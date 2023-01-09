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  •   Bitcoin ve Altcoin’ler Yükselişe Geçti! Bu 2 Altcoin ise Adeta Uçtu!

Bitcoin ve Altcoin’ler Yükselişe Geçti! Bu 2 Altcoin ise Adeta Uçtu!

Bitcoin (BTC) ve kripto para piyasasının geri kalanı, altcoin'lerin başı çektiği yeni bir ralliyle karşı karşıya. Özellikle iki büyük altcoin, her biri yüzde 20'nin üzerinde yükselişle altcoin piyasasındaki ralliye öncülük ediyor.
08:06
9 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) ve kripto para piyasasının geri kalanı, altcoin’lerin başı çektiği yeni bir ralliyle karşı karşıya. Özellikle iki büyük altcoin, her biri yüzde 20’nin üzerinde yükselişle altcoin piyasasındaki ralliye öncülük ediyor.

Cardano’nun (ADA) Yükselişi

Bu yazının hazırlandığı sırada Cardano (ADA) fiyatı son 24 saatte yüzde 20,80 yükselişle 0,33 dolardan işlem görüyor ve piyasa değeri 11.3 milyar dolarda. ADA, 2023’ün başından bu yana yukarı yönde hareket ederek geçen hafta yaklaşık yüzde 10 yükselişle zaten bir güç gösterisi içerisindeydi.

Cardano, ADA için balinaların birikiminin devam ettiğinden beri haberlere konu oluyordu. Veriler, yeni yılın başından bu yana, cüzdanında 1 milyon ila 100 milyon ADA tutan Cardano adresleri şimdiye kadar toplam 200 milyondan fazla ADA alımı yaptıklarını gösteriyor. Teknik grafiklere göre, Cardano’nun ADA’sı 0,3 dolardaki direnç seviyesinin hemen üzerine çıktı. ADA fiyatı bu seviyenin üzerinde kalmaya devam edecek olursa, bu direnci desteğe dönüştürmesi ve yukarı yöndeki yolculuğuna kaldığı yerden devam etmesini beklenebilir.

Cardano ile Birlikte Solana (SOL) da Partiye Katıldı

Büyük bir fiyat artışıyla karşı karşıya kalan bir diğer büyük altcoin ise Solana (SOL) oldu. Ethereum rakibi olarak gösterilen altcoin yüzde 20 daha yükseldi ve 5.9 milyar dolarlık piyasa değeriyle 16 doların üzerine çıktı.

Geçen hafta boyunca SOL fiyatı yüzde 60 değer kazanarak piyasadaki en iyi performans gösteren altcoin’lerde biri haline gelmişti. SOL, 2022’nin Kasım ayında kripto para borsası FTX’in çöküşünün ardından sert bir fiyat düzeltmesiyle karşı karşıya kalmıştı. Solana, 2022 yılını yüzde 95’lik şaşırtıcı bir fiyat düşüşüyle tamamladı ancak 2023’e girilmesiyle boğalar yeniden SOL’un yükseleceğine dönük bahis yapıyor gibi görünüyorlar.

Teknik grafiklere göre Solana, önündeki ilk direnç olan 15 doları aşmayı başarmış durumda. SOL için yukarı yönde bir sonraki önemli direnç 18,1 dolarda. Solana bu direnci kırıp geçecek olursa yükselişin hızlanarak devam etmesi beklenebilir.

Öte yandan kripto para piyasasının geri kalanında da önemli yükselişler söz konusu. En büyük altcoin Ethereum son 24 saatte yüzde 4’ün üzerinde, Binance’ın BNB‘si yüzde 7, Polygon‘un MATIC’i ve Litecoin‘in LTC‘si sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 8,5 yükselmiş durumda. En büyük kripto para Bitcoin ise son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,71 yükselişle 17 bin doların üzerinde, 17 bin 235 dolardan işlem görüyor.

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