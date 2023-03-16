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Kritik Süreç Başladı! Bitcoin Yükselişi Sürecek Mi?

Artık günler sayılı ve Bitcoin'in uzun süren düşüş dönemiyle alakalı bir karara varması gerekiyor.
16:40
16 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasalardaki dalgalanma devam ediyor ve kral kripto para birimi 24.000 dolar seviyesini destek olarak tuttu. Son düşüşler Avrupa’da zorluklarla karşı karşıya olan bir banka olan Credit Suisse ile ilgili devam eden endişelerden kaynaklandı. Yatırımcılar bu durumun bir bankacılık krizine yol açabileceğinden ve bunun da kısa vadede Bitcoin fiyatlarını etkileyebileceğinden endişe ediyor.

Bitcoin (BTC)

Son ABD Üretici Fiyat Endeksi verileri olumlu olmakla birlikte, yatırımcılar küresel bankalar ve ekonominin genel durumuna ilişkin endişeler nedeniyle temkinli olmaya devam ediyor. Kısa süreli bir değer artışına rağmen, Bitcoin ve diğer kripto para birimleri fiyat düşüşü yaşadı. Bitcoin fiyatı 26.300 dolar seviyesinde kısa süreli bir konsolidasyonun ardından keskin bir düşüş yaşadı. Sonuç olarak, 25.000 ve 25.500 dolar destek seviyelerinin altına indiği için kısa vadeli negatif bir trend izliyor.

Fiyat 25.200 doların üzerinde kapanabilirse, 26.500 dolar bölgesinde kritik bir direnç seviyesi ile 26.000 doların üzerinde yeni bir yükseliş trendi tetikleyebilir. Eğer 26.000 dolar kırılırsa, 27.500 dolar ilk hedef olacaktır. Yine de Bitcoin, 25.200 dolar seviyesini aşamadığı takdirde yeni bir düşüş yaşayabilir. Şu anda 24.000 dolar aşağı yönde kısa vadeli destek sağlarken, 23.500 dolar ana destek olarak dikkat çekiyor.

Bitcoin Fiyat Senaryosu

Düşüş tarafında 22.600 dolar altı kapanışlar çok daha büyük kayıpları tetikleyebilir. Ancak Fed’in faiz artırımından bu toplantıda vazgeçeceğine dair yaygın iyimserlik bunun olmayacağını söylüyor. Diğer taraftan zor durumdaki bankaları daha da dibe çekmemek için Fed sınırlı da olsa genişleme adımları atabilir. Kripto paraların kümülatif değeri 1,1 trilyon dolar seviyesini yeniden kaybetti. Bitcoin hakimiyetindeki artış ve fiyattaki düşüş altcoinleri biraz yormuş gibi görünüyor.

Önümüzdeki hafta yapılacak toplantı piyasanın artık yönünü belirleyecek yegâne adım olacak Powell çok büyük bir sürpriz yapmazsa faiz tavanını 4,75 bandında ilan edip indirimlerin sinyalini vererek bankaların rahatlamasını sağlayabilir. Öte yandan yavaş bir faiz indirimi enflasyonla devam eden mücadelelerini çok fazla olumsuz etkilemeyecektir.

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