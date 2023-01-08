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ABD Bu Raporu Konuşuyor! ABD’li Yatırım Şirketinden Korkutan Bitcoin Raporu: 2023’te Hazır Olun!

Bitcoin (BTC) türbülans dolu bir süreçten geçerken, ABD'li yatırım şirketi Motley Fool analistlerinden  Travis Hoium kritik uyarılarda bulundu. 
20:30
8 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) türbülans dolu bir süreçten geçerken, ABD’li yatırım şirketi Motley Fool analistlerinden  Travis Hoium kritik uyarılarda bulundu.

Endişe Kaynağı: MicroStrategy ve Grayscale!

Bitcoin’in 2022’de değerinin %64’ünü kaybetmesi, yatırımcıda büyük tedirginlik yarattı. 100.000 dolar hayallerinin suya düşmesiyle, Bitcoin‘de yeni dip seviyenin gelebileceğini iddia eden analistlerin sayısı da artıyor. Analiste göre, BTC’nin son dönemdeki performansı yatırımcıların BTC’nin geleceğini sorgulamaya başlamasına neden oldu. Bitcoin, kullanım alanı ve işlevsellik söz konusu olduğunda Ethereum (ETH) ve Solana (SOL) gibi sık sık güncelleme geçiren blok zincirlerinin gerisinde kalırken enflasyona karşı bir koruma olamadı. Yıllar geçtikçe, Bitcoin’in gerçek gücünün bir takas veya ödeme sistemi olarak değil, bir değer deposu olarak kullanılmasında yattığı giderek daha açık hale geldi. Altına rakip olarak gösterilen BTC, enflasyon ortamında sınıfta kaldı. Birçok anket Z kuşağının altını değil dijital altın olarak nitelendirilen Bitcoin’e yöneldiğini ortaya koyuyor. Söz konusu raporlar, sınırlı arzı ve büyük talep nedeniyle BTC’nin ivme kazanacağından emin. Peki, BTC 2023’te beklentiler karşılayabilecek mi?

Motley Fool analistlerinden Travis Hoium’a göre, Bitcoin’in bir değer deposu olarak kullanılması olumlu gibi görünse de riskleri de yok değil. En büyük endişelerden biri, merkeziyetsiz bir yapıda görünün varlığın aslında balinalar tarafından tutulması. Bu, tekel ve manipülasyon sorununu da beraberinde getiriyor. Michael Saylor’ın şirketi MicroStrategy , 27 Aralık itibarıyla coin başına ortalama 30.397 dolar  alma fiyatıyla 132.500 Bitcoin’e sahip. MicroStrategy‘nin ayrıca 2,4 milyar dolarlık borcu var ve operasyonları bunu destekleyemez. Bitcoin daha da düşerse, MicroStrategy’nin elindeki BTC’leri tasfiye etmesi gerekmesi çok gerçek büyük bir risk. Digital Currency Group, Grayscale Bitcoin Trust’ın (GBTC) şu anda Bitcoin varlıklarının net varlık değerinin çok altında işlem görmesi, yani ek tasfiye riski olması nedeniyle başka bir endişe kaynağı. GBTC, net varlık değerine göre %45 indirimle işlem görüyor.  GBTC, daha fazla likit ticarete ve tröst varlıklarının potansiyel olarak geri ödenmesine izin vermek için yapısını değiştirmeye çalıştı, bu da Bitcoin satmak anlamına gelebilir. Bu indirim, toplu tasfiyeye ve piyasada bir satış seline yol açarak Bitcoin’in değerine olan güveni baltalayabilir.

Bitcoin: Değer Deposu ve Enflasyon Tartışması!

Uzmana göre, daha sağlam ödeme ekosistemlerine ve yerel akıllı sözleşme yeteneklerine sahip olan Ethereum ve Solana gibi diğer kripto para birimlerinin aksine, Bitcoin henüz bir ödeme sistemi olarak yaygın bir şekilde benimsenmedi. Bir ödeme sistemi olarak güçlü bir temel olmadan, Bitcoin’in yalnızca değer depolamak isteyenler dışında lider bir kripto para birimi statüsünü  koruyabilmesi zor. Artan faiz ortamında dijital bir değer deposu arayan insan sayısı da sınırlı olabilir.

Uzman, Bitcoin’in bu yıl 30.000 doları göreceğini düşünmüyor. BTC fiyatının daha fazla düşme riski kesinlikle var. Yatırımcılar, temettü hisse senetleri ve tahviller gibi  risk teşkil etmeyen varlıklara yöneliyor. Analiste göre, 2022’de bir şey öğrendiysek, o da Bitcoin‘in değerinin her şeyden çok spekülasyona bağlı olduğu ve blok zincirinde ödemeler veya akıllı sözleşmeler gibi bir faydası olmadığı için, daha yenilikçi rakipler tarafından gölgede bırakılacağı.

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