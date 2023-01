Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) ve kripto para piyasası 2022’de felaket gibi bir dönemden geçerken, karamsar tablo çizen uzmanların sayısı da giderek artıyor.

Bitcoin: ‘Sistemin Yarattığı Bir Balon’

New York Üniversitesi’nde ekonomi profesörü olan Nassim Nicholas Taleb, Bitcoin’e dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 2010’da New York Times’ın en çok satanlar listesinde zirvede yer alan finans kitabı The Black Swan’ın yazarı, aynı zamanda 2007-2008 mali krizini öngören birkaç kişi arasında yer alıyor. Ünlü ekonomist, Fransız dergisi L’Express ile yaptığı bir röportajda önemli açıklamalar yaptı. Bitcoin’in 2022’nin başından bu yana %60’tan fazla düştüğüne dikkat çeken uzman, BTC’deki düşüşün devam edeceğine inanıyor.

Akademisyene göre, Bitcoin ve kripto para birimleri birçok nedenden ötürü güven vermiyor. Z kuşağının teknoloji hevesi nedeniyle popülarite artıyor ancak altın daha istikrarlı ve güvenilir bir yatırım. Uzmana göre, Kripto para çılgınlığının arkasında son 15 yılın düşük faiz oranları yer alıyor. Taleb, faiz oranlarının düşürülmesinin ekonomide tehlikeli balonlar yarattığına inanıyor. Bitcoin, böylesi bir ortamda ortaya çıkan bir tümör ve yüksek enflasyon ve faiz ortamında tutunamadı. Taleb’e göre, Bitcoin Büyük Mali Krizin ardından Fed ve diğer merkez bankalarının yıllarca gevşek para politikaları tarafından yaratılan tehlikeli bir balon.

Bitcoin ve Enflasyon!

Taleb ayrıca “kripto para evreninin manipülatörleri ve dolandırıcıları cezbettiği” konusunda uyardı. Fed’i baloncuk yaratmakla suçlayan Taleb, Bitcoin’in piyaslardan bağımsız bir varlık olmadığını ve piyasaya göre şekillendiğini iddia etti. Taleb’e göre Bitcoin, yalnızca faiz oranları düştüğünde ivme kazanan “kumar sistemi”. Ayrıca Taleb, Bitcoin’in sıfır değerinde olduğunu ve enflasyona karşı korumadığını belirterek, Bitcoin’i bir “Ponzi Şeması” olarak adlandırmasıyla da tanınıyor. Fed’in yüksek enflasyonla mücadelede faiz artırımlarına yönelmesinden sonra, Bitcoin büyük darbe aldı. Altına rakip olarak nitelendirilen Bitcoin’in bu kritik dönemde erimesi yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı.

Coinbase CEO’su Brian Armstrong da Kasım ayı sonlarında Porto Zirvesi’nde bu konuya değinmişti. Sektörün orantısız bir şekilde dolandırıcılardan zarar gördüğüne dikkat çeken yönetici, bu durumun güven sorununa yol açtığını vurgulamıştı. Bu arada, birçok Bitcoin savunucusu iyimserliğini sürdürüyor. Ark Invest CEO’su Cathie Wood geçtiğimiz günlerde Bitcoin’in 2030’a kadar 1 milyon dolara ulaşacağına dair tahminini yineledi