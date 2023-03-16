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Şaşılacak Şey! Kusama (KSM) Neden Polkadot’tan Daha İyi Performans Gösteriyor?

KSM Coin fiyatı kritik seviyeye tırmanırken DOT Coin için görünüm negatif. Peki ama neden?
18:20
16 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin yeniden 24.000 dolar seviyesini aştı ancak son zirvesinden sonra gelen düşüş altcoinlerde enteresan hareketlilikler tetikledi. Kripto paraların kümülatif değeri 1,1 trilyon dolar seviyesini kaybetmişken altcoinlerin genelinde tatsız kurulumlar dikkat çekiyor. Peki DOT ve KSM cephesinde neler oluyor? Yatırımcılar hangi seviyeleri izlemeli?

Polkadot (DOT) Yorum

DOT fiyatı, 19 Şubat’ta yılın en yüksek seviyesi olan 7,90 dolara ulaştığından veri düşüyor. Bu tarihte dikkat çekici olan şey SEC hakkında geçmişte yapılan açıklamaların gündeme getirilmesiydi. Hatırlarsanız geçtiğimiz 4 Kasım tarihinde Polkadot ekibinin SEC ile yaptığı görüşmeler neticesinde DOT Coin’in menkul kıymet olmadığına dair tek taraflı bir görüşleri olduğunu yazmıştık. Ekip 2 yılı aşkın süredir düzenleyici kurumla iletişim halinde olduklarını ve DOT’un menkul kıymet olmadığına kanaat getirdiklerini duyurmuştu. Şubat ayında bu gelişme SEC’in baskısı artarken tekrar gündeme getirildi.

Birçok yatırımcı da SEC karşısında emniyetli olduğuna inanarak DOT Coin satın aldı. Fakat sonra SEC başkanı tüm altcoinler menkul kıymet dediği için fiyat tekrar düştü. Temel cephede fiyatı yönlendiren şey buydu. Bu düşüşten önce günlük RSI’da düşüş eğilimi görüldü. Bu düşüş 10 Mart’ta 5,15 dolara kadar devam etti. Anlaşılan o ki birileri eski haberin köpürtüldüğünün farkındaydı.

DOT için önemli seviye 6,20 destek bölgesiydi ve burası da kaybedildi. Ardından, 14 Mart’ta direnç olarak doğrulandı. Reddedilme aynı zamanda 50’de gelen RSI reddi ile doğrulandı. Polkadot fiyatının bölgeyi geri alıp almaması ya da bunu başaramaması muhtemelen gelecekteki trendin yönünü belirleyecektir. Eğer geri alırsa, DOT 7,60 dolara kadar yükselebilir. Tersi senaryoda 4,25 dolar ile yılın dip seviyesine düşme potansiyeli bulunuyor.

Kusama (KSM)

DOT’a benzer şekilde KSM fiyatı da 19 Şubat’taki yıllık en yüksek seviyesi olan 49,49 dolardan bu yana düştü. Bu düşüşten önce günlük RSI’da düşüş eğilimi görüldü. Düşüş 46 dolar bölgesini destek olarak doğruladı. Ancak, o zamandan bu yana fiyat hareketi DOT’tan daha fazla yükseliş gösterdi. Bunun ana nedeni, KSM token fiyatının başlangıçta altından saptıktan sonra 32,20 dolar alanını geri kazanmasıdır. Destek alanı hem 0,618 Fib hem de yatay bir seviye tarafından oluşturulmuştur. Bu tür sapmalar genellikle önemli yukarı yönlü hareketlerden önce gelir. Dahası, fiyat kısa vadeli azalan bir direnç çizgisinden çıktı.

Özetle 47 dolara doğru devam eden bir yükseliş KSM Coin için daha mümkün görünüyor. KSM fiyat hareketi DOT’unkinden daha yükseliş eğilimli görünüyor. Bunun nedeni, birincisinin yatay bir seviyeyi geri kazanmış olması, ikincisinin ise bir seviye tarafından reddedilmiş olmasıdır. Bu nedenle, yukarı yönlü hareket etme şansı daha yüksektir. Destek bölgesinin altında kapanış bunu geçersiz kılacak ve 22,5 dolara doğru yeni bir düşüş dalgası gelebilecektir.

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