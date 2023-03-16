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  •   Yatırımcıların Gözü XRP’nin Bu Grafiğinde! Fiyat Yüzde 45’e Varan Oranlarda Artabilir!

Yatırımcıların Gözü XRP’nin Bu Grafiğinde! Fiyat Yüzde 45’e Varan Oranlarda Artabilir!

Altcoin'ler büyük fiyat hareketleri yaparken dar bir fiyat aralığına sıkışıp kalan Ripple'ın XRP'si için sırada ne var, gelin daha yakından bakalım.
18:50
16 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Büyük kripto paraların büyük bir kısmı son iki ayda oldukça büyük fiyat volatilitesiyle karşı karşıya kalmasına rağmen XRP aşağı eğilimli iki trend çizgisi arasında sınırlı hareketler kaydederek görece daha düşük volatilitede fiyat hareketleri yaptı. Bu düşen trend çizgileri bir düşen kama formasyonunun oluşumunu ortaya koyuyor olsa da kısa gövdeli veya uzun fitilli mumlarla hareket eden XRP fiyatı piyasa katılımcılarının belirsizlik ve kararsızlıkla mücadele ettiğini gösteriyor.

XRP Fiyat Analizi

XRP fiyatı, büyük fiyat volatilitesi ile karşı karşıya olan piyasa genelindeki yatırımcı duyarlılığına meydan okurken, düşen kama formasyonunun aşağı eğimli iki trend çizgisi arasında sıkı bir şekilde hareket ettiği görülüyor. Popüler altcoin‘in fiyatı formasyona tepki olarak destek çizgisinden birçok kez sıçrasa da potansiyel hedef seviyelerine ulaşmak adına formasyonun direnç çizgisi için de benzer bir sıçrama yaparak önemli bir kırılım yapması gerekiyor.

Bu yazının hazırlandığı sırada 0,36 dolardan işlem gören XRP, 0,431 dolarla kaydettiği son tepe seviyesinin yüzde 16 altında fiyatlanıyor. Dahası, iki trend çizgisi arasındaki boşluk artık ticarete kapalı bir bölge olarak kabul edilecek kadar daralmış durumda. Bu nedenle XRP yatırımcıları formasyonun direnç çizgisinin çok yakında sert bir şekilde kırılmasını bekleyebilir. Böyle bir kırılma, sıkışan yükseliş momentumunun açığa çıkmasına neden olacak ve alıcılara önceki toparlanma rallisini devam ettirmeleri için önemli bir dayanak sunacak.

Kırılma sonrası başlayacak ralli ile altcoin’in fiyatının sırasıyla 0,43 dolar, 0,476 dolar ve 0,51 dolar hedeflerine doğru yürüyerek yüzde 45’e varan oranda kazanç getirmesi beklenebilir.

XRP İçin Teknik Göstergeler

MACD‘nin mavi ve turuncu çizgiler arasındaki kısa sürede yaptığı birden fazla geçiş yatırımcılar arasındaki belirsizliğe işaret ediyor. Öte yandan 20, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalar (EMA’lar) XRP’de yatay fiyat hareketini tetiklemiş durumda. Bu durum günlük EMA’ların altında hareket eden altcoin‘de trend kontrolünün satıcılarda olduğunu gösteriyor.

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