentileri yatırımcıların piyasaya yönelik tavrını olumsuz yönde etkiliyor. Kripto para şirketi Spool’un CEO’su Simon Schaber’e göre, 2023 boyunca, bir dizi faktörden dolayı Bitcoin fiyatı 25.000 ila 30.000 dolar arasında kalacak.

İlk olarak, merkez bankaları faiz oranları düşürmeye devam ettikçe, yatırımcılar daha yüksek getirili alternatif yatırımlar arayacak. Bitcoin son on yılın en iyi performans gösteren varlığı oldu. İkincisi, teknoloji hisseleri son zamanlarda kötü performans gösteriyor ve yatırımcılar portföylerini çeşitlendirmek için başka seçenekler arıyor olabilir. Yöneticiye göre, Bu iki faktörün birleşimi, önümüzdeki yıl Bitcoin fiyatında makul ancak yavaş bir artışa katkıda bulunacak.”

Uzman 5 Faktöre Dikkat Çekti!

Digital Finance Group’un Kurucusu ve CEO’su James Wo da önemli açıklamalarda bulundu. Yöneticiye göre, enflasyonun düşmesi, faiz oranlarının yavaşlaması, enerji krizinin iyileşmesi ve ABD için azalan durgunluk korkusu gibi dış nedenler, BTC fiyatını olumlu etkileyecek. Ayrıca, 2024’te halving etkinliği gerçekleşecek. Wo, 2023, BTC fiyatının 30.000 dolara yükseleceğini iddia ediyor.

Önde gelen analistlere g göre, 2022 yılı artık geride kaldı. Hem kripto para şirketleri hem de yatırımcılar yaşanan felaketlerden ders aldı. 2023, şeffaflık, regülasyon ve diğer konularda güçlü bir temel oluşturabileceği konusunda iyimserlikle geliyor. Hem ABD’de hem de diğer ülkelerde regülasyonun bir an önce gelmesi bekleniyor. Uzmana göre, hem Bitcoin hem de altcoin’ler 2023’te daha iyi performans sergileyecek. Regülasyon, skandalların önüne geçerken makroekonomik ortamdaki değişiklik de piyasaya olumlu yansıyacak.