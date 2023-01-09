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Uyuyan Dev Uyanıyor! Uzmanlar Yatırımcıya Seslendi: Bu Hafta Bitcoin ve 3 Altcoin Tutulamayacak!

Bitcoin (BTC) yeniden ivme kazanırken, önde gelen analistler bu hafta yakından takip edilmesi gereken altcoin'leri paylaştı. 
12:25
9 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) yeniden ivme kazanırken, önde gelen analistler bu hafta yakından takip edilmesi gereken altcoin’leri paylaştı.

Bitcoin ve Solana: BONK Etkisi!

Finbold analistlerine göre, Bitcoin’in 17.200 doları geçmesi önemli bir hamle ve kritik direnç noktaları geçilirse ralli devam edebilir. Bazı altcoin’ler de bu süreçte önemli oranda artışlar kaydedebilir. Analistlerin listesindeki ilk altcoin Solana (SOL). FTX krizi nedeniyle büyük darbe alan SOL, projenin geleceğiyle ilgili son endişelere meydan okuyor gibi görünüyor. Bu süreçte ortaya çıkan satış baskısı, SOL’un 8 dolara kadar düşmesine neden oldu.  SOL, tarihsel olarak genel pazarla aynı çizgide yükselmiş olsa da, son dönemde ortaya çıkan ralli, Shiba Inu’yu (SHIB) taklit etmeye çalışan SOL tabanlı meme coin Bonk’un (BONK) başarısından kaynaklanıyor.

Özellikle, BONK, Solana  ekosistemindeki NFT topluluklarına ve içerik oluşturucularına airdrop yoluyla dağıtıldıktan sonra hem  değer hem de  işlem hacminde  önemli bir artış kaydetti.  Bu nedenle, yeni haftaya girerken SOL, radarınızda olması gereken bir altcoin olmaya devam ediyor.  SOL, son 24 saat içinde yaklaşık %5’lik artışla an itibariyle 13,85 dolardan işlem görüyordu. Haftalık grafikte SOL %35’in üzerinde değer kazandı.Önde gelen platformalrdan PricePredictions’daki makine öğrenimi algoritması, SOL’un ay sonuna muhtemelen konsolidasyon aşamasında olacağını gösteriyor. Platform, SOL’un 31 Aralık’ta 13,75 dolardan işlem göreceğini gösteriyor.

LDO ve ETC: Sanghay Güncellemesi!

Analistlerin listesindeki ikinci altcoin Lido DAO (LDO). Ethereum için likit staking çözümü olan Lido DAO, çoğu yatırımcıyı şaşırtacak şekilde fiyat artış yaşadı. Uzmanlara göre, son ralli yaklaşan Ethereum Şanghay güncellemesiyle ilişkilendirilebilir. Özellikle, yükseltmenin Merge güncellemesinden sonra stake edilen Ethereum’u serbest bırakması bekleniyor. Lido Finance, stake edilen Ethereum’un neredeyse %25’ini oluşturuyor ve bu da onu Ethereum için en büyük likit staking platformlarından biri yapıyor. Bu nedenle, yükseltmeden sonra daha fazla insanın stake edilmiş Ethereum’larını geri çekme olasılığı ile, potansiyel yatırımcılar platformunu stake etmek için kullandığından Lido platformu büyük olasılıkla daha popüler olacaktır.  Lido DAO günlük yaklaşık %8’lik artışla an itibariyle 1,61 dolardan işlem görüyor. Haftalık grafik, LDO’nun %60’ın üzerinde arttığını gösteriyor.

Listedeki üçüncü altcoin Ethereum Classic  (ETC). Ethereum Classic (ETC) son rallisi ile temel bir destek seviyesi olarak kabul edilen 20 doları geçmeyi başardı. ETH madencilerinin ağda madenciliğe başlamak için minimum yükseltmelere ihtiyaç duyduğu düşünüldüğünde, Ethereum Merge yükseltmesinin ardından ETC’nin fayda sağlamak için göze çarptığını belirtmekte fayda var. Ayrıca, ETC’nin fiyatı, yatırımcı ilgisinden kaynaklanıyor olabilir. Analitik şirketi  Santiment’ten alınan veriler, ETC’de işlem hacminin arttığına işaret ediyor.  ETC haftalık %27’nin üzerinde artışla an itibariyle 20.02 dolardan işlem görüyordu

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