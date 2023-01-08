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Yüzde 50 Yükselecek Dedi! Popüler Kripto Para Analisti Hedef Verdi! Peki Bitcoin?

Kimsenin ralli beklemediği altcoin için yüzde 50 hedefi verdi. Peki Bitcoin için ne düşünüyor? Ralli ne zamanlar başlayacak?
17:30
8 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kendinden emin bir analist çoğu yatırımcının gözden geçirdiği altcoin için yüzde 50 artış bekliyor. Peki ama nasıl? Piyasalardaki hacim düşüşü ve birçok altcoinin kritik destek bölgelerini kalıcı olarak kaybetmesi umutları azaltıyor. Yatırımcılar son 1 yılda altcoinlerin çoğunda %90’ı aşan kayıplar gördü. Peki bu kayıplar telafi edilecek mi?

Uzmanların Bitcoin Yorumları

Alanında uzman bir kripto para stratejisti kısa süre önce Bitcoin için kapsamlı bir yorum paylaştı. Inmortal takma adıyla bilinen analist 190.400 takipçisine Bitcoin’in önümüzdeki aylarda 30.000 dolara kadar yükselebileceğini söyledi. Ancak bu olduktan sonra yeni bir kapitülasyon döneminin başlamasını bekliyor. Eğer Bitcoin 30.000 doları görürse bu altcoinlerin çoğunun 3-4 kat ve hatta daha üzerinde değerlenebileceği anlamına geliyor. Inmortal şunları söyledi;

“İlgili iki seviye: 2018 ve 2021 yıllık açılış. > 2023’ün ortalarında ayı piyasası rallisi > 4. çeyreğin sonlarında 20.000’in altı.”

Yazı hazırlandığı sırada Bitcoin halen 17.000 dolar seviyesini aşmak için mücadele ediyordu. 16.930 dolardan alıcı bulan kral kripto para birimi eğer analist tarafından belirtilen hedefe ulaşabilirse bu senaryoda %77’nin üzerinde artış yaşamış olacak.

Solana (SOL) Ne Olacak?

Inmortal yüzde 50’nin üzerinde artış beklediği altcoini de açıkladı. Bitcoin henüz beklenen ralliye başlamadan önce Solana’nın yerel kripto para birimi SOL Coin %50’nin üzerinde artabilir. Kripto stratejistine göre, Solana’yı açığa satmaya devam eden traderlar SOL’un fiyat hedefine doğru yükselmesiyle güçlerini kaybedecek ve ralli ivme kazanacak.

“Nesilsel dip olsun ya da olmasın, 10 doların altındaki alıcılar oldukça iyi durumda. En düşük seviyelerden +60% yükseliş göreceğiz. Bence mart ayına kadar 20 dolara ulaşan bir SOL Coin göreceğiz.”

Yazı hazırlandığı sırada Sol Coin 13,55 dolardan alıcı buluyordu. Ethereum’un kendisine gelince, kripto analisti, çapraz desteğine doğru geri çekilmeden önce en iyi akıllı sözleşme protokolü için hızlı bir ralli öngörüyor. Hedefini 1.400 dolar olarak açıkladı ve buradan short yönlü pozisyon alacağını söyledi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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