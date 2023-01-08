Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Önemli Açıklamalar! 3 Uzman Forbes’a Konuştu: Bitcoin 2023’te Bu Yöne Gidecek!

Bitcoin (BTC) makroekonomik şartlar ve sektördeki krizler nedeniyle ağır bir darbe alırken, Forbes'a konuşan 3 uzman iyimser bir tablo çiziyor. 
19:30
8 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) makroekonomik şartlar ve sektördeki krizler nedeniyle ağır bir darbe alırken, Forbes’a konuşan 3 uzman iyimser bir tablo çiziyor.

Uzun Vadede İyimserlik Hakim!

Kripto para piyasaları 2022’de zor zamanlar geçirdi, bu nedenle yatırımcılar hem sektörün hem de Bitcoin’in güvenilirliğini sorgulamaya başladı. Bitcoin, sene başından beri  %60 düştü. Uzmanlara göre, yasal bir çerçevenin olmaması nedeniyle kripto paralara yönelik suçlar da artıyor. Yalnızca 2022’nin ilk çeyreğinde, Federal Ticaret Komisyonu, kripto para dolandırıcılığı nedeniyle 329 milyon dolarlık kripto paranın kaybolduğunu bildirdi. FTX krizinde milyarlarca dolar buhar olurken, merkezi borsalara yönelik şüphe devam ediyor. Bitcoin, 2022’de 48.000 dolardan yaklaşık 15.800 dolara düştü. 2022 kabus gibi geçerken, yatırımcılar 2023 konusunda endişeli. Önde gelen yatırım şirketinden Invest at M1 genel müdürü Ryan Burke’e göre, Bitcoin, geleneksel finansal piyasalarla daha entegre hale geliyor. BTC ayrıca, hem bireysel ve hem de  kurumsal yatırımcılardan önemli katılım görüyor. Bitcoin’in geçmişte daha volatil olduğuna dikkat çeken, uzman Bitcoin’in artık ana akım haline gelen daha güvenilir bir varlık olduğuna dikkat çekti.

Yöneticiye göre, Bitcoin bir yatırım menkul kıymetinden çok bir emtiaya benzeyen dijital bir altın.  Burke, Bitcoin’de uzun  iyimser bir tablo çiziyor. Burke, Bitcoin’in ayı döngüsünden çıktıktan sonra yine büyük başarılara imza atacağına inanıyor. Diğer bir yatırım şirketi Hill Wealth Strategies’in COO’su Daniel Rodriguez’e göre, Bitcoin gün geçtikçe daha güvenilir bir varlık haline geliyor. Resesyon ve olağan dışı şartlara işaret eden yönetici, Bitcoin’in içine sıkıştığı dar eksenden kurtulacağını belirtti. Yatırım uzmanı Gil Luria’ya göre, tüm krizlere rağmen, Bitcoin 13 yıl boyunca  hayatta kaldı ve yoluna devam edecek. Uzmana göre, BTC’deki düşüşler normale. Uzun vadede her şey yoluna girecek.

Halving Bekleniyor!

Genel olarak uzmanlar, Bitcoin’in dayanıklılığını bir kez daha kanıtlayacağını savunuyor. Analistler, 2024’te gerçekleşecek olan halving etkinliğini 2023’ün performansında kilit bir faktör olarak gösteriyor. Halving, dolaşımdaki Bitcoin miktarını sabit bir oranda tutarak arz ve talep dengesi nedeniyle fiyat üzerinde olumlu bir etki yaratır. Önde gelen stratejistler, iyimser tahminlerinin “kesinlikle yarılanmadan önce gerçekleşeceğini” öne sürüyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
İlgili Yazılar
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin’de Dikkatler Bu Tarihe Çevrildi! 3 Uzmandan Çarpıcı Tahmin! İşte En Gerçekçi Tablo!
Bitcoin’de Dikkatler Bu Tarihe Çevrildi! 3 Uzmandan Çarpıcı Tahmin! İşte En Gerçekçi Tablo!
ABD Bunu Konuşuyor! ABD’li Ünlü Yazar Forbes’a Açıkladı: İşte Bitcoin’deki En Kötü Senaryo!
ABD Bunu Konuşuyor! ABD’li Ünlü Yazar Forbes’a Açıkladı: İşte Bitcoin’deki En Kötü Senaryo!
Endişe Büyüyor! 5 Analistten Kritik Bitcoin Yorumu: 2 Yeni Felaket Bitcoin’i Yerle Bir Edecek!
Endişe Büyüyor! 5 Analistten Kritik Bitcoin Yorumu: 2 Yeni Felaket Bitcoin’i Yerle Bir Edecek!
Bitcoin’de Sonunda Beklenen Haberi Geldi! Analiste Göre Bu Gösterge Dip Diye Bağırıyor!
Bitcoin’de Sonunda Beklenen Haberi Geldi! Analiste Göre Bu Gösterge Dip Diye Bağırıyor!
Bitcoin Dönüm Noktasında: 15 Bin Dolar mı Yoksa 20 Bin Dolar mı Geliyor? Nam Salan Analistten Kritik Açıklama!
Bitcoin Dönüm Noktasında: 15 Bin Dolar mı Yoksa 20 Bin Dolar mı Geliyor? Nam Salan Analistten Kritik Açıklama!
Bitcoin ve Altcoin’leri Sarsan Ayı Piyasası Oraya da Kan Kusturdu! İşte Çarpıcı Rakamlar!
Bitcoin ve Altcoin’leri Sarsan Ayı Piyasası Oraya da Kan Kusturdu! İşte Çarpıcı Rakamlar!
Bitcoin Şaha Kalktı! Tectübeli 2 Analistten Kritik Açıklama: Bu Tarihe Kadar..!
Bitcoin Şaha Kalktı! Tectübeli 2 Analistten Kritik Açıklama: Bu Tarihe Kadar..!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Eğer Bu Olursa Fiyatı Uçabilir! Gündemdeki Altcoine Dikkat!
Solana Yükseldikçe Yükseliyor! SOL’daki Bu Yükseliş Ne Kadar Daha Devam Edebilir?
Bu Olursa DOGE Yükselir! Dogecoin 2023 Yorumları!
Quant (QNT) Büyük Sürprize Hazırlanıyor! Yüzde Kaç Yükselecek?
Acele Etmeyin! SOL Coin Detaylı Teknik Analiz! Solana Yükselir Mi?
Güncel NFT Haberleri
Dünyanın En Büyüğüne Kripto Para Şoku! 55 Milyon Dolarlık Dev Kayıp!
Güle Güle Solana! Hoş Geldin Polygon! Ünlü Şirketin Başı Açıklamayı Yapıp Onayı Verdi!
Nasıl NFT Sahibi Olabilirim?
Dikkat! Tutuklandı! Uluslararası Dolandırıcılık: Mutant Ape Planet
Bu 3 Projeye Dikkat! Piyasanın Yeni Hakimi Onlar Mı? 1 Günde Yüzde 252 Arttı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Alarmlar Çalıyor! Binance Borsasındaki Kripto Parada Hack Düşüşü!
Minareyi Kılıfına Uyduramadı! Amerika’dan Kripto Para Tutuklaması!
Ünlü Platformdan Dikkat Çeken Rapor: En İyi DeFi Altcoin’i O!
Yüz Milyonlarca Doları Yöneten Şirket Kripto Paralarda Orayı İşaret Etti: Kaya Gibi Sağlam
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022