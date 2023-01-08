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Bitcoin (BTC) makroekonomik şartlar ve sektördeki krizler nedeniyle ağır bir darbe alırken, Forbes’a konuşan 3 uzman iyimser bir tablo çiziyor.

Uzun Vadede İyimserlik Hakim!

Kripto para piyasaları 2022’de zor zamanlar geçirdi, bu nedenle yatırımcılar hem sektörün hem de Bitcoin’in güvenilirliğini sorgulamaya başladı. Bitcoin, sene başından beri %60 düştü. Uzmanlara göre, yasal bir çerçevenin olmaması nedeniyle kripto paralara yönelik suçlar da artıyor. Yalnızca 2022’nin ilk çeyreğinde, Federal Ticaret Komisyonu, kripto para dolandırıcılığı nedeniyle 329 milyon dolarlık kripto paranın kaybolduğunu bildirdi. FTX krizinde milyarlarca dolar buhar olurken, merkezi borsalara yönelik şüphe devam ediyor. Bitcoin, 2022’de 48.000 dolardan yaklaşık 15.800 dolara düştü. 2022 kabus gibi geçerken, yatırımcılar 2023 konusunda endişeli. Önde gelen yatırım şirketinden Invest at M1 genel müdürü Ryan Burke’e göre, Bitcoin, geleneksel finansal piyasalarla daha entegre hale geliyor. BTC ayrıca, hem bireysel ve hem de kurumsal yatırımcılardan önemli katılım görüyor. Bitcoin’in geçmişte daha volatil olduğuna dikkat çeken, uzman Bitcoin’in artık ana akım haline gelen daha güvenilir bir varlık olduğuna dikkat çekti.

Yöneticiye göre, Bitcoin bir yatırım menkul kıymetinden çok bir emtiaya benzeyen dijital bir altın. Burke, Bitcoin’de uzun iyimser bir tablo çiziyor. Burke, Bitcoin’in ayı döngüsünden çıktıktan sonra yine büyük başarılara imza atacağına inanıyor. Diğer bir yatırım şirketi Hill Wealth Strategies’in COO’su Daniel Rodriguez’e göre, Bitcoin gün geçtikçe daha güvenilir bir varlık haline geliyor. Resesyon ve olağan dışı şartlara işaret eden yönetici, Bitcoin’in içine sıkıştığı dar eksenden kurtulacağını belirtti. Yatırım uzmanı Gil Luria’ya göre, tüm krizlere rağmen, Bitcoin 13 yıl boyunca hayatta kaldı ve yoluna devam edecek. Uzmana göre, BTC’deki düşüşler normale. Uzun vadede her şey yoluna girecek.

Halving Bekleniyor!

Genel olarak uzmanlar, Bitcoin’in dayanıklılığını bir kez daha kanıtlayacağını savunuyor. Analistler, 2024’te gerçekleşecek olan halving etkinliğini 2023’ün performansında kilit bir faktör olarak gösteriyor. Halving, dolaşımdaki Bitcoin miktarını sabit bir oranda tutarak arz ve talep dengesi nedeniyle fiyat üzerinde olumlu bir etki yaratır. Önde gelen stratejistler, iyimser tahminlerinin “kesinlikle yarılanmadan önce gerçekleşeceğini” öne sürüyor.