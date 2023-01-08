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2021 yılında Metaverse alanında çok büyük adımlar atıldı ve bu kategorideki kripto projeleri de büyük ilgi gördü. Ancak kripto para piyasalarında yaşanan çöküş aynı zamanda SAND Coin gibi değerli projelerin de erimesine neden oldu. Peki 2023 yılında SAND yatırımcılarını neler bekliyor? Mevcut fiyatlardan SAND almak mantıklı mı?

SAND Coin Kilit Açılışı

İlk bölümde SAND Coin için olumsuz bir gelişmeden bahsedeceğiz. İkinci bölümde de fiyatın artması uğruna çabalayan ekibin son adımlarına değinilecek. Yani iki bölüme de göz atıp karar vermeniz gerekiyor. Sadece iyi veya sadece kötü haberlere odaklanmak çoğu zaman yatırımcılara kayıp getirir. Öncelikle 2023 yılı SAND Coin yatırımcıları için sirkülasyon arzı noktasında zor bir dönem olacak. 14 Şubat tarihinde arzın %11,6’sı yani bugünkü değeriyle 158 milyon dolarlık SAND Coin’i kilidi açılacak. Toplam piyasa değeri (dolaşımdaki arza göre) 681 milyon dolar olan The Sandbox daha fazla yatırımcı bulmalıdır.

Eylül ayında da yine benzer oranda büyük bir kilit açılışı yapacak. Yani SAND enflasyonu bu yıl %20’nin çok üzerinde olacak. Elbette bunların tamamı satışa gitmeyecek ancak hacmin zaten düşük olduğunu biliyoruz. 150 milyon dolarlık hacmin olduğu bugünlerde 150 milyon dolarlık token kilit açılışı büyük bir satış baskısı doğurabilir. 14 Şubat tarihi yaklaştıkça bu sebepten panik satışları görebiliriz.

SAND Coin Alınır Mı?

Panik satışları görebiliriz, ama ekip yatırımcı ilgisini celbedecek çeşitli adımlar atarak bunu tersine çevirebilir. Daha fazla talep, daha fazla müjde tüm bu korkuyu dağıtabilir. Yakın tarihli bir WhaleStats uyarısı, SAND‘ın haftayı ETH balinaları tarafından en çok satın alınan ilk 10 token listesine girerek tamamladığını ortaya koydu. Bu durum yaklaşan kilit açılışına rağmen bu talep artışını gösteriyor. ETH balina talebindeki artış, SAND’ın son performansı göz önüne alındığında oldukça ilginç bir gözlem. Token ocak ayının ilk haftasında %24’lük bir ralli gerçekleştirdi.

ETH balinalarından gelen talep, SAND’ın yükseliş momentumunu bir hafta daha uzatma şansını artırdı. Ancak bu beklenti, fiyat kâr satışları için cazip bölgelere yaklaştığı için baltalanabilir. SAND Coin yazı hazırlandığı sırada 0,45 dolardan alıcı buluyordu. ETH balinalarından gelen alım baskısı yatırımcı duyarlılığını artırabilir ve uzun bir ralliyi destekleyebilir. Buna ek olarak, The Sandbox kısa süre önce Game Maker 0.8 adlı yeni bir metaverse oyununun piyasaya sürüleceğini duyurdu. Bu duyuru da olumlu bir yatırımcı hissiyatına katkıda bulunmuş olabilir.