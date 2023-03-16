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  •   3 Uzman Hemfikir! Bitcoin Bunun İçin Hazırlanıyor! Çok Yakında Geliyor!

3 Uzman Hemfikir! Bitcoin Bunun İçin Hazırlanıyor! Çok Yakında Geliyor!

Uzmanlara göre Bitcoin (BTC) fiyatı, makro etkilerin hafiflemesi ve bankacılık krizinin ortasında yeniden 25 bin doları geçmek için yukarı yönde güçlü bir hareket için hazırlanıyor.
17:45
16 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Uzmanlara göre Bitcoin (BTC) fiyatı, makro etkilerin hafiflemesi ve bankacılık krizinin ortasında yeniden 25 bin doları geçmek için yukarı yönde güçlü bir hareket için hazırlanıyor. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası‘nın (Fed) agresif faiz artırımlarına teslim olurken merkez bankası acil durum fonlaması yapmaya başladı. Öte yandan 22 Mart’taki kritik FOMC toplantısından düşük bir faiz artırımı kararı çıkması bekleniyor.

Bitcoin ve Ethereum Coinbase Prim Endeksi Yükseliyor

Avrupa Merkez Bankası, Euro Bölgesi’nde enflasyonun soğumasına ve ABD’de patlak veren banka krizine rağmen bugün faizleri 50 baz puan daha artırdı. Credit Suisse’in İsviçre Merkez Bankası’ndan 54 milyar dolara yakın borç alacağını açıklamasının ardından hisse senetleri ve vadeli işlemler toparlandı.

Zincir üstü veriler, Bitcoin ve Ethereum Coinbase prim endeksinin ABD’de bankacılık krizinin patlak vermesinin ardından ABD’li yatırımcılardan gelen güçlü alım bakısıyla yükseldiğini gösteriyor. Veriler insanların bankalardan para çektiklerini ve kripto paralara yatırım yaptıklarına işaret ediyor. Bunun bir sonucu olarak Bitcoin’in fiyatı 24 bin dolar seviyesinin üzerinde tutunurken, 25 bin dolar seviyesini geçmek için hazırlanıyor gibi görünüyor. Coinbase prim endeksinin yeniden yükselmeye başlamış olması da bu beklentiyi destekliyor.

Analistler Bitcoin’in Yeni Bir Yükseliş İçin Hazırlandığına İnanıyor

Ünlü kripto para analisti Skew, Binance‘daki Bitcoin Spot Emir Defteri Hareketlerinin Bitcoin fiyatını yükseltmek için alım emirleri verildiğini açıkça gösterdiğine dikkat çekti. Tipik olarak, satın alım emirleri, yukarıdaki spot satış emirlerinin boş kalmayarak doldurmak için vadeli alıcıları çeker. Ali Martinez ise Bitcoin’in fiyat grafiğinde megafon formasyonu oluştuğunu, fiyatın bu formasyonun üst direnç bölgesini geçerek çalıştırması halinde hafta sonunda Bitcoin fiyatında yeni bir sert yükseliş olabileceği öngörüsünde bulundu.

Bir diğer önde gelen kripto para analisti Michael van de Poppe ise mevcut olaylar arasında yükselişini sürdürdüğü için Bitcoin ve Ethereum‘da başka bir yükseliş olmasını beklediğini söyledi.

Piyasa uzmanları ve analistler, Bitcoin‘in haftayı 200 haftalık hareketli ortalamaya (WMA) karşılık gelen 25 bin 300 doların üzerinde kapatması haklinde 26 bin doların üzerinde 30 bin dolardaki psikolojik seviyeye doğru hareket etmesi üzerinde duruyor.

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