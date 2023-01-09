Shiba Coin için yeni bir yenilik açıklandı. Bu yenilik fiyatlar konusunda daha net değişikliklerin görüldüğünü tüm yatırımcılara gösterebilir.

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Shiba Inu ekosisteminin geliştiricileri, katman 2 blok zinciri Shibarium için lansman tarihi bilinmezliğini korurken, 7 Ocak’ta kısa bir Twitter başlığı aracılığıyla Shibarium ağındaki her işlemin SHIB token’ın yakılmasıyla sonuçlanacağını duyurdu.

BONE İçin Büyük Bir Adım

Bu duyuru, 4 Ocak’ta Shiba Inu’nun BONE token’ın henüz piyasaya sürülmemiş katman 2 ağındaki işlemleri destekleyeceğine dair ilk teyidin ardından yapıldı. Geliştiriciler şunları söylemişti:

Bu, BONE’un gaz ücretleri ve kullanımı için seçilen tek token olduğunu ve öyle kaldığını resmi kaynak olan bizim tarafımızdan teyit etmek ve doğrulamak için. Shibarium, Shiba token için geliştirilmiş durumda ve sahiplik iddiasında bulunan diğer projeler ya da çalışabilirliğinin diğer token’lara bağımlılığıyla ilgili spekülasyonlar için değil.

Daha fazla SHIB Yakılacak Ama Neden?

ShibBurn portalının Nisan 2022’de faaliyete geçmesinden bu yana 410 trilyon SHIB token’ı yakıldı. Shiba Inu ekosisteminin geliştiricileri, kullanıcılarının SHIB coinlerini yakarak pasif bir gelir akışı elde etmelerini sağlamak için ShibBurn’ü bir coin yakma mekanizması olarak başlattı.

Kripto para yakma işlemi, belirli sayıda kripto paranın kalıcı olarak dolaşımdan kaldırılmasını içerir. Bu işlem çeşitli nedenlerle gerçekleştirilebilir, bunlardan biri kripto para arzını azaltmak ve ardından değerlerini artırmak olarak tanımlanabilir. Bu, toplam kripto para sayısını azalttığı için deflasyonist bir strateji olarak görülebilir, bu da değerlerinde bir artışa neden olabilir.

Yakma portalının başlatılmasından ve şimdiye kadar 400 trilyondan fazla SHIB token’ının yakılmasından bu yana, SHIB’in fiyatı herhangi bir fiyat artışı sağlayamadı. CoinMarketCap’ten alınan verilere göre, meme coin’in değeri o zamandan bu yana %250’nin üzerinde düşüş gösterdi. 2022’deki genel piyasa düşüşü ve SHIB’in bir meme coin olarak doğasının bir kombinasyonu, kripto paranın geçen yılki tutarlı düşüşünün birincil nedenleri olarak görülebilir.

Meme coin’lerin başlangıçta değerlerinin yükseldiği, ancak bunu zaman içinde sürekli bir düşüşün izlediği iyi bilinmekte. Bunun nedeni, bu coin’lerin değerlerinin çoğunlukla algılanan popülerliklerine ya da benzersizliklerine bağlı olması ve her ikisinin de geçici olabilmesi olarak tanımlanıyor. Coin’in popülaritesi azalırsa, değerinin de düşmesi muhtemel oluyor. SHIB için geçtiğimiz yıl bu durum söz konusu oldu.

Eğer SHIB Tutuyorsanız Buna Dikkat

Genel piyasa 2022 ticaret yılının çalkantılı bir şekilde sona ermesinin ardından toparlanmaya çalışırken, CoinMarketCap’ten alınan veriler SHIB’in fiyatının geçtiğimiz hafta %4 oranında arttığını gösteriyor.

Bu süre içinde SHIB birikiminin artmasıyla, Para akışı endeksi (MFI) yazım zamanında 60 ile nötr noktanın üzerinde durdu. Benzer şekilde, SHIB’in Chaikin para akışının (CMF) dinamik çizgisi (yeşil), yükseliş trendinde 0,04’teki merkez çizginin üzerinde konumlandı. CMF’nin yükselmesi piyasanın güçlü olduğunun bir işareti olabilir. Son olarak, meme coin’i çevreleyen olumlu duygu, yılın başından bu yana fiyat artışına katkıda bulundu. Basın zamanında, SHIB’nin ağırlıklı duyarlılığı pozitif 2,396 idi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.