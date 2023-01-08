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İşlem hacmine göre kripto para piyasalarındaki en büyük borsa olan Binance pazar payını artırmaya devam ediyor. Binance tarafından yapılan listelemeler altcoinlerin ciddi değer kazanmasını sağlıyor. Son yayınlanan rapor ise Binance listelemelerinin önemini daha iyi anlamamıza yardımcı olacak. İlginç raporun detayları ve daha fazlası.

Binance Altcoin Listeleme

Son yayınlanan araştırma raporu, işlem hacmine göre en iyi kripto borsası olan Binance borsasının altcoinler üzerindeki etkisine vurgu yapıyor. Listeleme sürecinde 26 altcoinin performansını inceleyen Ren & Heinrich ortalama %41 oranında artışa dikkat çekiyor. Çalışma, bir listelemeden sonraki ilk gün ortalama %41’lik bir fiyat artışı yaşandığını gösteriyor. Üçüncü güne gelindiğinde ise bu fiyat artışı %24’e düşme eğiliminde.

Binance tarafından bir altcoin listelendikten sonra uzun vadede daha az yükseliş eğilimi görülüyor. Ren & Heinrich’in çalışması, varlıkların negatife geçmeden önce ortalama 22 gün boyunca pozitif kaldığını da belirtiyor. Bu rapordan öğrenilecek kesinlikle çok fazla şey var. Ren & Heinrich şunları söylüyor;

“Fiyattaki en güçlü artış genellikle listelemeden sonraki 1. günde gerçekleşir. Bu artının ne kadar büyük olduğu ve ilgili coinin bu olumlu eğilimi ne kadar sürdürebileceği projeden projeye değişir. Fakat kripto para için bu pozitif ivme nispeten kısa süreli oluyor. Yaklaşık iki hafta sonra, analiz edilen tüm kripto paraların neredeyse yarısı kazançlarını kaybetmiştir. İki hafta sonra negatif fiyat performansına sahip coinlerin çoğu ayı piyasasında listelenmiştir.”

Binance Listelemelerine Dikkat

Bir örnek üzerinden yukarıdaki durumu ele alalım. Geçtiğimiz ay Binance Treasure DAO’ya güç veren token Magic (MAGIC) için destek sunmaya başladı. Altcoin hemen parabolik bir yükseliş yaşadı. Fiyat %82 oranında arttı. Ancak bugün en yüksek seviyesi olan 0,932 dolardan yaklaşık %50 düşüşle 0,476 dolardan işlem görüyor. Yani listeleme sonrasında fiyat bir miktar düştüğünde daha fazla kazanç umuduyla alım yapanlar daha fazla düşüş şokuyla karşılaştı.

Buna göre Binance tarafından yapılan listelemeden yaklaşık 1 gün sonra makul bir fiyattan alım yapıp kazanç elde ettikten sonra satmak veya listelemenin üzerinden 3-4 gün geçtikten sonra düşük kaldıraçlar açığa satış yapmak mantıklı olabilir. Ayrıca listeleme üzerinden 1 ay geçtikten sonra yapılan açığa satışlar bu rapora göre kazanç getiriyor.

Yukarıdaki grafik bize listelemeden 5 gün önce ve 5 gün sonra ilgili altcoinlerin nasıl performans gösterdiğini anlatıyor.