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Silicon Valley Bank‘ın (SVB) iflasıyla ABD’de banka krizinin patlak vermesi ve SVB’yle birlikte iki büyük bankanın iflas etmesinin ardından daha fazla bankanın iflas riskiyle karşı karşıya olduğunun ortaya çıkmasıyla yatırımcıların alternatif çözümlere –Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi kripto paralara- akın ettikleri görülüyor. Glassnode’un sağladığı veriler de bu durumu doğruluyor.

Yatırımcılar BTC ve ETH’lerini Kendi Gözetimlerindeki Cüzdanlara Çekiyor

Kripto veri analiz platformu Glassnode tarafından 13 Mart’ta gönderilen haftalık bültende yer alan bilgilere göre, kripto para borsalarındaki Bitcoin ve Ethereum rezervlerinde önemli bir düşüş söz konusu. Bu, yatırımcıların kripto paralara sığındıkları ve ABD’deki banka krizinin kripto para şirketlerine sıçrayabileceği korkusuyla onları kendi gözetimlerindeki kripto para cüzdanlarına çektikleri anlamına geliyor.

Bültende kripto para borsası FTX’in çöküşüne benzer şekilde ABD’deki banka krizine tepki olarak dolaşımdaki tüm BTC‘lerin yüzde 0,144’ünün ve dolaşımdaki tüm ETH’lerin yüzde 0,325’inin kripto para borsalarından çekildiği ve kendi gözetiminde saklama şekline ilgi gösterildiğine dikkat çekildi.

Bunun da ötesinde, Glassnode ekibi bu rakamların son haftalarda kripto paralara yönelik artan yatırımcı güveni hakkında çok şey söylediğini vurguladı:

ABD doları bazında, geçtiğimiz ay kripto para borsalarından 1.8 milyar doların üzerinde BTC ve ETH’nin çıktığı görüldü. Bu, göreceli olarak büyük bir rakam sayılmaz. Bununla birlikte, özellikle mevcut düşmanca düzenleyici ortamda kripto para borsalarında BTC ve ETH çıkışının olduğunu görmek kayda değer bir yatırımcı güveni derecesine işaret ediyor.

Bitcoin ve Ethereum’daki Son Durum

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 0,57 düşüşle 22 bin 797 dolardan işlem görüyor. Öte yandan en büyük altcoin Ethereum, aynı zaman diliminde yüzde 1,67 düşüşle bin 655 dolardan el değiştiriyor.