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Ethereum ölçekleme protokolü Arbitrum, uzun zamandır beklenen token’ını tanıttı ve yapılacak ARB token airdrop’unun tarihini duyurdu. Yapılan duyuruya göre ARB token’ın toplam arzının %12,75’i topluluğa dağıtılacak ve DAO’ya geçiş yapılacak. Uzun zamandır beklenen airdrop, 23 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Arbitrum’dan Beklenen Duyuru Geldi

Ethereum ölçekleme protokolü Arbitrum, gün içerisinde paylaştığı resmi blog gönderisi ile uzun bir süredir beklenen token’ını tanıttı ve yapılacak airdrop’un tarihine ilişkin bir açıklama yaptı. Arbitrum, beklenen ARB token airdrop’unun 23 Mart Perşembe günü yapılacağını duyurdu ve paylaştığı blog gönderisinde söz konusu airdrop’a ilişkin detayları sıraladı. Yapılan duyuruya göre ARB token’ın toplam arzının %12,75’inin topluluğa dağıtılacak ve DAO’ya geçiş yapılacak.

Arbitrum Vakfı yaptığı açıklamada ise “Arbitrum DAO, zincirin teknolojisinin nasıl yükseltildiğinden, zincirden elde edilen gelirin ekosistemi desteklemek için nasıl kullanılabileceğine kadar, temel protokol düzeyinde önemli kararları kontrol etme gücüne sahip olacak” ifadeleri kullanıldı.

Arbitrum, Airdrop’a İlişkin Detayları Sıraladı

Arbitrum Vakfı’na göre ARB token ile Arbitrum’un merkezi olmayan otonom organizasyona (DAO) resmi geçişi gerçekleşecek. Yani ARB token sahipleri, kullanıcıların Ethereum blok zincirinde işlem yapmasına izin veren ağlar olan Arbitrum One ve Arbitrum Nova’yı yöneten önemli kararlarda oy kullanabilecek. Yönetim belirteci, Arbitrum One ağına özgü olacak, ancak aynı zamanda Arbitrum Nova ağını ve DAO’nun resmi olarak onayladığı diğer tüm Layer 2 ağlarını yönetmek için kullanılacak. Airdrop, toplam arzın %11,5’ini Arbitrum kullanıcılarına, %1,25’ini ise Arbitrum ekosistemindeki DAO’lara ve Ethereum geliştiricilerinden oluşan bir DAO olan Protocol Guild’e dağıtacak. Arzın çoğunluğu, yeni kurulan Arbitrum DAO’nun kontrolü altında olacak olan Arbitrum Vakfı’na gidecek. Airdrop’lar için baz alınacak kriterler ise protokolde kripto varlık bakımından kilitlenen toplam değeri ve bu kripto varlıkların ne kadar süredir Arbitrum’da olduklarını içerecek.