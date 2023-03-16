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Bugünün yıldızları bu 3 altcoin oldu. Bitcoin fiyatı yükselişini sürdüremezken 3 kripto parada risk iştahı yüksekti. BTC yazı hazırlandığı sırada 24.500 dolar seviyesini korumak için mücadele ediyor ancak ABD Hazine Bakanı’nın enflasyonla mücadele devam etmeli açıklaması piyasadaki iyimserliği zayıflattı. Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası (AMB) bugün faiz artışına giderek merkez bankalarının bir süre daha sıkı para politikasını devam ettireceğinin sinyalini verdi.

Günün Altcoinleri

Kripto paraların kümülatif değeri 1,1 trilyon doların altına sarktı ve Bitcoin fiyatı 25.000 doları tekrar test ettikten sonra bu bölgeyi koruyamadı. Öte yandan artan BTC hakimiyeti altcoinlerdeki yükselişi sınırlandırıyor. Yatırımcılar boğa piyasalarının ilk günlerindeki gibi Bitcoin’in altcoinlerin genelinden daha fazla kazanç getireceğini umarak kral kripto para birimine yöneliyor. Bugünün istisna altcoinleri de vardı.

UMA Coin

UMA fiyatı bugün 2,15 seviyesinin üstüne çıktı ve günlükte çift haneli kazanç elde etti. İşlem hacmi ise %135’lik artışla 25 milyon doları geride bıraktı. UMA Coin fiyatı 1,75 dolar desteğini tuttuğu için 2,15 doların üzerine sıçramayı başardı. Birçok kez test edilen 2,17 dolar bölgesinin aşılması halinde yükselişin devam etmesi beklenebilir.

FIL Coin

İyi performans gösteren altcoinlerden biri de FIL Coin oldu ve bu beklenen bir şeydi. Yeni lansmanı yapılan FVM hakkında detayları paylaşmıştık. Bu gelişme Filecoin için daha fazla kullanıcı ve uygulama getirebileceği için uzun vadede fiyata pozitif yansımaya devam edebilir. Kısa vadede 5,6 dolar seviyesi kritik ve korunmadığı senaryoda 5 dolar altı bir fiyat görebiliriz. Yükselişin devam etmesi için 5,9 dolar bariyerinin aşılması gerekecek.

Radicle Coin (RAD)

Aralık ayından bu yana RAD Coin fiyatı ilk defa 11 Mart tarihinde 1,38 dolara kadar düştü. Yükselişin devam etmesi için 1,77 doları aşamadığı sürece son toparlanma peşinde düşüş getirebilir. Birçok kez test edilen bu bölgenin üzerinde günlük kapanış görülmeli. Eğer bunu başarabilirse 2,22 dolar direnci test edilebilir. Üstünde kapanışlar fiyatın ayı sezonundaki düşüş trendini bitirdiğini gösterecektir. Elbette BTC’nin performansı da bu süreçte yakından izlenmeli.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.