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  •   2023’ün Parlayan Yıldızları Onlar Olacak! Bu Altcoin ve Halefleri Yükseldikçe Yükseliyor!

2023’ün Parlayan Yıldızları Onlar Olacak! Bu Altcoin ve Halefleri Yükseldikçe Yükseliyor!

2023 yılına görece olumlu bir başlangıç yapan kripto para piyasası, NFT ve DeFi'ın ardından yeni anlatıların peşine düşmüş durumda. Bu bağlamda likit stake platformlarının ve bunlarla ilişkili altcoin'lerin hızla yükseldikleri görülüyor.
09:02
9 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

2023 yılına görece olumlu bir başlangıç yapan kripto para piyasası, NFT ve DeFi’ın ardından yeni anlatıların peşine düşmüş durumda. Bu bağlamda likit stake platformlarının ve bunlarla ilişkili altcoin’lerin hızla yükseldikleri görülüyor. Sektör lideri Lido, LDO token’ındaki yükselişle başı çekiyor.

Likit Staking’in Yükselişi

Kripto para piyasasındaki en yeni anlatının likit stake türevleri olduğu görülüyor. Bunlar, kripto para teminatını kilitlemeden stake etmek ve kazanç sağlamak için daha esnek bir yol sunmaları ile öne çıkıyorlar. Bu tür platformlardaki mevcut ivme, özellikle de stake edilmiş ETH’lerin kilidinin açılışına yaklaştıkça artıyor gibi. Ethereum, Mart ayında Beacon Chain’de iki yıldan uzun süredir stake edilen ETH’lerin kilidinin açılması ve coin’lerin serbest bırakılması Şangay güncellemesinden geçecek.

Bununla birlikte, ağ güvenliğinin bozulmaması amacıyla güncelleme eş zamanlı olarak yayımlanmayacak. Piyasa uzmanları ve analistleri likit stake platformlarının bundan faydalanmasını bekliyor. Doğrudan stake edilen ETH‘nin aksine, stake token’ları diğer DeFi protokollerinde kullanılabildiğinden daha iyi kazanç fırsatları sunuyorlar.

Likit staking token’ları bugün Asya işlem seansında adeta alev aldı. Lido DAO‘nun LDO tokenı gün içinde yüzde 30’luk büyük bir yükselişle yarışta başı çekiyor. Ayrıca, yönetişim token’ının fiyatı geçtiğimiz iki hafta içinde iki katına çıktı. Birkaç saat önce yaklaşık bir dolardan 2 dolara tırmandı. Sonuç olarak LDO, Eylül ortasından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Lido, Pazar Payı İle Göz Dolduruyor

Aynı şey diğer altcoin’ler ve hatta geçtiğimiz hafta yalnızca yüzde 9 oranında değer kazanan Ethereum için söylemek mümkün değil. Veriler şu anda yaklaşık 16 milyon ETH’nin stake edildiğini gösteriyor ve Lido bu toplamın 4.8 milyonuna sahip. Bu da platforma yüzde 30’luk bir pazar payı sağlıyor.

Dahası, yükseliş anlatısı son 24 saatte yüzde 20 değer kazanan StakeWise (SWISE) gibi diğer likit stake türevi token’ları için de geçerli. Uzmanlar 2023’ün yeni anlatılar hakkında olacağını belirtiyor. Bilindiği gibi önce döngülerde piyasalara yön veren NFT ve DeFi anlatıları olmuştu. Sıradaki anlatı likit stake platformları olacak gibi duruyor.

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