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  •   Hazırlanın! Çöküşleri Bilen Kriz Kahininden Solana (SOL) İçin “ABC” Uyarısı!

Hazırlanın! Çöküşleri Bilen Kriz Kahininden Solana (SOL) İçin “ABC” Uyarısı!

Yaptığı yükseliş ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Solana (SOL) için "ABC" uyarısı geldi.
11:09
9 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ortaya koyduğu Bitcoin (BTC) ve altcoin analizleri ile yakından takip edilen kripto para analisti ve trader’ı Smart Contracter, yaptığı yükseliş ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Solana (SOL) için “ABC” uyarısı yaptı.

SOL’daki Sert Yükselişin Sonuna Gelindi

Solana, son 24 saatte kaydettiği yüzde 20’nin üzerinde yükselişle yukarı yöndeki hareketliliğini sürdüren ve en güçlü altcoin’lerden biri. Son 7 günde yüzde 60’ın üzerinde yükselen popüler altcoin, 30 Aralık 2022 tarihinde 8,28 dolara kadar düşmüş ve bu düşüş Terra (LUNA) ekosistemi benzeri bir çöküşle karşı karşıya olduğu spekülasyonlarının yapılmasına neden olmuştu.

O zamandan bu yana yüzde 110’un üzerinde değer kazanan SOL için kripto para analisti ve trader’ı Smart Contracter dikkat çeken bir öngörüde bulundu. Smart Contracter, Solana için paylaştığı fiyat grafiğine “Açık bir V şeklinde tersine dönüş hareketi ve 5 dalgalı dürtüsel harekette SOL’daki en düşük seviyelerden yüzde 112’nin üzerinde hareket oldu. Bu bakımdan fiyat grafiğinde görebildiğim en net beş dalgalı fiyat hareketlerinden biri. Önümüzdeki haftalarda tüm bu yükseliş için bir fiyat düzeltmesi olacak bir ABC hareketi bekliyorum. Muhtemelen yüzde 25-35 arasında bir düşüş olacak ama alım yapmak için bir fırsat düşüşü olacak.” notunu düştü.

Analistin paylaştığı SOL grafiğine bakıldığında, altcoin’i 17 dolara yaklaştıran son fiyat hareketi ile beş dalgalı fiyat hareketinin sonuna geldiği ve buradan 14 dolar ila 13 dolar aralığında bir seviyeye doğru aşağı yönde hareket etmesini beklediği görülüyor.

Solana’daki Son Durum

Bu yazının hazırlandığı sırada SOL, son 24 saatte kaydettiği yüzde 20,48 yükselişle 16,01 dolardan işlem görüyor. Solana’daki son dip seviye 8,28 dolarla 30 Aralık 2022 tarihinde kaydedilmişti. Ethereum‘un kurucu ortağı Vitalik Buterin’in destek çıkmasıyla yukarı yönde hareket eden Solana, o zamandan bu yana yüzde 100’ün üzerinde değer kazandı.

Güncel fiyatlarla 5.92 milyar dolar piyasa değerine sahip olan Solana‘da tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) 260,06 dolarla 6 Kasım 2021 tarihinde kaydedilmişti.

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